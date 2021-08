Stavba / Architektura staveb / Stezka v oblacích

Stezka v oblacích

Procházka po obloze, nebo taky Stezka v oblacích, se nachází u horní stanice sedačkové lanovky Sněžník, v nadmořské výšce 1 116 metrů nad mořem. Jeho výška je 55 metrů a na vrchol se dostanete po dřevěné stezce i s kočárky a invalidními vozíky. Ti odvážnější mohou využít unikátní 100 m dlouhý tobogán.

Garth Nix: „Volí si stezku chodec nebo stezka chodce?“



Spodní pohled ze svahu, nahoře je vidět vykonzolovaná zážitková plošina Kapka Spodní pohled ze svahu, nahoře je vidět vykonzolovaná zážitková plošina Kapka

Toulat se v oblacích alespoň na krátkou chvíli je snem hodně lidí. Pokud se od tam můžete vrátit zpátky na zem, je to ideální počin. Přesně tento zážitek vám hravým designem i koncepčním pojetím nabízí Stezka v oblacích. Kdo nezatouží po takové procházce, má možná fobii z výšek nebo volného prostoru, případně není snílek ani dobrodruh. Ostatním jsou „dveře“ otevřeny dokořán, vlastně do oblak. Pokud oblaka budou výše, potěšíte se nádherným výhledem na hřeben Jeseníků, Kralický Sněžník, ležící na hlavním evropském rozvodí a je zároveň „rodištěm“ řeky Moravy, Krkonoše a Suchý vrch v Bukovohorské hornatině, což je součást nedalekých Orlických hor. Do nadmořské výšky 1 116 m n. m. se dostanete po pěti rozdílných trasách nebo dle vašeho přání lanovkou. Ty trasy vám umožní různé volby a obtížnost, pěšky, na kolech nebo třeba na skialpech. Výška stezky je 55 metrů, délka dřevěné lávky 710 m a případný sešup po tobogánu dolů je 100 m dlouhý. Adrenalinových atrakcí tam naleznete více. Například mezi patry lávky se můžete pohybovat v pleteném rukávu z lan.



Vstupní pasáž v zimě Vstupní pasáž v zimě









Vnitřní pohled na struktury po obvodu Vnitřní pohled na struktury po obvodu

Sjet lze zmíněným tobogánem nebo můžete vstoupit na pochůznou plochu z lanové sítě v 50 metrech zvanou „Kapka“, která je vykonzolovaná nad volný prostor a vidíte pod sebe i do dalekého okolí. Stezka v oblacích vás přivítá v létě i v zimě a tato zážitková stezka svojí velikostí, spojením s okolní přírodou a koncepcí vrátí člověka obrazně i skutečně nohama na zem. Naznačí nám, že jsme jen drobný střípek, jako součást celku na této planetě, a trochu zkrotí naši případnou lidskou pýchu a neskromnost. Pokud se na této cestě dostanete opravdu i v přeneseném slova smyslu do oblak a zpět, pak dozajista neuděláte chybu. V okolí naleznete spoustu dalších atrakcí pro zimní i letní volnočasové aktivity a k tomu služby, které jistě uvítáte.

Autor, pan architekt Zdeněk Fránek, zkušený matador architektury, se na našem serveru objevil několikrát, a dokonce zde nalezneme i krátkou zmínku o Stezce v oblacích. Již tehdy jsem si „brousil zuby“ na podrobnější povídání. Tím plním tento nevyslovený závazek sobě i vám. V dalších článcích naleznete spousty jeho skvělých realizací včetně jeho nedávné velmi naléhavé Výzvy architektům a nejenom jim. Články a odkazy na ně naleznete pod naším povídáním.



Tobogán Tobogán

Zimní Stezka v oblacích Zimní Stezka v oblacích

Pohled na věž s Kapkou Pohled na věž s Kapkou





Kdo, kdy, kde

Stezka v oblacích – Věž Dolní Morava

Studio Fránek Architects Autor Ing. arch. Zdeněk Fránek, hlavní architekt Kontaktní e-mail press@franekarchitects.cz Web www.franekarchitects.cz Adresa studia Kamenná 835/13, 639 00 Brno, Česká republika Umístění projektu Dolní Morava Země projektu Česká republika Rok projektu 2014 Rok dokončení 2015 Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Hlavní dodavatel a Inženýr: Taros Nova s.r.o, www.taros-nova.cz







Pohledy na Stezku v oblacích Pohledy na Stezku v oblacích







Struktury konstrukce Struktury konstrukce

SKY WALK – Stezka v oblacích

Autorská zpráva

Unikátní 55 metrů vysoká stavba nedaleko chaty Slaměnka na Dolní Moravě, Česká republika

Procházka po obloze se nachází velmi blízko chaty Slaměnka, u horní stanice lanovky Sněžník, v nadmořské výšce 1 116 metrů nad mořem. Jeho výška je 55 metrů, na vrchol se snadno dostanete po dřevěné stezce i s kočárky a invalidními vozíky. Odvážnější návštěvníci mohou dolů použít jedinečnou 101 m dlouhou nerezovou skluzavku s okny.











Pohledy na Stezku v oblacích Pohledy na Stezku v oblacích

Můžete si vychutnat nádherné výhledy na celý masiv Králického Sněžníku s malebným údolím řeky Moravy, v dálce pak uvidíte hřeben Jeseníků a Krkonoš. „Musíme říci, že vybudování Sky Walk bylo jedinečným zážitkem a že to pro nás doslova znamenalo cestu odvahy a sebepoznání. Dosud jsme pracovali na různých výzvách a mysleli jsme si, že tenhle bude jako ostatní, ale brzy jsme zjistili, že Sky Walk je něco vskutku jiného a jedinečného. Ocitli jsme se ve zcela jiné situaci, kdy jsme museli stavět ve výšce 1 185 metrů nad mořem v obtížném terénu, kam musely být přeneseny všechny materiály a vybavení. Složitost provedení byla také velkým problémem, vzhledem k přísným bezpečnostním pravidlům, které bylo nutno dodržovat. Pracovníci se pohybovali po unikátních strukturách, stejně jako tomu bylo při postavení prvního newyorského mrakodrapu. Při stavbě této věže jsme si uvědomili jak obtížná a revoluční byla stavba Empire State Building. Tato zkušenost byla pro nás úžasná a mrazivá zároveň. Další překážkou, které jsme museli čelit, byla změna počasí. Dole v údolí svítilo slunce tak intenzivně, že jste mohli chodit jen v tričku, ale tam nahoře byla zima se silným proudem větru, což ještě ztěžovalo stavební práce. Velmi důležitá byla také koordinace všech zúčastněných a lidé museli prokázat velkou míru diplomacie. Díky tomu všemu jsme prožili něco zcela nového a získali zkušenosti ze zcela jiného druhu stavby. Rozhodně svého rozhodnutí nelitujeme, protože čas strávený na tomto projektu nás obohatil jak z technického, tak z lidského hlediska. Velké díky patří všem, kteří s námi na Sky Walk pracovali, jsme také vděční investorovi, že nám tuto výzvu svěřil. Věříme, že se nám podařilo naplnit vizi a zadání stanovené architektem. Doufáme, že si každý užije procházku po obloze jako my, “ řekl Radek Ondruch, výkonný ředitel TAROS NOVA, generální návrhář a dodavatel.



Pohled a perspektiva Pohled a perspektiva

Řez koncepcí věže a nástupní pasáže v terénu Řez koncepcí věže a nástupní pasáže v terénu



„Je vzácné používat dřevo na konstrukci takového rozsahu. Vytváří to také nový druh zážitku, kde si lidé lépe uvědomují, jak moc jsou malí v porovnání s přírodou. Nevím o žádné jiné dřevěné konstrukci s ocelovými prvky, který má podobnou velikost a účel. Existují stavby podobné velikosti, ale naše nabývá abstraktní podoby, která naznačuje úlet nočního motýla, jehož cesta je zdánlivě chaotická. Nabízí nekonečné množství pohledů, situací a okamžiků, kdy nerozeznatelná lidská bytost vstupuje do hloubky a vystupuje na okraji této přirozené struktury,“ doplnil Zdeněk Fránek, architekt FRANEK ARCHITECTS.

Materiály:

Betonové základy: 280 m 3

Objem oceli: 380 t

Dřevo: modřín, smrk 550 m 3

Spojovací materiál: přes 40 000 kusů čepů, svorek a šroubů











Pohledy na Stezku v oblacích Pohledy na Stezku v oblacích

Montážní zařízení:

plošiny s pracovní výškou 53 m

věžový jeřáb s maximálním zatížením 12,5 t, maximálním prodloužením ramene 44 m při nosnosti 4,3 t

mobilní jeřáby s maximální nosností 220 t a 300 t

Zdeněk Fránek (*1961), architekt a pedagog

Narodil se v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT v Brně (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav u nás i ve světě. Taktéž přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice i v zahraničí.

Výběr z realizací a projektů:

SKY WALK – Dolní Morava, vyhlídková věž, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015

VÝZKUMNÉ CENTRUM LIKO-NOE – Slavkov u Brna, administrativní objekt, studie 2014, projekt 2014/2015, realizace 2015

CCC – Čína, galerie, studie, 2010

ZÁMEK KAČINA – Kačina, občanská stavba, studie 2007–2008, projekt 2008, realizace 2010

GARÁŽE LITOMYŠL – Litomyšl, občanská stavba, studie 2008, projekt 2009–2010

MODLITEBNA ČERNOŠICE – Černošice, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010

MODLITEBNA LITOMYŠL – Litomyšl, církevní stavba, studie 2007, projekt 2008–2010

PERLA – Brno, bytový dům, studie 2008, projekt 2008–2009

OBJEKT V. O. – Velké Opatovice, občanská stavba, realizace 2007

EUCON – Praha, polyfunkční dům, projekt 2002, realizace 2005

TĚLOCVIČNA JAROMEŘICE – Jaroměřice, občanská stavba, projekt 2003, realizace 2004

KOSTEL LESNÁ – Brno, církevní stavba, studie 1999

Použité podklady: