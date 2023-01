Co je třeba pro správný vinný sklep

Pokusili jsme se osvětlit danosti sklepní architektury z pohledu stavebního, historického, ale taky i estetického. To vše lze popsat, zdokumentovat a zcela exaktně doložit. tak trochu mystická a nehmatná je však atmosféra sklepů, bohatá historie vepsaná do podzemní stavby s klenbou a uskladněným vínem.

Původní habánské sklepy Původní habánské sklepy

Dali jsme si práci a vytvořili pro vás zdařilý průřez tématikou menších rodinných vinařství, z pohledu naší profese a zaměření našeho serveru. Tedy veškerých souvislostí historie tohoto typu architektury, souvislostí stavebně technických, od počátků „sklepní architektury“ až po současnost.

Takže se u nás můžete dozvědět o vinařských oblastech podle legislativy naší země, jak vypadaly vinné sklepy v různé době, v různých podmínkách, v rozdílných lokalitách. Dostanete se postupně od stavebně technických podmínek obecných až po současná specifika doby, místa, technických a technologických možností, které musí zaručit primárně nezbytné vlastnosti sklepních prostor pro výrobu a skladování vína. Naleznete u nás rozdělení a typy sklepů z různých hledisek, i jejich kombinace. Hledisek pro rozdělení je poměrně hodně, ale ta základní jsme určitě neopominuli. S dobou přichází možnosti, kdy sklepy nemusí být nutně jenom pasivní, tedy ty původní, ale i aktivní s dopomocí současných moderních technologií. V některých oblastech, vzhledem ke klimatu, se tato řešení stávají smysluplnými a leckdy taky nezbytnými.

Nás zajímala stránka sklepní architektury z pohledu stavebního, historického, ale taky i estetického. To vše lze popsat, zdokumentovat a exaktně doložit. Nicméně je zde i otázka tak trochu mystická a nehmatná. Tou je atmosféra sklepů, bohatá historie vepsaná do podzemní stavby s klenbou a uskladněným vínem. Možná, že ta mystická rovina je dána tím, že valná část objektů se nachází v podzemí. Něco zakletého, jiná akustika, většinově bohatá historie atypického prostředí.

Co bylo pojítkem pro tohle všechno? Je to prosté. Pojítkem jsou vinaři a jejich sklepy, kteří nám tu parádu umožnili nafilmovat a zprostředkovali nám nevšední setkání s nevšední problematikou. Možná lze vše netradičně nazvat „sklepní problematikou“. Slovo problematika však trochu zavání problémy, tak doplním sklepními „danostmi“. Tedy tím, co je potřebné, možné, nutné, leckdy nezbytné, většinově tedy dané pro funkční chod „Sklepa“ s velkým S.

Dalším pojítkem byla pro tentokrát oblast Jižní Moravy a v neposlední řadě náš server TZB-info, který to, o čem byla řeč zde i v pilotním článku z podzimu 2022, přetavil ve dva zajímavé zfilmované díly nazvané „Dobré víno I. a II. Pokud se podíváte na náš filmový trip, uvidíte, že kouzlo vína a práce s ním je zcela pragmaticky zakleto do stavby samotného sklepa. Roli zde nehrají dny, týdny, roky a ani staletí.

Takže tohle vše bylo zajímavě „dokolorováno“ o kus historie včetně rodinných tradic a kontinuálního počínání současných vinařů na základech jejich předků. Znáte okřídlenou větu z úst pokračovatele vinařských tradic, která zde platí beze zbytku: „Můj táta byl mistrem svého řemesla.“



Historické sklepy v Petrově Historické sklepy v Petrově

Rádi se s vámi podělíme i o reakce těch, které jsme přizvali k povídání před kamerou. Byli tak laskaví a pomohli nám proniknout do tajů jejich hájemství jako fundovaní průvodci.

Díky za reportáže u Nechor i u ostatních vinařů. Díky, moc mě to potěšilo. Jak říká jeden můj známý profesor: „Deset deka rozumu neuškodí“.

Ještě jednou díky a s přáním všeho dobrého přes svátky a taky zdraví do Nového roku, (i v této podivné době).

Pavel Vašíček

Vinařské městečko Nechory

Dobrý den,

děkuji za poslání. Oba dva díly jsem zhlédl. Je to povedené. Jsem rád, že děláte propagaci vinařským stavbám.

Přeji šťastné a veselé svátky vánoční a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.

S pozdravem

Ing. Petr Klásek

Historické sklepy Petrov Plže

Dobrý den,

mockrát děkujeme za zaslání odkazů. Zhlédl jsem vše a máte to moc pěkně zpracované.

Děkujeme za návštěvu a též přejeme pohodové Vánoce a hlavně ZDRAVÍ.

Mějte se

S pozdravem/best regards

Vít Valihrach

rodinné vinařství Pod Kumstátem, Krumvíř

Dobrý den, pane architekte,

děkujeme za milý a zajímavý dárek. Zhlédli jsme zatím část a mně osobně se materiál líbí. Je vidět, že (nejen) podzemní svět Jižní Moravy je velmi pestrý a udělali jste skvělou propagaci toho vzácného, co tady na Moravě máme. A nemyslím tím jen samotné víno, ale vůbec s tím spojenou práci, tradice i specifickou architekturu.

Děkujeme za návštěvu, ať se Vám daří v tvorbě i nadále a kdykoliv budete mít chuť se zastavit „na pohárek“, třeba jen při cestě kolem nebo s nějakou návštěvou, klidně se ozvěte.

S pozdravem Vám i Vašemu týmu,

Radek Matouch s rodinou

Sklep 77, Čejkovice



Krása sklepní klenby Krása sklepní klenby

Potěšení na obou stranách

Těší mě, že Morava nezklamala a spojení dobře odvedené práce na obou stranách je výsledek, který mi dává smysl. Ta srdečnost není jenom marketingový trik, jak se dostat blíže k tvůrcům toho, co sklepy ukrývají. Poznáte, zda je to vykalkulované nebo jenom „obyčejný“ projev lidské sounáležitosti a radosti, podělit se s vámi o to, co s láskou školíte ve sklepích jako vlastní dítě. Možná tím, že sejdete do sklepa, který je leckdy velmi starý a skrývá se v něm jistý mysticizmus, mají zde lidé blíže k srdcím vzájemně. No, a co je potěšující, jen tak mezi řádky, spousta námi navštívených sklepů měla velmi mladé majitele, A vám dochází, že tradice zde hraje významnou roli. Pokud bude dávat smysl to, co jsme zde hledali, tady stavební stránka vinných sklepů, pak nemám obavu o smysl a výsledek toho, co zde vinaři tak láskyplně hýčkají.

Použité podklady:

Citáty – http://www.citaty.net

Fotografie – Ing. arch. Petr Brandejský