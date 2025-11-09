Jak dokazují letošní čísla, v Česku by se mohlo (a mělo!) stavět podstatně víc
Blýská se na lepší časy. Institut pro politiku a společnost ve čtvrtek 6. listopadu představil novelu stavebního zákona. Ta by mohla leccos odblokovat. Mohla by zjednodušit povolovací proces a výstavbu velkých rezidenčních projektů dostat do zrychleného procesu schvalování.
Komentář SPS ke statistikám stavební produkce (září 2025)Údaje zveřejněné Českým statistickým úřadem:
- Stavební produkce v září meziročně vzrostla o 12,8 %, meziměsíčně byla nižší o 3,2 %.
- Orientační hodnota vydaných stavebních povolení klesla o 8,0 %.
- Meziročně bylo zahájeno o 19,6 % bytů méně, dokončeno bylo o 69,5 % bytů více.
- Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 11,0 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 15,9 %.
- Orientační hodnota staveb, na které bylo v září vydáno stavební povolení, dosáhla 41,5 mld. Kč a meziročně klesla o 8,0 %.
- Dokončeno bylo 2 960 bytů, což znamenalo meziroční růst o 69,6 %.
„V září byla zahájena výstavba 3 556 bytů, což je zatím letošní měsíční maximum. Nicméně i přes to, z důvodu vysoké srovnávací základny, počet zahájených bytů meziročně klesl o pětinu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.
„V září se stavebnictví i nadále dařilo, když produkce zaznamenala sedmý dvouciferný růst v řadě. K dobrému výsledku zčásti přispěla nízká srovnávací základna z loňského září, kdy byla stavební produkce ovlivněna srážkově nadnormálním počasím,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.
Komentář Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví
„Jak dokazují letošní (nejen zářijová) čísla, v Česku by se mohlo (a mělo!) stavět podstatně víc. Zdlouhavé povolovací procesy a další bariéry však stále drží ve stavebnictví zataženou ruční brzdu. Nyní se snad konečně blýská na lepší časy. Institut pro politiku a společnost ve čtvrtek 6. listopadu představil novelu stavebního zákona. Ta by mohla leccos odblokovat. Zaprvé se jejím přijetím obecně zjednoduší povolovací proces, a zadruhé se výstavba velkých rezidenčních projektů dostane do zrychleného procesu schvalování, což přinese další zlepšení.
Efekt rychlejších procesů se pochopitelně projeví až v delším časovém horizontu, nicméně připravovaná podoba zákona dává naději, že by se věci mohly rozhýbat už v průběhu příštího roku, a to je pozitivní.“