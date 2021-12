Stavba / Architektura staveb / Vinařský dům Vinařství Nešetřil

Vinařský dům Vinařství Nešetřil

V srdci Znojma, v renesančním domě na náměstí se povedlo vytvořit funkční vinařství. Vyrábí se zde víno, prodává i degustuje, pořádají se akce a bydlí hosté. Ambiciózní program využívá každý centimetr všech úrovní měšťanského domu, jeho dvora, sklepů navazujících na znojemské podzemí.

Peter Gregor: „In vino veritas. Ve víně je pravda. Bohužel, nikdy střízlivá.“



Vinařství a zase opět vinařství

Z citátu na začátku bych odvodil můj soukromý teorém, takovou přidruženou pravdu k pravdě, která zní. „Že pokud ta pravda nikomu neublíží, pak ať si klidně i postrádá střízlivost.“ No a?

Tematicky se motáme v kruhu. Měli jsme zde pálenici, vinařství – a ne jedno. Vyhrožoval jsem vám, že budu muset založit samostatnou rubriku. A už jsme jí zase na dostřel. Tohle je třetí vinařství v naší rubrice architektury a tuším, že rozhodně ne poslední. Že mám tušení? Ne, já to vím, protože další vinařství už mám za lubem. Jedno krásnější než druhé, a hlavně plné toho lahodného vína, které zprvu trpké zdálo se králi Karlu IV., když hodoval s Buškem z Vilhartic. Kdy po více sklenicích shledali duši vína zvláštní, jež zprvu trochu drsná zdá se, však kvete po svém, v osobité kráse. Srovnání s naším dělným lidem snad obstojí napříč dějinami vína, protože, bez těch upracovaných rukou a znalostí poděděných po předcích, tu chuť nikdy nedokážete naleznout. Pochopitelně, že je třeba věci rozumět a neustále ochutnávat a ochutnávat. Je třeba naleznout křehkou hranici mezi rutinní profesionalitou moudrého znalce vinaře a možným abonentem protialkoholické léčebny. Oboje je možné, nedá se však srovnat. Takže pokud si z toho vezmeme jen to krásné, tak vinařství, či vinařské domy, jsou přesně to místo, které nám umožní spatřit tu záhadnou jiskru od slunce. Je v podstatě jedno, zda se ukrývá v červeném nebo bílém víně. Důležité je, aby vám u toho bylo skvěle, a to i druhý den poté.



Trochu k zamyšlení je, že prakticky všechna vinařství mají jakési kouzlo a mysticismus a dokonce nerozhoduje, zda je to zrekonstruované vinařství ve starodávných sklepích nebo stavba zcela nová. Jako by se sem společně s vínem nastěhoval i ten záhadný duch místa neboli genius loci. Možná, že když se víno zabydlí „někde“ pak společně se zpěvem a pročištěním myšlenek i duše, zanechá nehmatnou atmosféru, ve které lze snadno s radostí navázat tam, kde jste skončili minule. Jestli uběhnul týden, rok, deset let, nehraje však žádnou roli. Tady se čas totiž zastavil, což je taky součást mystického rozměru vinařství. Tak neváhejte, protože pokud jste vně, pak čas nepostojí a zmíněné souvislosti tam neplatí.

Vinařství Nešetřil (Vinařský dům)

Základní popis

Povedlo se vytvořit funkční vinařství v srdci Znojma, v renesančním domě na náměstí. V jednom místě se víno vyrábí, prodává i degustuje, pořádají se akce a bydlí hosté.

Ambiciózní program si vynutil využít každý centimetr všech úrovní měšťanského domu, jeho dvora, sklepů navazujících na znojemské podzemí. Srdcem projektu je prostor dvora, kde jsme navrhli pohledům zvenku skrytý soudobý pavilon, jehož střecha je vyhlídkovou terasou.



Situace širších souvislostí Situace širších souvislostí

Situace okolí Situace okolí

Podélný řez Podélný řez

Studio ORA Autor Jan Veisser, hlavní architekt

Jan Hora, hlavní architekt

Barbora Hora, hlavní architekt Kontaktní e-mail dohromady@o-r-a.cz Web www.o-r-a.cz Adresa studia Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo, Česká republika Umístění projektu Masarykovo náměstí 389, 669 02 Znojmo Země projektu Česká republika Rok projektu 2015–2019 Rok dokončení 2020 Hrubá podlahová plocha 110 m2 Klient Vlastimil Nešetřil Web klienta www.vinarskydumznojmo.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Statika: Statika 3 structure s.r.o.

Dalibor Poustecký: PK TIMBER s.r.o. Betonová schodiště: Rebus



Půdorys přízemí Půdorys přízemí

Příčný řez Příčný řez

Půdorys patra s terasou Půdorys patra s terasou

Vinařský dům – Autorská zpráva

Program

Přišel za námi investor vinař se svým snem vytvořit funkční vinařství v srdci Znojma, v renesančním domě na Masarykově náměstí. Zadáním bylo vytvořit místo, kde by se víno vyrábělo, prodávalo a degustovalo. A zároveň se zde hodovalo, pořádaly akce a bydleli tu hosté.

Ambiciózní program si vynutil využít každý centimetr všech úrovní měšťanského domu, jeho dvora, a sklepů navazujících na historické znojemské podzemí.

Winebar

Před pěti lety rekonstrukce začala malým winebarem. Prostor pod dvojicí křížových kleneb je přirozeně členěn na dvě části. U vchodu je posezení pro hosty, s výrazným lustrem ve tvaru kříže a dlouhá lavice. Druhé části dominuje objekt pracovního stolu/baru a fortelný regál na víno.

Kleneb se nedotýkáme, pouze je nasvětlujeme. Křížení jsme použili jako základní motiv, který prostupuje celým interiérem.

Průjezd

Průjezd je hlavním vstupem, křižovatkou všech provozů, skladem vinařského náčiní a technologie, místem, kde víno zraje v keramických nádobách kvevri, zabudovaných v podlaze. Průjezdem se vstupuje do ubytování v patře a zároveň je otevřen při konání větších akcí jako hlavní průchod pro návštěvníky přímo do dvora. Je to místo, kde návštěvník nahlédne vinaři pod pokličku.



Příčný řez Příčný řez

Noční terasa Noční terasa

Vstup na terasu Vstup na terasu

Podzemí vinařství Podzemí vinařství

Dvůr

Dvůr je největší kvalitou projektu. Úzký pozemek je situovaný mezi dvojici vysokých zdí. Ta první je kamenná, krásně zvětralá, patřící bývalému kapucínskému klášteru, ta druhá je naopak holá a patří předimenzovanému dlouhodobě nefungujícímu kulturáku z konce 80. let. Zdi rámují nádherný výhled do kapucínské zahrady a na reprezentativní budovu soudu. Výhled jsme ještě podpořili snížením ohradní zdi a demolicí dvorních bud. Provozní nutností bylo navrhnout ve dvoře přístavbu se servisními místnostmi. Rozhodli jsme se přimknout k ošklivé zdi kulturáku a tím ji upozadit a nechat co nejvíce vyniknout klášterní zeď. Přístavba stojí ve stopě bývalého dvorního křídla, které bylo za války zničeno. Po tomto křídle zůstaly jen sklepy, které jsme využili pro výrobní prostory.

Navrhli jsme pohledům zvenku skrytý soudobý pavilon, jehož střecha je vyhlídkovou terasou a rozšířením prostoru dvora. S dvorem je propojena rozšiřujícím se betonovým schodištěm.

Kombinujeme dřevo, beton a ocel, materiály, které umí stárnout.

Sklepy

Do sklepů se vstupuje tajnými dveřmi ve fasádě přístavby. Samotnému podzemí zachováváme jeho autenticitu záměrně téměř bez zásahu. Sklepy v první úrovni jsou napěchovány nerezovými tanky, zde se nachází hlavní výrobní prostory vinařství. Ve druhém patře sklepů jsou umístěny sudy. Na tuto část přímo navazuje znojemské historické podzemí.



Zvýšené přízemí Zvýšené přízemí

Terasa s historickým jádrem Terasa s historickým jádrem

Designový pult Designový pult

Terasa Terasa

Materiály

dubová prkna/obklad a terasa

masivní dubový HS portál a dveře

omítka

smrková prkna

broušená betonová podlaha

pohledový monolitický betonový strop

broušené betonové schodiště

ocel

Značky

tvárnice – YTONG

vypínače a zásuvky – Spinel VS Plastic

sanita – Laufen

židle venkovní – Air XL – Siesta exclusive

židle vnitřní – Prag — TON



Čelo pavilonu Čelo pavilonu

Vnitřní posezení Vnitřní posezení

Schody – terasa Schody – terasa

Průchod Průchod

Designový pult Designový pult

Zázemí Zázemí

O ateliéru ORA

Jsme architekti, mladý architektonický ateliér se sídlem ve Znojmě. Začínali jsme ve třech, nyní je nás 6. Zajímá nás prostor, který obýváme. Hlavním tématem je pro nás maloměsto a jeho kontext.

Zkratka ORA znamená Originální, regionální architektura. Ateliér původem ze Znojma má nově pobočku v Kutné Hoře.

Ing. arch. JAN VEISSER (*86)

Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v Norsku u Helen & Hard a v Pražských ateliérech DaM, ADR, Aulík – Fišer architekti.

Ing. arch. JAN HORA (*87)

Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v holandské kanceláři Architectenbureau Marlies Rohmer a v Pražských ateliérech DaM, CCEA.

MgA. BARBORA HORA (*88)

Vystudovala UMPRUM Praha, ateliér A1 pod vedením prof. akad. arch. Jindřicha Smetany.

Po studiích spolu s Janem Horou a Janem Veisserem založila ateliér ORA.

