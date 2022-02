Stavba / Architektura staveb / Wine bar Reisten, vinařství v Pavlově

Wine bar Reisten, vinařství v Pavlově

Všechna vinařství mají podivné kouzlo a mysticismus a vůbec nerozhoduje, zda je to zrekonstruované vinařství ve starodávných sklepích nebo stavba zcela nová. Jako by se sem společně s vínem nastěhoval i ten záhadný duch místa neboli genius loci. Nejinak je tomu u Wine bar Reisten, vinařství v Pavlově.

Otto František Babler: „Život v plnosti chápe a užívá jenom ten, kdo při chlebě, který pojídá, myslí na to, že kdysi byl ječmenem na poli, kdo při víně, kterým ho zapíjí, myslí na daleký vinohrad na jižním svahu, odkud pochází.“



Víno, tahle krásná komodita, se v naší rubrice objevuje znovu

Tak se nám ta rubrika utěšeně rozrůstá. Kteráže to? Mám na mysli rubriku architektury spojené s vinařstvím. Už jsem párkrát loboval za samostatnou kategorii, protože ani dnes dozajista ještě nekončíme.

Povídali jsme si zde o krásném vinařství Obelisk Františka Fabičovice od brněnského architektonického ateliéru AiD team a.s. Jednoduchá stavba začleněná do okolních vinic na rakousko-českých hranicích, s výhledem na Valtice, je odrazem klasických forem viděných dnešníma očima. Stejně tak zde již bylo povídání o další velmi zdařilé stavbě, která je vytvořena za stejným účelem a funkcí, v obdobné lokalitě vinic, v obdobném čase. Je to nádherné Vinařství Lahofer u Dobšic nedaleko Znojma. Organický tvar „betonové vlny“ byl vytvořený v brněnském studiu Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Obě vinařství jsou moderní stavby současnosti, ale nalezneme zde jistou podobnost, se kterou se obě stavby harmonicky pojí s vinicemi, jako by sem patřily odedávna, což je neklamné znamení, že se dílo zdařilo. Stejně tak se podařilo studiu ORA vytvořit funkční vinařství v srdci Znojma, v renesančním domě na náměstí. V jednom místě se víno vyrábí, prodává i degustuje, pořádají se akce a bydlí hosté. Rekonstrukce velmi zdařilá v kontextu předmětu podnikání opět nemá chybu. Stejné studio je autorem vinařství Wine bar Reisten. Pachatel se vrací na místo činu. Vzhledem k tomu, že autoři pocházejí ze Znojma, takže k vínu a vinicím to nemají daleko. Znojmo stejně jako Pavlov jsou nedílnou součástí vinařských oblastí. Šedesát kilometrů sice kamenem nedohodíte, ale je to celkem v normě.



Víte, co je enotéka? Znáte vinnou knihovnu? Tak tu naleznete v další realizaci architektonického studia Chybík+Krištof ve Znojmě. Nádherná ukázka rekonverze je příkladem nadčasového řešení nové vestavby do historické architektury. Nové pojetí interiéru umožňuje jedinečné pohledy na krásy Znojma. I o ní jsme si povídali v rámci našeho „architektonickoprotialkoholického okénka“.

Došel jsem k myšlence jisté nadčasovosti těchto staveb s účelem přiblížit lidem krásy Moravy snoubené s chutí vína. Prakticky všechna vinařství mají jakési kouzlo a mysticismus a dokonce nerozhoduje, zda je to zrekonstruované vinařství ve starodávných sklepích nebo stavba zcela nová. Jako by se sem společně s vínem nastěhoval i ten záhadný duch místa neboli genius loci. Možná, že když se víno „někde“ zabydlí, pak společně se zpěvem a pročištěním myšlenek i duše zanechá nehmatnou atmosféru, ve které lze snadno s radostí navázat tam, kde jste skončili minule. Jestli uběhnul týden, rok, deset let, nehraje vůbec žádnou roli. Tady se čas totiž zastavil, což je právě součást mystického rozměru vinařství. Pijete víno, které pili stejně tak naši předci, což nás s nimi odvěce pojí a dává nám jak jistou nesmrtelnost, tak i „nesnesitelnou lehkost bytí“ podle Milana Kundery. Věřím totiž, že čas strávený u vína se takzvaně nepočítá, stejně jako čas strávený na rybách. A to není vůbec špatné…



Mimochodem, asi je někde chyba ve spojení, protože jak jinak si mám vysvětlit fakt, že zatím co píšu s takovou láskou o třetím vinařství, enotéce a třeba i pálenici, tak naše domácí vinotéka trpí nehezkou covidovou prázdnotou. To je opravdu na zamyšlenou, a tvrdím, že lépe se zamýšlí nad skleničkou s jiskrou na hladině.

Wine bar Reisten

Základní popis

Nový Wine bar se nachází v prostoru bývalého zázemí vinařství. Vyřezáváme rozměrné protilehlé otvory, abychom otevřeli výhledy. Přidáváme celoprosklený rozměrný arkýř, kam je možné se usadit se skleničkou v ruce. Očišťujeme všechny povrchy a necháváme jim jejich surovost. Subtilní mobiliář je kompletně navržený na míru a vetknutý do konstrukcí.

Nejlepším místem k vysedávání je ale rozlehlá dubová terasa, stíněná plachtovím. Terasa se otevírá do blízkého vinohradu a poskytuje výhled na západ slunce nad Děvínem.



Studio ORA (originální regionální architektura)

www.facebook.com/originalniregionalniarchitektura Adresa studia Rooseveltova 836/6, 669 02 Znojmo, Česká republika Projekční tým Karolína Cebová

Lukáš Lečko

Umístění projektu Zahradní 288, 692 01 Pavlov Země projektu Česká republika

Rok projektu 2019–2020 Rok dokončení 2021 Užitná plocha 115 m2 Wine bar

301 m2 terasa

Klient Reisten E-mail klienta helmova@reisten.cz Web klienta www.reisten.cz

Fotografie BoysPlayNice

Statika: Statika 3, www.statika3.cz

Generální dodavatel: Metroline, www.metroline.cz

Dodavatel interiéru: U1 Interiors, www.u1.cz

Dodavatel interiérových světel: U1 Lighting, www.u1.cz

Dodavatel dubové terasy a dveří: PK Timber

Dodavatel cementových stěrek: Rebus, www.schody-rebus.cz









Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva:

Budova

Budova vinařství byla navržena v roce 2010 architektonickým studiem Burian-Křivinka. Vinařství se však realizovalo jen ve fragmentu a výsledek se bohužel výrazně rozchází s projektem. Nový majitel chtěl budovu vinařství kultivovat a otevřít veřejnosti. Prvním krokem k revitalizaci je realizace nového Wine baru v prostoru bývalého skladu.



Otvory

Prostor bylo třeba prosvětlit a propojit s exteriérem. Vyřezáváme rozměrné protilehlé otvory. Dům je tak možné prohlédnout už od příchodu. Z prostoru Wine baru má člověk kontakt s oběma druhy výhledů – jak s blízkým do vinohradu, tak s dalekým směrem k nádrži Nové Mlýny. Do terasy se prostor otevírá kyvnými dveřmi, na druhou stranu je orientovaný rozměrný celoprosklený arkýř, kam je možné se usadit se skleničkou v ruce.

Povrchy

Všechny povrchy v interiéru jsou zbavené nátěrů a očištěné na holý beton. Příliš poškozená místa jsou doplněná cementovými stěrkami. Podlaha má polyuretanový povrch v odstínu červeného vína s divokou texturou. Je možné se soustředit na degustaci a netřeba si dělat obavy, když něco ukápne.



Mobiliář

Veškerý mobiliář je zhotovený na míru z oceli a dubového dřeva různého moření. Nad barem je zavěšený gigantický lustr tvaru elipsy, která je součástí vizuální identity vinařství.

Hosté se mohou usadit na rozměrné lavici, jež do sebe integruje na míru dělané lampy. Jejich širmy tvarem volně odkazují na demižon. Lavice má za zády panel, který zlepšuje akustickou pohodu interiéru. Na protilehlé zdi je věšák na vína. Subtilní konstrukce sestává z ocelových tyček omotaných koženými pásky.

Oddělenému salonku dominuje rozměrný stůl a kruhový dřevěný podhled, který skrývá akustické panely a integruje do sebe osvětlení. Na zdech jsou prezentovány vzorky půdy z konkrétních vinohradů vinařství Reisten.



Terasa

Nejlepším místem k vysedávání je rozlehlá dubová terasa, stíněná plachtovím. Terasa se otevírá do blízkého vinohradu a poskytuje výhled na západ slunce nad Děvínem.

Materiály

terasa z dubových prken

masivní dubový HS portál a dveře

cementová stěrka

broušený beton

PU podlaha

pohledový monolitický betonový strop

ocel

Značky

židle venkovní — Todus/www.todus.cz

skleněný arkýř — Obsidian/www.obsidian.glass

sluneční plachty — SunFurl/www.sunfurl.eu

venkovní osvětlení — iGuzzini/www.iguzzini.com

sanita — Laufen/www.laufen.cz



Atypické obklady a polyuretanová podlaha

O ateliéru ORA

Jsme architekti, mladý architektonický ateliér se sídlem ve Znojmě. Začínali jsme ve třech, nyní je nás 6. Zajímá nás prostor, který obýváme. Hlavním tématem je pro nás maloměsto a jeho kontext.

Zkratka ORA znamená Originální, regionální architektura. Ateliér původem ze Znojma má nově pobočku v Kutné Hoře.

Ing. arch. JAN VEISSER (*86)

Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v Norsku u Helen & Hard a v pražských ateliérech DaM, ADR, Aulík – Fišer architekti.

Ing. arch. JAN HORA (*87)

Vystudoval FUA TUL v Liberci. Během studií pracoval v holandské kanceláři Architectenbureau Marlies Rohmer a v pražských ateliérech DaM, CCEA.

MgA. BARBORA HORA (*88)

Vystudovala UMPRUM Praha, ateliér A1 pod vedením prof. akad. arch. Jindřicha Smetany.

Po studiích spolu s Janem Horou a Janem Veisserem založila ateliér ORA.









Závěrečný bonus

Napadá mě, že ten zmíněný mysticismus místa a pomyslné spojení s našimi předky, přes starobylé hlavy ušlechtilé vinné révy s plody, má ještě další rozměr. Pokud si večer vezmete skleničku na terasu a díváte se na zapadající slunce nad Pálavou, pak vězte, že tento pohled sdílíte s předky, kteří zde našli útočiště před 30 000 lety. Jste totiž v antropologickém ráji, místě pravěkého sídliště lovců mamutů. Pokud nevěříte, pak se projděte a nedaleko od vinařství naleznete velmi zdařilý Archeopark Pavlov od architekta Radko Květa, o kterém jsme si zde již také povídali. Netvrdím, že lovci mamutů postřehli divokou liánu divoké vinné révy, pokud tehdy vůbec rostla, a nedej Bože třeba dokázali vytvořit něco jako víno. V tom si nalejme „čistého vína“, protože první evropské doklady o víně jsou totiž staré asi 440 let a pocházejí ze slovinského Mariboru. Nicméně jste zde na velmi vzácném ikonickém místě, tak si ten pocit užívejte společně s krásným vínem z vinařství Reisten.

