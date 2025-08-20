Zdařilá rekonstrukce vily z roku 1906
Moderní bydlení v měšťanské vile
Výzva pro studio Karnet, architekti, jak proměnit tento vícevrstevnatý dům v moderní a smysluplné bydlení. Snaha byla odlišit jasně současné a nové od původního a při tom zachovat krásu a autenticitu vily. Dům si zachovává eleganci starých časů s citlivě dováženými moderními prvky soudobé domácnosti.
Historie vily sahá opravdu do roku 1906, kdy byla dokončena podle návrhu architekta Františka Buldry, jež za svou praxi architekta a stavitele vyprojektoval řadu novorenesančních, novogotických a secesních staveb. Těžištěm jeho práce byla Praha. Tento jeho rozpoznatelný rukopis se propsal i do této zajímavé vily. Od roku 1934 byl jedním z obyvatel vily i spisovatel F. X. Šalda. Následná rekonstrukce proběhla v roce 1939, dílo Karla Šťastného. Vila seznala markantních změn průčelí a výrazné věže v čele. Z té doby se zachovaly litinové prvky, které zdobí vilu dodnes. Novodobá rekonstrukce se datuje k roku 2018.
Pro studio Karnet architekti to byla výzva, jak proměnit tento vícevrstevnatý dům v moderní a smysluplné bydlení. Snaha byla odlišit jasně současné a nové od původního a při tom zachovat krásu, noblesu a autenticitu vily. Bylo třeba sáhnout i k markantní změně dispozice, ve prospěch celé funkčnosti provozu v domě. Pokud se podíváte na výsledek práce architektů, seznáte, že se svojí práce zhostili s citem pro původní materiály a části domu, pro materiály a detaily nové, včetně odlévaných replik původních sloupků a repliky původních špaletových oken. Dům si zachovává grácii a eleganci starých časů s citlivě dováženými moderními prvky soudobé chytré domácnosti. A tohle je právě ten kumšt, který dává tomuto domu jeho kultivovanou duši.
Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu
Autorská zpráva
Moderní bydlení v měšťanské vile. Pro nové majitele navrhujeme soudobou vrstvu, překreslujeme dispozice, organizujeme plynutí prostorů a ladíme kombinace materiálů tak, abychom zachovali původní prvky vily a splnili požadavky současného bydlení.
Historie vily sahá až do roku 1906, kdy byla stavba dokončena dle návrhu architekta Františka Buldra. Od roku 1934 vilu obýval spisovatel F. X. Šalda. V roce 1939 prošla vila výraznou rekonstrukcí dle návrhu Karla Šťastného. Tehdy byla provedena celková úprava průčelí včetně vybudování věže se stanovou střechou. Součástí úprav bylo i litinové zábradlí a vstupní brána, což jsou prvky zachované dodnes. Na konci roku 2018 se vila dostala na náš stůl. A proto, že dnes se žije jinak než na počátku minulého století, bylo potřeba přizpůsobit bydlení novým požadavkům.
Hlavním cílem všech našich zásahů bylo jasně odlišit nové od původního. Zásadním krokem pro celé fungování domu bylo přesunutí původního hlavního vstupu do přízemí. Díky tomu jsme získali mnohem více prostoru jak pro šatní skříně a botníky, tak pro pohyb ve vstupní hale. Zároveň vznikly přidružené místnosti jako je technická místnost či druhá šatna. V původní dispozici se vcházelo na schodišťovou podestu, což do značné míry limitovalo úložné prostory. Zároveň to ale vytvářelo autentickou atmosféru a krásný průhled obývacím pokojem až na balkon. Podestu jsme se proto rozhodli zachovat, nyní jako vchod pro návštěvy. Materiály jsme volili tak, aby každý, kdo do vily vstoupí, pocítil její vznešenost a výjimečnou atmosféru.
Na podlahách je mramorová dlažba, jejíž kresba plynule navazuje na ořechovou dýhu vestavěných skříní. Světla jsou vzhledem k nízkému stropu přisazená. Zpoza skříní pronikají tenké paprsky světla, které zdůrazňují kontrast nového s původním.
Kuchyň v první patře jsme orientovali na sever, přičemž nově vybudované velké okno zajišťuje výhled do údolí i na vstupní branku. Paní domácí má tak přehled o přicházejících hostech a díky chytrému tabletu odemkne branku a rozsvítí světla v přízemí. Podlaha celého patra je tvořená dřevěnými kazetami skládanými do vídeňského kříže, světla jsou zavěšená ve shluku, závěsy od stropu po podlahu, aby zdůraznily výšku podlaží.
Ve druhém patře jsou umístěny dětské pokoje s hlavní koupelnou. Ty jsme museli umístit na jedno patro, což znamenalo předělat původní terasu na pokoj. Právě tento zásah do původního řešení dal vzniknout celé nové kontrastní hmotě. Zároveň zjednodušil a sjednotil původní, velmi členitou a komplikovanou dispozici domu.
Ve třetím patře se nachází hlavní ložnice s koupelnou a šatnou. Z tohoto prostoru dýchá obřadní atmosféra. Do ložnice přicházíte po strmém černém schodišti, projdete průchodem pod krokví a najednou se před vámi otevírá celá věž, která vás osloví už od momentu, kdy dům vidíte z ulice. Přesně pod vrcholem věže se nachází původní dřevěné pódium, kde je nyní umístěna postel. Kleštiny a sloupy necháváme záměrně přiznané.
Ve věži je celkem dvanáct oken, která do prostoru přináší dostatečné množství světla a zároveň jsou posazená tak, že je ložnice chráněna od kontaktu s okolím.
Snažili jsme se zachovat maximum původního tvarosloví. Navrhli jsme repliky špaletových dřevěných oken u otvorů, které zůstaly v původní podobě. Sloupky zábradlí se nechávaly odlévat do formy vytvořené podle dochovaného vzoru. Navzdory námitkám všech zúčastněných včetně pana domácího, jsme navrhli zachování fasádních vlysů, které jsou příznačným autentickým prvkem budovy. V maximálním kontrastu s těmito původními prvky byly navrženy moderní zásahy tak, aby bez funkčních kompromisů naplnily parametry současného bydlení. Navíc se nám tím podařilo splnit zálibu pana domácího v chytré domácnosti.
Materiály
ořechová dýha – atypický nábytek dle autorského návrhu
mramorová dlažba – podlaha 1pp, koupelny
dřevěná podlaha kazetová – podlahy 1np, 2np, 3np
litinové zábradlí – schodiště
hliníková okna
špaletová okna dřevěná
Značky
jídelní židle Jazz – Pedrali/www.pedrali.com
jídelní stůl Clay – Desalto/www.desalto.it
dřevěné podlahy – Extori/www.extori.cz
konferenční stolky Bell – Classicon/www.classicon.com
vypínače a zásuvky 1930 – Hager/www.hager.cz
digestoř – Sirius/www.digestoresirius.cz
střecha – Prefa/www.prefa.com
světla ICT – Flos/www.flos.com
O studiu
Architektonické studio Karnet, architekti působí zejména v Příbrami a okolí. Mladý tým si zakládá na nových neobvyklých řešeních a koncepčním přístupu specificky ke každé nové výzvě, ať už jde o rekonstrukci nebo zcela novou budovu. Tým se vždy snaží najít svou odpověď na daný kontext se vší úctou k tradičním konstrukčním řešením a detailům.
Studio založil Michael Karnet v roce 2017 po ukončení studia na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Od té doby se studio rozrostlo o další členy a řeší nové a rozsáhlejší projekty od interiérů po bytové domy.
