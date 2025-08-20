Nejnavštěvovanější odborný web
Zdařilá rekonstrukce vily z roku 1906

Moderní bydlení v měšťanské vile

20.8.2025
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Výzva pro studio Karnet, architekti, jak proměnit tento vícevrstevnatý dům v moderní a smysluplné bydlení. Snaha byla odlišit jasně současné a nové od původního a při tom zachovat krásu a autenticitu vily. Dům si zachovává eleganci starých časů s citlivě dováženými moderními prvky soudobé domácnosti.

William Ellery Channing: „Spokojeně žít s málem, hledat eleganci spíše než luxus a kultivovanost spíše než módu, být ctihodný, ne vážený a být bohatý, ne boháč, pilně studovat, myslet tiše, mluvit jemně a konat upřímně, naslouchat hvězdám a ptákům…“

Pohled uliční (Foto: petrpolak.photo)
Pohled uliční
Foto: petrpolak.photo

Historie vily sahá opravdu do roku 1906, kdy byla dokončena podle návrhu architekta Františka Buldry, jež za svou praxi architekta a stavitele vyprojektoval řadu novorenesančních, novogotických a secesních staveb. Těžištěm jeho práce byla Praha. Tento jeho rozpoznatelný rukopis se propsal i do této zajímavé vily. Od roku 1934 byl jedním z obyvatel vily i spisovatel F. X. Šalda. Následná rekonstrukce proběhla v roce 1939, dílo Karla Šťastného. Vila seznala markantních změn průčelí a výrazné věže v čele. Z té doby se zachovaly litinové prvky, které zdobí vilu dodnes. Novodobá rekonstrukce se datuje k roku 2018.

Situace (Foto: studio Karnet architekti)
Situace
Foto: studio Karnet architekti
Půdorys 1. NP (Foto: studio Karnet architekti)
Půdorys 2. NP
Půdorys 2. NP (Foto: studio Karnet architekti)
Půdorys 2. NP
Severní pohled (Foto: petrpolak.photo)
Severní pohled
Pracovna (Foto: petrpolak.photo)
Pracovna
Foto: petrpolak.photo

Pro studio Karnet architekti to byla výzva, jak proměnit tento vícevrstevnatý dům v moderní a smysluplné bydlení. Snaha byla odlišit jasně současné a nové od původního a při tom zachovat krásu, noblesu a autenticitu vily. Bylo třeba sáhnout i k markantní změně dispozice, ve prospěch celé funkčnosti provozu v domě. Pokud se podíváte na výsledek práce architektů, seznáte, že se svojí práce zhostili s citem pro původní materiály a části domu, pro materiály a detaily nové, včetně odlévaných replik původních sloupků a repliky původních špaletových oken. Dům si zachovává grácii a eleganci starých časů s citlivě dováženými moderními prvky soudobé chytré domácnosti. A tohle je právě ten kumšt, který dává tomuto domu jeho kultivovanou duši.

Půdorys 3. NP (Foto: studio Karnet architekti)
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP (Foto: studio Karnet architekti)
Půdorys 4. NP
Foto: studio Karnet architekti
Nárožní pohled (Foto: petrpolak.photo)
Nárožní pohled
Kuchyně (Foto: petrpolak.photo)
Kuchyně
Západní pohled (Foto: petrpolak.photo)
Západní pohled
Foto: petrpolak.photo

Vila 1906

Název projektu

Základní popis

Rekonstrukce vily z roku 1906 v kontrastu se současnými vstupy.

Studio Karnet architekti
Autor Michael Karnet, hlavní architekt
Kontaktní e-mail karnet@karnet.archi
Web www.karnet.archi
Sociální média www.instagram.com/karnet_architekti
www.facebook.com/karnetarchitekti
Adresa studia Komenského náměstí 389, 261 01 Příbram, Česká republika
 
Umístění projektu Pod Pensionátem 154, 252 29 Dobřichovice
Země projektu Česká republika
 
Rok projektu 2018
Rok dokončení 2021
Zastavěná plocha 136 m2
Hrubá podlahová plocha 544 m2
Užitná plocha 311 m2
Plocha pozemku 1 208 m2
Rozměry výška 16,92 m/1 643 m3
 
Fotografie Petr Polák, polak@studiopetrohrad.cz, petrpolak.photo
Spolupráce Spolupráce na úvodním konceptu: Jiří Lukáš, www.jirilukas.com
Zahradní architekt: Flera, www.flera.cz
Truhlář: Milan Krejčí, www.truhlar-krejci.cz
Stavební dozor: Jiří Mach, www.stapora.cz
Stavební firma: Tomáš Kadeřábek, www.stavbykaba.cz
Pohled východní (Foto: studio Karnet architekti)
Pohled východní
Pohled jižní (Foto: studio Karnet architekti)
Pohled jižní
Foto: studio Karnet architekti
Pohled jižní (Foto: petrpolak.photo)
Pohled jižní
Pohled nárožní (Foto: petrpolak.photo)
Pohled nárožní
Schodiště (Foto: petrpolak.photo)
Schodiště
Obývací pokoj (Foto: petrpolak.photo)
Obývací pokoj
Foto: petrpolak.photo

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Moderní bydlení v měšťanské vile. Pro nové majitele navrhujeme soudobou vrstvu, překreslujeme dispozice, organizujeme plynutí prostorů a ladíme kombinace materiálů tak, abychom zachovali původní prvky vily a splnili požadavky současného bydlení.

Historie vily sahá až do roku 1906, kdy byla stavba dokončena dle návrhu architekta Františka Buldra. Od roku 1934 vilu obýval spisovatel F. X. Šalda. V roce 1939 prošla vila výraznou rekonstrukcí dle návrhu Karla Šťastného. Tehdy byla provedena celková úprava průčelí včetně vybudování věže se stanovou střechou. Součástí úprav bylo i litinové zábradlí a vstupní brána, což jsou prvky zachované dodnes. Na konci roku 2018 se vila dostala na náš stůl. A proto, že dnes se žije jinak než na počátku minulého století, bylo potřeba přizpůsobit bydlení novým požadavkům.

Hlavním cílem všech našich zásahů bylo jasně odlišit nové od původního. Zásadním krokem pro celé fungování domu bylo přesunutí původního hlavního vstupu do přízemí. Díky tomu jsme získali mnohem více prostoru jak pro šatní skříně a botníky, tak pro pohyb ve vstupní hale. Zároveň vznikly přidružené místnosti jako je technická místnost či druhá šatna. V původní dispozici se vcházelo na schodišťovou podestu, což do značné míry limitovalo úložné prostory. Zároveň to ale vytvářelo autentickou atmosféru a krásný průhled obývacím pokojem až na balkon. Podestu jsme se proto rozhodli zachovat, nyní jako vchod pro návštěvy. Materiály jsme volili tak, aby každý, kdo do vily vstoupí, pocítil její vznešenost a výjimečnou atmosféru.

Pohled západní (Foto: studio Karnet architekti)
Pohled západní
Pohled severní (Foto: studio Karnet architekti)
Pohled severní
Foto: studio Karnet architekti
Pohled ke vstupu (Foto: petrpolak.photo)
Pohled ke vstupu
Litinová brána (Foto: petrpolak.photo)
Litinová brána
Kuchyně (Foto: petrpolak.photo)
Kuchyně
Foto: petrpolak.photo

Na podlahách je mramorová dlažba, jejíž kresba plynule navazuje na ořechovou dýhu vestavěných skříní. Světla jsou vzhledem k nízkému stropu přisazená. Zpoza skříní pronikají tenké paprsky světla, které zdůrazňují kontrast nového s původním.

Kuchyň v první patře jsme orientovali na sever, přičemž nově vybudované velké okno zajišťuje výhled do údolí i na vstupní branku. Paní domácí má tak přehled o přicházejících hostech a díky chytrému tabletu odemkne branku a rozsvítí světla v přízemí. Podlaha celého patra je tvořená dřevěnými kazetami skládanými do vídeňského kříže, světla jsou zavěšená ve shluku, závěsy od stropu po podlahu, aby zdůraznily výšku podlaží.

Ve druhém patře jsou umístěny dětské pokoje s hlavní koupelnou. Ty jsme museli umístit na jedno patro, což znamenalo předělat původní terasu na pokoj. Právě tento zásah do původního řešení dal vzniknout celé nové kontrastní hmotě. Zároveň zjednodušil a sjednotil původní, velmi členitou a komplikovanou dispozici domu.

Ve třetím patře se nachází hlavní ložnice s koupelnou a šatnou. Z tohoto prostoru dýchá obřadní atmosféra. Do ložnice přicházíte po strmém černém schodišti, projdete průchodem pod krokví a najednou se před vámi otevírá celá věž, která vás osloví už od momentu, kdy dům vidíte z ulice. Přesně pod vrcholem věže se nachází původní dřevěné pódium, kde je nyní umístěna postel. Kleštiny a sloupy necháváme záměrně přiznané.

Ve věži je celkem dvanáct oken, která do prostoru přináší dostatečné množství světla a zároveň jsou posazená tak, že je ložnice chráněna od kontaktu s okolím.

Snažili jsme se zachovat maximum původního tvarosloví. Navrhli jsme repliky špaletových dřevěných oken u otvorů, které zůstaly v původní podobě. Sloupky zábradlí se nechávaly odlévat do formy vytvořené podle dochovaného vzoru. Navzdory námitkám všech zúčastněných včetně pana domácího, jsme navrhli zachování fasádních vlysů, které jsou příznačným autentickým prvkem budovy. V maximálním kontrastu s těmito původními prvky byly navrženy moderní zásahy tak, aby bez funkčních kompromisů naplnily parametry současného bydlení. Navíc se nám tím podařilo splnit zálibu pana domácího v chytré domácnosti.

Litinové zábradlí (Foto: petrpolak.photo)
Litinové zábradlí
Jídelna (Foto: petrpolak.photo)
Jídelna
Jídelna (Foto: petrpolak.photo)
Nárožní pohled (Foto: petrpolak.photo)
Nárožní pohled
Obývák (Foto: petrpolak.photo)
Obývák
Dřevěný obklad (Foto: petrpolak.photo)
Dřevěný obklad

Foto: petrpolak.photo

Materiály

ořechová dýha – atypický nábytek dle autorského návrhu
mramorová dlažba – podlaha 1pp, koupelny
dřevěná podlaha kazetová – podlahy 1np, 2np, 3np
litinové zábradlí – schodiště
hliníková okna
špaletová okna dřevěná

Značky

jídelní židle Jazz – Pedrali/www.pedrali.com
jídelní stůl Clay – Desalto/www.desalto.it
dřevěné podlahy – Extori/www.extori.cz
konferenční stolky Bell – Classicon/www.classicon.com
vypínače a zásuvky 1930 – Hager/www.hager.cz
digestoř – Sirius/www.digestoresirius.cz
střecha – Prefa/www.prefa.com
světla ICT – Flos/www.flos.com

O studiu

Architektonické studio Karnet, architekti působí zejména v Příbrami a okolí. Mladý tým si zakládá na nových neobvyklých řešeních a koncepčním přístupu specificky ke každé nové výzvě, ať už jde o rekonstrukci nebo zcela novou budovu. Tým se vždy snaží najít svou odpověď na daný kontext se vší úctou k tradičním konstrukčním řešením a detailům.

Vnitřní schody (Foto: petrpolak.photo)
Vnitřní schody
Ložnice ve „věži“ (Foto: petrpolak.photo)
Ložnice ve „věži“
Kuchyně (Foto: petrpolak.photo)
Kuchyně
Pracovna (Foto: petrpolak.photo)
Pracovna
Jídelna (Foto: petrpolak.photo)
Jídelna

Foto: petrpolak.photo

Studio založil Michael Karnet v roce 2017 po ukončení studia na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Od té doby se studio rozrostlo o další členy a řeší nové a rozsáhlejší projekty od interiérů po bytové domy.

Použité podklady:

  • Citáty – www.citaty.net
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO KARNET ARCHITEKTI a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.
 
 
