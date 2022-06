Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Nenápadný dům, ale výhled s velkým V

Nenápadný dům, ale výhled s velkým V Rodinný dům v nádherném údolí řeky Dyje

Velmi zdařilý rodinný domek v řadové zástavbě na břehu Dyje z dílny studia Kuba & Pilař architekti s.r.o. Forma rodinného domu je nejvíce determinována tvarem, profilem a orientací pozemku. Jeho minimální šířka, velká strmost svahu a orientace na sever udávají základní tvarové parametry objektu.

Jan Werich: „Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci, jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“



Nádherný průhled na Chrám svatého Mikuláše a Kapli svatého Václava

Foto: BoysPlayNice Nádherný průhled na Chrám svatého Mikuláše a Kapli svatého VáclavaFoto: BoysPlayNice

Co je ten výhled s velkým V?

Dotaz zcela na místě. Vcelku nenápadná řadová zástavba pod přehradou ve Znojmě není zdánlivě ničím výjimečná. Ale znáte to. Genius loci může vzniknout zcela mimoděk původní koncepcí stavby, její nevšedností, ať už dílem náhody (i když náhody prý neexistují) nebo dílem zdařilého tvůrčího záměru. Tady si troufám říct, že je to dílem architekta, tedy architektů dvou, a to Tomáše Pilaře a Ladislava Kuby. Dům vypadá vcelku normálně, pokud přijmeme za normální zelenou střechu a strohou tmavou čelní fasádu do ulice. Tvarově respektuje domy, mezi kterými je zasazen. Uliční fronta je propracovaná do detailu, ale je to takový „funkcionalizmus“ dneška. To, co je na domě cenné, se odehrává za touto frontou.



Situace

Foto: studio Kuba & Pilař architekti SituaceFoto: studio Kuba & Pilař architekti

Pohledy od Kaple svatého Václava

Foto: Petr Brandejský Pohledy od Kaple svatého VáclavaFoto: Petr Brandejský





Tím netvrdím, že průčelí není vkusné a zajímavé. Spíše vcelku nenápadné a pokud nejste vnímaví, přehlédnete ho. Ale to, co považuji za nejskvělejší na domě, se kterým si architekti a investor poradili mimořádně, je jeden z atributů, jež tvoří součást genia loci. To je ten výhled. Až se k němu dostanete v krásných fotografiích, pochopíte. Takových staveb je pochopitelně více, ale zase ne až tak moc. Jsou to převážně stavby, kde je možné ve dne i v noci s nasvícením postřehnout dominantu nějakého města, zajímavou a hodnotnou stavbu, ale i třeba pohled na přírodu, hory, řeku. Těch možností je vícero. Zde je to mimořádný pohled na Znojemský hrad s Rotundou svaté Kateřiny, Znojemský pivovar s Enotékou (o které jsme zde také psali), Chrám svatého Mikuláše a Kapli svatého Václava. To vše na vysokém protějším svahu se znovuobnovenými Karolíninými sady, Kalvárií a Rajskou vinicí. To vše viděno vodorovným panoramatickým oknem, případně i z terasy za a nad domem. Velká krása skvostů historické architektury Znojma ve dne, i s atraktivním umělým nasvícením v noci. To prostě nemá chybu. Stavba se tím řadí, svým mimořádným výhledem (umístěním), mezi hodnotné klenoty typu vily Tugendhat nebo z jiného soudku, moderního Archeoparku Pavlov od architekta Radko Květa. V prvním případě zcela záměrně byla vila koncipována s mimořádným pohledem na město Brno a Špilberk, ve druhém případě je výhled tvořen obrovským oknem na dominantu jižní Moravy, Pálavu se zříceninou hradu Děvičky – Dívčí hrad. Mimo skvělé architektury je vždy její podstatou i nádherný pohled. Jednou na město, jednou na památku. Můžete začít vypočítávat, kde ještě všude takovou „přidanou hodnotu“ nalezneme. Ta znojemská patří mezi ty opravdu zdařilé. Tak se na to mrkněte a pokud do Znojma jednou zavítáte, pak ji, prosím, nepřehlédněte. Stojí opravdu za to.



Interiér ložnice Interiér ložnice

Interiér 3. NP Interiér 3. NP

3. NP terasa 3. NP terasa

Foto: BoysPlayNice Foto: BoysPlayNice

Rodinný dům v údolí Dyje

Název projektu

Základní popis

Rodinný dům na nábřeží se zelenou střechou.

Studio Kuba & Pilař architekti Autor Tomáš Pilař

Ladislav Kuba

Norbert Walter Kontaktní e-mail atelier@kuba-pilar.cz Web www.arch.cz/kuba.pilar Adresa studia Kopečná 58, 602 00 Brno, Česká republika Umístění projektu Znojmo, GPS: 48.8534483N, 16.0422333E Země projektu Česká republika Rok projektu 2010 Rok dokončení 2019 Zastavěná plocha 125 m2 Užitná plocha 186 m2 Plocha pozemku 439 m2 Klient Norbert Walter Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com









Foto: studio Kuba & Pilař architekti Půdorysy 1.–3. NPFoto: studio Kuba & Pilař architekti







Foto: Petr Brandejský Pohledy od Kaple svatého VáclavaFoto: Petr Brandejský

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Pozemek je prolukou mezi rodinnými domy, které tvoří nábřeží řeky Dyje. Terén pozemku je velmi svažitý, má původní terasovou úpravu s kamennými stěnami. Nad protějším břehem se zvedá skalní stěna se Znojemským hradem, rotundou sv. Kateřiny a kostelem sv. Mikuláše. Okolní zástavba je velmi různorodá, jedná se především o rodinné či bytové domy, jedno nebo dvoupodlažní. Forma navrženého rodinného domu je nejvíce determinována tvarem, profilem a orientací pozemku. Jeho minimální šířka, velká strmost svahu a orientace na sever udávají základní tvarové parametry objektu. Dům je proto navržený na půdorysu úzkého obdélníku, který ctí převažující uliční čáru ze severní strany a odstupy od sousedních budov.



Pohled z protějšího břehu Pohled z protějšího břehu

Interiér kuchyně Interiér kuchyně

Interiér kuchyně Interiér kuchyně

Foto: BoysPlayNice Foto: BoysPlayNice

Dům má do nábřeží tři nadzemní podlaží, do svahu podlaží jedno. Severní část domu, která je orientovaná do nábřeží, je zkosená a tvoří šikmou střechu navazující na střechy sousedních domů. Zbývající část vrchní hmoty pokračuje střechou plochou. Střecha je po celé své ploše zelená a opticky přechází do stoupající zahrady. Do zelené plochy střechy jsou vyříznuté dva asymetricky umístěné okenní otvory dětských pokojů a obytného prostoru. Východní stěna hmoty je vysunutá a ustoupená, umožňuje tak prosvětlení ložnice a prostoru chodby ve 2. NP. Hlavní obytný prostor je umístěný v nejvyšším podlaží a je propojený s venkovní terasou a zahradou na jižní straně. Díky tomu, že obytný prostor není po celé své délce dělený, může využívat jak jižního slunce procházejícího ze zahrady prosklenou stěnou jídelní části, tak výhledy na sever do údolí. Právě krásné výhledy do údolí řeky Dyje a na protilehlé skalní svahy s významnými historickými památkami Znojma jsou největší devizou obytného prostoru a celého rodinného domu.



Podélný řez Podélný řez

Příčný řez Příčný řez

Čelní pohled Čelní pohled

Foto: Kuba & Pilař architekti s.r.o. Foto: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Vjezd i vchod do domu je z nábřežní ulice. Podél domu je navrženo venkovní schodiště pro zajištění dostupnosti teras a zahrad nad domem. V 1. NP je parkování jednoho vozidla zajištěno v garáži, na této úrovni je také technická místnost s tepelným čerpadlem a vzduchotechnikou. Vedle vstupu je umístěna pracovna prosvětlená z nábřeží velkým oknem. Ve 2. NP je ložnice rodičů s vlastní koupelnou, pokoj pro hosta, dva dětské pokoje, velká koupelna a místnost pro domácí práce. Ve 3. NP je obytný prostor, do kterého je vsazený uzavřený box se záchodem a spíží, do boxu je vestavěná část kuchyně a krb. Kuchyňský pult rozděluje obytný prostor na severní část s pohovkami a krbem, a na jižní část s jídelním stolem s možností otevření na venkovní terasu.

Nosné konstrukce domu jsou ze železobetonu a oceli. Fasádní obklady jsou z hliníkových černých plechů. Okna v celém domě jsou z hliníkových rámů, boční stěna vnitřního schodiště je složená z mléčného profilového skla. Skladba zelené střechy je složená z několika vrstev drenážních, filtračních a ochranných fólií.

Dům je vytápěný tepelným čerpadlem země-voda, má vnitřní teplovzdušné větrání s rekuperací.



Pohled od řeky Pohled od řeky

3. NP 3. NP

Noční pohled ze zahrady Noční pohled ze zahrady

Interiér 3. NP Interiér 3. NP



Terasa 3. NP Terasa 3. NP

Foto: BoysPlayNice Foto: BoysPlayNice

Materiály

kombinovaná ocelová a železobetonová nosná konstrukce

obklad desky hliníkový plech – fasáda

filtrační a ochranné textilie, drenážní fólie – zelená střecha

profilové sklo – boční stěna schodiště

hliníková okna

polyuretanová podlahová stěrka – všechny místnosti



Interiér Interiér

Dětský pokoj Dětský pokoj

Terasa 3. NP Terasa 3. NP

Schody z ložnice Schody z ložnice

Foto: BoysPlayNice Foto: BoysPlayNice

Značky

LINIT U-glass profilové sklo, stěna schodiště – Lamberts

zelená střecha – Optigreen

hliníková okna – Wicona

zatravňovací rošty před domem – Godelmann

polyuretanová podlahová stěrka, všechny místnosti – Basf

zařizovací předměty, koupelny – Duravit

baterie, koupelny – Gessi

vypínače, všechny místnosti – Jung

svítidla obývací pokoj – Artemide



Panoramatický průhled Panoramatický průhled

Schody Schody

Pohled uliční Pohled uliční Foto: BoysPlayNice



Kaskády zahrady

Foto: Petr Brandejský Kaskády zahradyFoto: Petr Brandejský

O studiu Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Kuba & Pilař architekti s.r.o. je architektonická kancelář založená roku 1996 architekty Ladislavem Kubou a Tomášem Pilařem. Patří mezi nejoceňovanější české ateliéry a jejich stavby několikrát uspěly v Grand Prix architektů, např. knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která získala hlavní cenu Grand Prix 2002. Mezi jejich další známé realizace patří kaple Panny Marie-Královny v Jestřebí, obytný soubor Na Krutci v Praze a palác Omega v Brně. V roce 2009 byla Chemicko-technologická fakulta Univerzity Pardubice postavená podle jejich projektu oceněna hlavní cenou za architekturu Grand Prix, v roce 2011 získal cenu Grand Prix za novostavbu bytový dům na Kostelním náměstí v Ostravě. Jejich Památník obětem železné opony získal v roce 2015 čestné uznání v soutěži Grand Prix. V letošním roce byla dokončena podle jejich projektu realizace Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity v Praze.

Práce architektonické kanceláře byly několikrát nominovány na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a byly publikovány v domácím a zahraničním tisku.

