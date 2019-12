Stavba / Architektura staveb / Enotéka, vinný bar a degustační prostor ve Znojmě

Enotéka, vinný bar a degustační prostor ve Znojmě

Co je to Enotéka? Znáte vinnou knihovnu? Oboje naleznete v nové realizaci architektonického studia Chybík+Krištof, ve Znojmě. Nádherná ukázka rekonverze je příkladem nadčasového řešení nové vestavby do historické architektury. Nové pojetí interiéru umožňuje jedinečné pohledy na krásy Znojma.