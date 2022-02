Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / V resortu Art Villas Costa Rica se skrývá zajímavý minimalistický Atelier Villa

V resortu Art Villas Costa Rica se skrývá zajímavý minimalistický Atelier Villa

Ocitáme se v resortu Art Villas v nádherné kostarické džungli, kde nalezneme tropickou minimalistickou stavbu Atelier Villa. Hlavním architektem celého resortu je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou. Atelier Villa byla navržena jako soukromá vila pro investora a jeho rodinu.

Volnost, otevřenost a propojení interiéru a exteriéru je doménou této stavby Volnost, otevřenost a propojení interiéru a exteriéru je doménou této stavby

Co dalšího se ještě skrývá v kostarické džungli

Pokud ta citovaná smysluplná činnost přináší do života ten proklamovaný smysl, ať už si pod ním představíme cokoliv, dle našeho naturelu, potřeb či touhy, pak má náš život smysl. Za takovou smysluplnou činnost s výrazným estetickým přesahem považuji krásnou práci s českým rukopisem na nevšedním resortu Art Villas Costa Rica.

Již potřetí nacházíte v našem povídání povědomé slovní spojení. A máte pravdu, pokud jste četli naše první povídání o pěti experimentálních stavbách nazvaných Coco Villa tvořících soubor, jež je součástí resortu Art Villas v nádherné kostarické džungli.



Zadní fasáda se zelení střechy Zadní fasáda se zelení střechy

Krásy džungle Krásy džungle

Koupelna Koupelna



Na svažitém terénu s pralesní vegetací nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, jsou vkusně rozmístěny jednoduché stavby netradičních tvarů, které jsou kompilátem konstrukcí velmi vyhledávaných stromových domků a propracovanou konstrukcí prostých stanů. COCO je unikátním příkladem velmi hravé, trendy glampingové, udržitelné a moderní tropické architektury. Potud paralela s naším článkem, který naleznete na našem serveru. Art Villa je ta zmíněná část resortu Art Villas. Co všechno je součástí tohoto rezortu? Ať je tedy po vašem. 3 unikátní vily a multifunkční otevřený pavilon jsou rozeseté po pozemku o celkové výměře 2,5 ha. Konkrétněji je to betonová Art Villa, tropická minimalistická Atelier Villa, soubor Coco Villa a tropický multifunkční pavilon Wing. Co vila, to unikát s vlastním návrhem a vlastním architektem. Není to ovšem pokus o unikátní solitéry bez souvislostí. Vše se sbíhá pod gesci hlavního architekta celého resortu a tím je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou.



Půdorys domu Půdorys domu

Částečně přistíněná fasáda Částečně přistíněná fasáda

Odpočívadlo Odpočívadlo



Opět zde můžeme sledovat propracovaný rukopis, stejně jako u dvou předešlých realizací. Každá z realizací je úmyslně trochu jiná, ale přesto, nebo právě proto, podobná – příbuzná. Opět zde nalezneme jednoduché účelné tvary, podpory, průhledy, přesahy střech, které umožňují obyvatelům spojení s všudypřítomnou přírodou. Propojení exteriéru s interiérem je nenásilné, vzdušné, se zachováním nezbytné míry soukromí. Opět citem potěžkáte zdařilou estetiku celého řešení, která při využití tradičních prvků není ani nudná, ani monotónní. Je pravdou, že zdejší příroda je neskutečný fenomén barev a husté zeleně poplatné džungli, což je skvělý základ pro jedinečnost celého resortu. Dokázat to vše kvalitně propojit a vytvořit zde jedinečnou oázu pro oddych je to umění, které vám zde nabízíme.

Atelier Villa | Art Villas Costa Rica

Základní popis

ATELIER VILLA je součástí resortu Art Villas v kostarické džungli, který tvoří soubor unikátních staveb:



Volnost a propojení interiéru a exteriéru je doménou této stavby Volnost a propojení interiéru a exteriéru je doménou této stavby

Pohled na jídelní stůl Pohled na jídelní stůl



betonová Art Villa tropická minimalistická Atelier Villa soubor pěti vejcovitých dřevostaveb Coco Villa tropický multifunkční pavilon Wing

3 jedinečné vily = 3 architekti = 3 různé přístupy

Hlavním architektem celého resortu je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou. Vedle návrhů interiérů do všech budov vtisklo Formafatal finální podobu každé vile a celý resort Art Villas sjednotilo v jedinečný ucelený komplex.

Studio Refuel works navrhlo architektonický koncept betonové Art vily.

Studio Archwerk je autorem architektonického konceptu Coco vily a pavilonu Wing.



Koupelna Koupelna

Odklopené perforované fasády Odklopené perforované fasády

Průhled z hlavní místnosti do jedné z ložnic Průhled z hlavní místnosti do jedné z ložnic



Studio Formafatal Autor Ing. arch. Dagmar Štěpánová, hlavní architekt Kontaktní e-mail dagmar@formafatal.cz Web www.formafatal.cz Adresa studia Jaromírova 431/29, 128 00 Praha 2, Česká republika Spoluautor Ing. arch. Martina Homolková

Umístění projektu Bahia Ballena, Playa Hermosa, Kostarika

Rok projektu 2017–2018 Rok dokončení 2019 Zastavěná plocha 326 m2 Užitná plocha 298 m2 Plocha pozemku 25 000 m2

Klient Filip Žák E-mail klienta filip@kalup.me, hello@artvillas.com Web klienta www.artvillas.com Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Návrhy zahrada – výsadby a zahradní prvky: Flera, www.flera.cz

Realizace stěrkových povrchů: Different Design, www.different-design.cz

Akvarelové malby džungle: Můj Originál, www.mujoriginal.cz



Opět nápadité osvětlení Opět nápadité osvětlení

Částečně přistíněný interiér Částečně přistíněný interiér

Noční perforování fasád Noční perforování fasád



Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva:

Art Villas Costa Rica

Nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, se v prudkém svahu džungle ukrývá resort Art Villas. Tři unikátní vily a multifunkční otevřený pavilon jsou rozeseté po pozemku o celkové výměře 2,5 ha. Když investor oslovil architekty, přál si vytvořit místo, kde návštěvník splyne s okolní přírodou, pročistí svoji mysl, zažije luxus a dobrodružství zároveň. Přál si vytvořit místo, které se každému zaryje hluboko do srdce, když ochutná.

Architekti ze studia Formafatal navázali na zadání klienta a při navrhování se navíc nechali inspirovat koloritem Střední a Jižní Ameriky.

Atelier Villa

Atelier villa byla navržena jako soukromá vila pro investora a jeho rodinu.

26 m dlouhá hranolovitá hmota je osazena do prudkého svahu a částečně levituje nad bujnou tropickou vegetací. Všechny výhledy směřují do dálky směrem k oceánu nebo do zelených kopců, zatímco zadní fasáda orientovaná k příjezdu a k dalším vilám je navržena s požadavkem na soukromí, záměrně bez oken.



Rozvolněný interiér s cloněním pergolou střechy Rozvolněný interiér s cloněním pergolou střechy

Průhled interiérem Průhled interiérem



Největší důraz jsme vedle myšlenky „smazat hranice mezi interiérem a exteriérem“ kladli na konstrukční jednoduchost a čisté linie (pura vida >> pura arquitectura).

Zvoleným konstrukčním systémem je ocelový skelet o rozponech 4×4 m.

Nenápadná barevnost fasád, stejně tak jako zelená střecha, nechává vilu ještě více splynout s okolím. Všechny fasády orientované s výhledy do džungle a k oceánu jsou navrženy z velkoformátových hliníkových perforovaných dílců, které se jednak na slunci nerozpálí a navíc nerezaví. Při vysunutí slouží jako stínící prvky. Míra a vzor perforace se na každém panelu liší a vytváří tak zajímavou hru světla a stínů v interiéru vily. Tyto dílce jsou opatřeny nástřikem v barvě Cor-Tenu. Zadní plná fasáda je v celé své ploše obložena dřevěnými opalovanými prkny pomocí staré japonské techniky Shou-sugi-ban, která dřevo chrání před stárnutím a vnějšími vlivy.



Vzdušné řešení s nezacloněnými fasádami, Atelier villa Vzdušné řešení s nezacloněnými fasádami, Atelier villa

Zacloněné fasády, Atelier villa Zacloněné fasády, Atelier villa



Dispozičně je vila navržená ve stejně minimalistickém duchu jako už napovídá její tvar. Podél plné zadní fasádní stěny jsme rozmístili technické místnosti, sklady, koupelny a kuchyni.

Zbytek se odehrává v otevřené dispozici, kde hranice mezi interiérem a exteriérem mizí a celý prostor je vnímán jako zastřešená terasa. Pomocí lehkých posuvných příček lze prostor proměňovat a dle potřeb vytvářet soukromé zóny.

Do terasy je vsazen infinity bazén, který je částečně krytý střechou domu, tudíž chráněný před prudkým sluncem.

Celý interiér je laděn do teplých zemitých tónů za použití přírodních materiálů. Vyjma křesel a židlí u jídelních stolů je veškerý mobiliář navržen přímo pro vilu a vyroben na zakázku. Nábytek se z velké části zadával a realizoval na místě za pomoci lokálních řemeslníků. Některé prvky byly naopak na zakázku vyráběny v Čechách a následně přepravovány na místo realizace.

Z českých výrobců jsme se rozhodli pro renomovanou sklářskou značku Bomma, jejíž svítidla Shibari dotváří světelnou atmosféru tropickému interiéru vily.



Propojení interiéru a exteriéru Propojení interiéru a exteriéru

Fasády barvy Cor-Ten Fasády barvy Cor-Ten



Zahradní architektura – atelier Flera

Celkové pojetí zeleně je hodně specifické tím, že se pozemek nachází ve velmi strmém svahu. My jsme se ho pokusili maximálně využít, zabydlet a zprůchodnit, takže jsme do něj navrhli různé schody a malé terásky. Jinde jsme zeleň protkali dlouhou barevnou skluzavkou. V okolí vily najdete pro nás už dnes typické zážitky jako jsou ohniště, houpačky nebo místa pro pěstování zeleniny. Poměrně sofistikovaná je i práce s pnoucí zelení kolem vily, která nám pomáhá udržet soukromí v bezprostřední blízkosti domu.



Podvečerní pohled z terasy Podvečerní pohled z terasy

Hlavní místnost Hlavní místnost

Průhled místnostmi Průhled místnostmi



Všudypřítomnou džungli jsme dotáhli co nejblíž k obytným místnostem. V maximální možné míře jsme pracovali s lokální neinvazivní zelení, vybírali jsme hodně z toho, co je v okolí jedlé, kolem domu najdete banánovník, kokosy, manga, papáju nebo méně známé láhevník či kvajávu. Celý kopec se jmenuje jako jedna španělská rostlina achiote, v češtině jí říkáme oreláník a s tím jsme na pozemku ve značné míře pracovali také. Nechybí samozřejmě ani kostarický národní strom, má krásné jméno ušatec. (Ferdinand Leffler)

Materiály

teak / nábytek dle autorského návrhu

brazilský ořech/IPE / nábytek dle autorského návrhu, terasy, podhledy

opalovaná teaková prkna / fasáda

ocel / nábytek dle autorského návrhu

hliník / fasáda

beton / podlahy, strop

cementová stěrka / stěny, nábytek dle autorského návrhu

cementová dlažba Granada Tiles Nicaragua

len / závěsy, čalouněný nábytek dle autorského návrhu





Minimalistický interiér a ložnice



Zacloněná perforovaná fasáda Zacloněná perforovaná fasáda

Značky

nábytek

Paulistano chair / Objekto

Butterfly/BKF chair / Manufaktur+

Nesting coffee table set, Round tray coffee table set / Notre Monde

Soft sofa The Menfis / Marilou

Urbano and Hexagonal chairs / SDLZ

osvětlení

Shibari / Bomma

Hubble / Baxter

Line Voltage Track / Wac Lighting



Pohled z terasy do vstupu vlevo Pohled z terasy do vstupu vlevo

Ložnice s osvětlením Ložnice s osvětlením

Krásy džungle Krásy džungle

Perforovaný hliník Perforovaný hliník



O studiu

Bio – Formafatal

Jsme tým kamarádů – architektů, designérů a scénografů.

Jsme kreativní studio zabývající se architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem.

Studio Formafatal založila architektka Dagmar Štěpánová v roce 2015 a tým studia nyní tvoří Dagmar společně s Katarínou, Janem, Martinou, Danou, Ivetou, Annou a Deborou.

Vytváříme veřejné prostory, ve kterých se lidé cítí jako doma, a domovy, které jsou šité klientům na míru. Ke všem projektům přistupujeme s důrazem na konkrétní lidské potřeby. Individuální přístup je založen na vzájemném porozumění s klientem, nadšení, přirozené spolupráci a jednotných koncepčních řešeních. Projekty řešíme komplexně od kreativního konceptu až po realizaci, s důrazem na detail.

Bio – Dagmar Štěpánová

Dagmar Štěpánová vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 2015, po dvanácti letech praxe v oboru, založila vlastní studio Formafatal.

Do kolektivu si architektka pečlivě vybrala každého člena a tvrdí, že společně tvoří úžasný tým. Formafatal je pro ni jako rodina.

Studio Formafatal, osmičlenný tým architektů, scénografů a designérů v současné době pracuje na několika komerčních a rezidenční projektech nejen v České republice, ale napříč světem. Studio Formafatal získalo za své realizované projekty celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění.



Perforovaný hliník v barvě Cor-Ten Perforovaný hliník v barvě Cor-Ten

Jídelna Jídelna

Průhled z interiéru do nočního exteriéru Průhled z interiéru do nočního exteriéru



Již v době studií si architektka oblíbila kulturu a architekturu Jižní a Střední Ameriky. Projektem Art Villas se jí splnil sen a v současné době buduje pobočku pro své studio Formafatal právě na Kostarice.

A s radostí vám zopakuji motto autorky, které je tou třešničkou na práci kohokoliv, tudíž i architekta.

„Musíte mít sny a následovat své cíle. Pro mě to znamená dělat vše pro to, abych mohla dál prohlubovat své zkušenosti, pracovat na sobě a na tom, co mě nejvíc naplňuje.“

Použité podklady: