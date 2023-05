Stavba / Architektura staveb / Jak vyrašil nový krásný rodinný dům pod Ještědem

Jak vyrašil nový krásný rodinný dům pod Ještědem

Díky vertikálnímu obkladu z expandovaného korku a hliníkovému plechu v barvě antracitu je objekt z horní silničky nenápadný a skvěle zapadá do zdejší krajiny i okolní zástavby. Jeho opravdové kouzlo se projeví ze strany zahrady. Pomyslnou zahradu zde vytváří okolní krajina s neskutečným výhledem.

Valeriu Butulescu: „Když si na nás Slunce posvítí z jiného zorného úhlu, je tu jaro.“



Pohled z příjezdové cesty

Fotografie – BoysPlayNice Pohled z příjezdové cestyFotografie – BoysPlayNice

Dům na Rašovce s výhledem na Český ráj

Ta slovní hříčka s domem, co zde vyrašil, není klasickým oslím můstkem pro lepší „proudění“ textu. Jižní orientace místa propůjčuje lokalitě osady Rašovka vlastnosti, které nejsou běžné. Horská a podhorská krajina s dostatkem sněhu v těchto místech umožňuje s jarem dostatek tepla a brzkého tání, které na jižní straně uspíší probuzení přírody do kvetoucí nádhery. Osada je místní částí Šimonovic a podle Ještědu je vám jasné, že se ocitáme v Libereckém kraji. Ještědský hřeben s výškou 600 m n. m. a skvělým výhledem na Český ráj je paspartou pro krásný rodinný dům. Pořád se zde po právu pracuje s výhledem a svažitý terén odsazuje komunikaci nad domem od podlahy přízemí a plochy zahrady, nádherné louky, o 4,5 m. Nově vytvořený násep připojuje dům ke komunikaci a část rovné střechy je zároveň plochou pro parkování. Bohaté prosklení mírně zešikmeného vnitřního průčelí je spojené přes roh s prosklením štítové stěny. Po odsunutí prosklení se otvírá interiér do louky zahrady a na terasu. Práce s vrstevnicemi, parkovací plocha a sedlová střecha tvoří skvělé začlenění objektu do svažitého terénu. Díky vertikálnímu obkladu z expandovaného korku, hliníkovému plechu v barvě antracitu se stává objekt z horní silničky nenápadný a bez problémů zapadá do zdejší krajiny i okolní zástavby. Jeho opravdové kouzlo se projeví ze strany zahrady. Pomyslnou zahradní část zde vytváří okolní krajina s neskutečným výhledem.



Letecký pohled Letecký pohled

Letecký pohled Letecký pohled

Hlavní obytná místnost Hlavní obytná místnost

Koupelna Koupelna

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

To pragmatické zůstává odloženo vně, příjezdová komunikace a vozový park s parkováním. Je to stejný bonus jako u staveb funkcionalismu, kdy pomyslná „záda“ objektu jsou věcí dobře vyřešené nezbytné funkce bez potřeby oslnit a opravdový život objektu i jeho obyvatel je věcí zdařilého propojení domu se zahradou, s krajinou, s výhledem. Je to základ filosofie, který platil u historické vily Tugendhat s výhledem na zahradu, potažmo Brno, stejně jako u spousty dalších staveb. Takže je jasné, že zde musí fungovat také. Vše je dotvořeno přírodními materiály, jako je venkovní dlažba z ochozené žuly, hnědočervená stěrková podlaha, bělená březová překližka. Vše doplňuje otočný litinový krb. A funguje to tedy? Bez dalších diskuzí nad smysluplností celého řešení si troufám říci, že funguje. O tom se ostatně můžete přesvědčit sami, fotografií a průkazné dokumentace je zde dostatek.



Půdorysy obou podlaží Půdorysy obou podlaží

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní

Pohled severozápadní Pohled severozápadní

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

Základní popis

Prosklený železobetonový dům na Rašovce s fasádou z portugalského korku shlíží z ještědského hřebene na Český ráj a velkoryse se otevírá místním loukám a specifickému horskému klimatu.

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Rodinný dům na Rašovce se nachází na jižním svahu ještědského hřebene ve výšce 600 m n. m. s nádherným výhledem na scenérii Českého ráje.

Výhled a propojení vnitřních prostor s krajinou byl jedním z určujících motivů při navrhování domu. Krajina je otevřená, průchozí, převažují kvetoucí louky bez oplocení. Půdorysně je dům obdélníkového tvaru o rozměrech zhruba 22,5×7 m, orientován po vrstevnici. Podél severní strany pozemku vede na náspu komunikace, na kterou bylo nutné dům připojit. Proto je část střechy objektu pojízdná, určená pro parkování vozidel. Úroveň přízemí i hlavní plocha zahrady jsou pak 4,5 m pod úrovní komunikace. Nad většinou objektu je sedlová střecha s proměnným sklonem, od 43° po 30° na východním štítu. Štíhlá hmota domu se zešikma zařezává do strmého svahu silnice a hřeben se pomyslně sklání po svahu dolů do zahrady.

Hlavní vstup je na západní straně. Přístup je po terénním schodišti podél porostlé kamenné zdi. Jinak kompaktní hmota domu je na východním štítu zcela otevřena a její celoprosklená stěna je zešikma ustoupena za obrysovou hranu. Maximalizuje se tak plocha výhledu a vzniká zastřešená terasa. Ta přiléhá k jižní straně, kde je do hmoty domu prolomen další otvor na celou výšku podlaží. Prosklení se potkává ve dvou třetinách tohoto otvoru s prosklením východního štítu, a to bez rohového sloupku. Roh tvoří posuvné portály, které je možné roztáhnout a postupným přechodem přes terasu zcela spojit hlavní obytný prostor se zahradou. Rovněž všechny další obytné místnosti přízemí, včetně koupelny, se prosklenými otvory na jižní straně otevírají krajině.

Reliéfní fasádu tvoří desky z portugalského expandovaného korku proměnlivé tloušťky, které se střídají ve vertikálních pásech. Tento materiál nebyl dosud v ČR takto použit. Sedlová střecha je z falcovaného hliníkového plechu antracitové barvy. Stropy a obvodové stěny byly odlity z pohledového železobetonu, vnitřní příčky jsou cihlové, omítané. Podhled střechy je obložen bělenou březovou překližkou, od krovu je zavěšený francouzský otočný litinový krb, dominantní prvek interiéru. Celkový prostý ráz domu dotváří tmavá hnědočervená podlahová stěrka. Venkovní dlažba je ze starých, ochozených, velkých žulových kamenů. Podobají se původní liberecké dlažbě s její specifickou narůžovělou barvou. Podobně velkoryse byl kdysi vydlážděn celý Liberec. Takto se postupně rodil celý dům – s respektem k místním tradicím, historii, k materiálu i k okolí.



Pohled jihozápadní Pohled jihozápadní

Pohled severní Pohled severní

Příčný řez Příčný řez

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

Příběh domu vypráví investoři následovně: „Vše začalo objevením posledního stavebního pozemku na Rašovce před sedmi lety. Místo jsme již dříve znali, a jelikož jsme chtěli stavět co nejvýše směrem k Ještědu, vůbec jsme neváhali. Plno dalších prvků jsme již delší dobu nosili v hlavě: prosklené stěny, pohledový beton, strohý interiér, kovové prvky, zavěšený krb nebo otevřenou zahradu bez plotu. Kamarádi z ateliéru SAD zformovali původní ideje Ivety do návrhu domu. Jak se dům rodil, postupně jsme pochopili, že zkrátka nemůžeme dělat žádné kompromisy. Proto je dům obložený korkem a v proskleném rohu nestojí sloupek – statice a logice navzdory. Konstrukčně náročné stavby se ujala firma s tematicky stylovým názvem Ještědská stavební společnost, pod domem objevila vrstvu černého uhlí, a nakonec vše dobře dopadlo položením posledního žulového kamene do dlažby.“

„Interiérový design domu s vnitřními dispozicemi místností možná vznikl dříve než dům samotný,“ říká Iveta Zachariášová, interiérová architektka, spoluautorka celého projektu a zejména interiéru. „Díky mé dlouholeté praxi mně bylo mnoho věcí a funkčních aspektů jasných hned od začátku a řešili jsme v podstatě jen sladění s konstrukcí domu a otevření domu do okolního prostředí skleněnými stěnami. Světlo, prostor, čistota interiéru a barevná střídmost mě zavedly především do studií Konsepti a Ligne Roset, na kterých je postaven základ vnitřního vybavení nábytkem.“



Pohled jižní Pohled jižní

Detaily Detaily

Pohled jižní Pohled jižní

Pohled jihozápadní Pohled jihozápadní

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

Novostavba domu byla oceněna 3. místem v kategorii stavby pro bydlení v Soutěži Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021.

https://stavbaroku.lk/historie-projekt/novostavba-rodinneho-domu-rasovka/2021

Doplňující informace

Studio atelier SAD s. r. o. [architektura]

Iveta Zachariášová [interiérový design] Autor MgA. Adam Jirkal, Ing. Arch. Tomáš Kubák [atelier SAD s. r. o.]

Iveta Zachariášová Kontaktní e-mail ateliersad@ateliersad.cz

design@ivetazachariasova.cz Web www.ateliersad.cz

www.ivetazachariasova.cz Sociální média www.facebook.com/AtelierSADcz

www.instagram.com/ateliersad

www.facebook.com/iveta.zachariasova.interior.design

www.instagram.com/iveta.zachariasova Adresa studia atelier SAD s. r. o., Anenské nám. 211/2, 110 00 Praha 1, Česká republika

Iveta Zachariášová, Jáchymova 63/3, 110 00 Prague 1, Česká republika

Umístění projektu Na Rašovce 70, 463 12 Šimonovice Země projektu Česká republika

Rok projektu 2016–2019 Rok dokončení 2020 Zastavěná plocha 158 m2 Hrubá podlahová plocha 153 m2 Plocha pozemku 1 685 m2 Rozměry 22,4×7,1 m/640 m3 Náklady 17 000 000 CZK

Klient Iveta a Jan Zachariášovi E-mail klienta janzacharias@gmail.com Web klienta www.ivetazachariasova.cz

Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r. o., www.jss.cz

Zahradní architekti: Partero s. r. o., www.partero.cz

Realizace interiéru: MY76 s. r. o., www.my76.cz

Materiály

fasáda – expandovaný korek

nosné stěny a strop – pohledový železobeton

příčky – keramické cihly

krytina – falcovaný hliníkový plech

zpevněné plochy – liberecká žula/kameny ze starých chodníků



Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní

Ložnice Ložnice

Podkrovní místnost Podkrovní místnost

Koupelna Koupelna

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

Značky

fasáda – expandovaný korek – Amorim/www.amorim.com

střešní krytina Prefalz – Prefa/www.prefa.com

kuchyňské spotřebiče – Siemens/www.siemens.com

volný nábytek – Konsepti/www.konsepti.com

volný nábytek, venkovní křeslo Fifty – Ligne Roset/www.ligne-roset.com

OBÝVACÍ POKOJ

sedačka Ploum – Ligne Roset/www.ligne-roset.com

stolky, jídelní stůl Uhlík, barové židle, digestoř – atelier SAD/www.ateliersad.cz

židle Re-chair, lampa Geen-a – Kartell/www.kartell.com

knihovna – Konsepti/www.konsepti.cz

kožené křeslo – DePadova/www.depadova.com

krb Gyrofocus – Focus/www.focus-fireplaces.com

obraz – Jakub Špaňhel

GALERIE

křeslo Togo – Ligne Roset/www.ligne-roset.com

lampa Gräshoppa – Gubi/www.gubi.com



Interiér s výhledem Interiér s výhledem

Pohled jižní Pohled jižní

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

KOUPELNA

keramika Happy D.2 – Duravit/www.duravit.cz

vana Meisterstück centro duo 2 – Kaldewei/www.kaldewei.cz

baterie – Axor/www.axor-design.com

nábytek, svítidlo – atelier SAD/www.ateliersad.cz

PRACOVNA

pracovní stůl Earl of wood, polička Adam wood, židle, stolek Al wood, židle Q/wood, křeslo K/wood – Kartell/www.kartell.com

Poznámka

Název osady Rašovka je odvozen od slova rašit: na jaře zde dochází k prudkému tání sněhu díky jižní orientaci ke slunci a příroda ožívá a raší viditelně dříve než v okolí. Místní horské mikroklima přímo na ještědském hřebeni je specifické rychlými změnami počasí, častým větrem a povětrnostními srážkami. Hluboko pod domem se nacházejí vápencové krasové útvary naplněné vodou, ke které sahá studniční vrt.



Pohled jihozápadní Pohled jihozápadní

Otevřená stěna Otevřená stěna

Hlavní obytná místnost Hlavní obytná místnost

Pracovna Pracovna

Chodba Chodba

Fotografie – BoysPlayNice Fotografie – BoysPlayNice

O studiu BIO – atelier SAD

Ateliér byl založen v roce 2002. Hlavní představitelé fungovali jako úspěšný kreativní tým ještě o pár let dříve. První společnou realizací byly Všenory, dostavba RD. Dnes jejich rukopis rozpoznáme u mnoha oceňovaných projektů – interiéry, domy, kancelář, urbanistické studie, umělecké instalace a objekty. Od čerpacích stanic až po školní učebny nebo nahrávací studio, autorský nábytek a produktový design. Vedení ateliéru tvoří čtyři výrazné osobnosti – Adam Jirkal, Jerry Koza a bratři, dvojčata Martin a Tomáš Kalhousovi. Za nimi stojí jako opora doslova všehoschopní, a hlavně spolehliví spolupracovníci – architekti, stavaři i další navazující profese. Klíčovou a v mnohém určující je pro SAD úzká spolupráce s realizační firmou MY76 s. r. o. Jednotlivé členy SADu spojuje touha objevovat nové příležitosti, tvořit originální dílo a překračovat hranice oborů i výrobních postupů. Také zvědavost, dobrodružná povaha, radost z experimentování, vnímání detailů, které vždy podporují celek, tedy nikdy nejsou samoúčelné.

BIO – Iveta Zachariášová – interiérová architekta

Interiérový design je její vášeň. K projektům přistupuje energicky, s jasnou vizí, kreativitou, vizuální formulací nápadů, komplexně a s transparentní komunikací. Vytváří zkratky mezi nespočtem možných variací a řešení, sortýruje a strukturuje prostor, věci, procesy, hmotu, barvy, představy, život. In-formuje budoucí prostor: vtiskuje předmětům novou, záměrnou a nepravděpodobnou formu. Oprašuje zdánlivě všední skutečnost a zakládá si na přirozeném přístupu a spolupráci.

Použité podklady: