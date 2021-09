Herní krajina Pecka je fakt pěkná pecka

Skupina atrakcí nazvaných Herní krajina Pecka se proplétá symbioticky Krkonošskou přírodou a je navržena vkusně a nápaditě. Kámen, dřevo, spojovací prvky, lana a sítě tvoří sourodý konzistentní celek s okolní krajinou. Osvědčené spojení materiálů s přírodou a hravostí zde opět spolehlivě zafungovalo.

Lech Przeczek: „Mozek, na rozdíl od zavazadel, nepodléhá na hranicích proclení. Vzniká tak skvělá příležitost pro pašeráky.“



Herní krajina Pecka Herní krajina Pecka

Přírodní materiály, trochu odvahy na zdolávání překážek a „pecka“ pro vaše děti. Herní krajina? Skvělý počin na odpočinek i odreagování vás a vašich dětí. Pokud výlet po Krkonoších chcete ozajímavit nějakou atrakcí a uondat alespoň trochu vaše děti, pak jste zde na správné adrese. Sněžka, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, lanovka Velká Úpa, lanovka Sněžka, Portášky, Růžová hora. To je jenom zlomek toho, co zde můžete potkat. Lanovky přepraví všechny včetně koloběžek, tudíž se nabízí i sjezd na kolobrndě zvící 35 a 45 minut. Co tam chybí ve výčtu? No jistě, Herní krajina s velkým H. Že je to jeden ze způsobů, jak utratit spoustu peněz je nasnadě, ale snad nebudete litovat. Těch atrakcí je zde daleko více, ale nás zajímá ta Pecka.







Kostra jelena – Herní krajina Pecka Kostra jelena – Herní krajina Pecka

Celá skupina atrakcí se proplétá vkusně přírodou a vkusně je taky navržena. Jednou pro vždy zapomeňte na ocelovou zeměkouli z trubek, kterou se pyšnila naše hřiště. Ne že by se z toho nedalo spadnout a nabít si kokos stejně úspěšně, ale tady najdete i prvky bezpečnosti při maximu nápaditosti a hravosti díla. Kámen, dřevo, spojovací prvky, lana a sítě tvoří sourodý konzistentní celek s okolní přírodou. Myslím, že radostí zaplesá i srdce dospělého a ve skrytu duše bude závidět skotačícím dětem.



Kostra jelena – 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka Kostra jelena – 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka

Rys – 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka Rys – 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka



Osvědčené spojení materiálů s přírodou zde opět zafungovalo a nápadité skupinky atrakcí jsou skvělým doplněním letního vyžití v tomto navštěvovaném a atraktivním místě. Proč ten pašerák v úvodním citátu? Protože trasu celého výletu si můžete zpestřit skrytým příběhem o střeleném pašerákovi Stefanu Braunovi. Aplikaci Skryté příběhy si stáhnete do mobilu a pak už jenom prožíváte historický příběh, který se zde nabízí jako dobrodružná hra pro „všechny“. Samé dobré zprávy, tak hurá za dobrodružstvím. No a ten pašovaný mozek je synonymem dobrého nápadu s Herní krajinou.



Paroží – Herní krajina Pecka Paroží – Herní krajina Pecka

Kostra jelena – Herní krajina Pecka Kostra jelena – Herní krajina Pecka

Paroží jelena – Herní krajina Pecka Paroží jelena – Herní krajina Pecka



Základní popis

Herní krajina Pecka slučuje v jeden celek hned několik disciplín, tedy dětské hřiště, sochařský park a naučnou stezku. To vše v monumentálním měřítku v prostředí okouzlující krajiny Krkonošského národního parku.

Autorská zpráva

Herní krajina Pecka je unikátní soubor herních prvků a instalací na pomezí sochařství a folly architektury umístěných ve výšce 1 062 m nad mořem. Hlavním popudem určujícím vznik herní krajiny bylo motivovat rodiče i děti pro pobyt v lese na vysokohorském vzduchu v kontaktu s přírodními materiály (dřevo, voda, kámen). Při návrhu jsme se snažili co nejvíce zachovat krajinu v původní podobě a herní prvky do lesa jen ohleduplně vložit.



Kostra jelena – Herní krajina Pecka Kostra jelena – Herní krajina Pecka

Paroží jelena – Herní krajina Pecka Paroží jelena – Herní krajina Pecka



Námětem pro herní krajinu je zvířena Krkonoš. Tematicky je rozdělena na svět v korunách stromů s procházkou po lávkách natažených mezi hnízdy čápa černého. Krajina přechází do světa v lese, kde je možné prolézt obří vřetenovkou, zmijí, norami, být součástí souboje mravenců a pustit dřevěnou pecku labyrintem mraveniště. Na kraji lesa číhá rys, jehož chřtánem je možné prolézt až do jeho útrob. Na louce leží padlý jelen, jehož paroží a kostra slouží jako vyhlídka a prolézačka s tobogánem. Dole na prameni sedí mlok. Po hřbetě mloka se koulí dřevěné pecky, které spadnou mlokovi do tlapek. Po formální stránce jsou zde typy prvků popisného charakteru (rys, zmije) dány do souvislosti s prvky abstraktními (jelen, vřetenovka…). Každý z jednotlivých prvků je pak doprovázen informačním panelem formou ilustrovaných scén s populárně naučným obsahem.









Kostra jelena – Herní krajina Pecka Kostra jelena – Herní krajina Pecka

Rozmanitá paleta vyobrazení jednotlivých námětů se odráží též v náročnosti funkcí herních prvků. Herní krajina je jako celek promyšlenou kombinací certifikovaných herních prvků a sochařských instalací, které dotvářejí charakter zdejšího zvířecího světa. Autoři tímto vyzývají rodiče k účasti na hře se svými ratolestmi. Konstrukce jednotlivých prvků jsou navrženy s ohledem k prostředí, do kterého jsou umístěny. Dominantním materiálem je dřevo ze sibiřského modřínu na ocelových nebo dřevěných konstrukčních prvcích. Každá jednotlivá stavba je svého druhu prototypovým modelem.

Zpráva Taros Nova – realizace

Realizace herních prvků Pecky vyžadovala úzkou spolupráci s architekty návrhu a výraznou flexibilitu při provádění projektu. Objekty zvířat jsou sochařským dílem a mají proto enormní náročnost na detaily, určující výslednou formu. Neustálá konfrontace technického řešení s uměleckým záměrem byla, v pozitivním smyslu, nejsilnější zkušeností z projektu. Některé konstrukční detaily se upravovaly za pochodu. Realizace se tak přiblížila procesu tesání sochy, hledání formy skrze technologii konstrukce.









Zmije – Herní krajina Pecka Zmije – Herní krajina Pecka







Zmije – 3D konstrukční řešení a skica – Herní krajina Pecka Zmije – 3D konstrukční řešení a skica – Herní krajina Pecka

Sochařská díla a herní prvky, vše je dělané na míru.

Nory Rys Souboj Mravenců Vřetenovka Mraveniště Larvy Zmije Paroží jelena Kostra jelena Svět ve stromech Vodní svět Amfiteátr Odpočinková mola







Souboj Mravenců – Herní krajina Pecka Souboj Mravenců – Herní krajina Pecka







Souboj Mravenců – skica a 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka Souboj Mravenců – skica a 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka

Instalace jsou tvořeny několika typy konstrukcí

1. Konstrukce z modřínových kulatin a hranolů různých profilů bez povrchové úpravy tvoří tuhou prostorovou strukturu ve tvaru sochy (například rysa, nory). Konstrukce je založena na zemních vrutech a opláštěná modřínovými fošnami tl. 50 mm bez povrchové úpravy. Jednotlivé prvky konstrukce jsou spojené atypickým ocelovým svařencem z oceli S235 a zajištěny nerezovými vruty.

2. Dalším typem konstrukce je nosná svařená ocelová kostra, na které jsou nakotveny prvky z lepeného nebo masivního modřínového dřeva (těla mravenců).







Rys – Herní krajina Pecka Rys – Herní krajina Pecka

3. Konstrukce zmije či vřetenovky je z ocelových obručí svařených z plechů z oceli jako atypický prvek různých rozměrů, které jsou založené na zemních vrutech. Rámy jsou propojeny ocelovými trubkami a jekly z oceli S355 a obloženy fošnami ze sibiřského modřínu.



Rys – Herní krajina Pecka Rys – Herní krajina Pecka



Zmije – Herní krajina Pecka Zmije – Herní krajina Pecka



4. Parohy a žebra jelena jsou složeny vždy ze tří hlavních svislých příhradových nosníků z lepeného lamelového modřínového dřeva. Jednotlivé nosníky jsou propojeny průvlaky, schodištěm a plošinami. Plochy mezi nosníky a zábradlím jsou tvořeny ochrannou černou nerezovou sítí. Parohy jsou založené na ocelovém roštu z válcovaného profilu HEA, na kterých jsou kotveny zemní vruty.

5. Stezka ve stromech. Jedná se o soustavu 7 plošin v podobě čapích hnízd propojených visutými lanovými lávkami. Každá z plošin je umístěna na centrálním sloupu a kotvena kotevními lany. Plošiny jsou osmiúhelníkového půdorysu, avšak z venku tvoří dojem čapích hnízd díky obložení z akátových větví o průměru 50–100 mm. Tyto plošiny jsou vzájemně propojeny do logické stezky pomocí visutých lanových mostů. Hlavní nosná konstrukce plošin je tvořena ocelovými profily s povrchovou úpravou žárového zinku. Pochozí části konstrukce jsou tvořeny tlakově impregnovaným jehličnatým dřevem. Zábradlí plošiny je tvořeno nerezovou černou sítí.











Vřetenovka – Herní krajina Pecka Vřetenovka – Herní krajina Pecka







Vřetenovka – skica a 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka Vřetenovka – skica a 3D konstrukční řešení – Herní krajina Pecka

Název projektu

Herní krajina Pecka

Autor Matěj Hájek

Tereza Kučerová [Moloarchitekti s.r.o.] Kontaktní e-mail matej@matejhajek.com

kucerova@moloarchitekti.cz Web www.matejhajek.com

www.moloarchitekti.cz Adresa studia Přístavní 1363/1, 170 00 Praha 7, Česká republika Umístění projektu Velká Úpa 110a, 542 21 Pec pod Sněžkou Země projektu Česká republika Rok projektu 2016–2017 Rok dokončení 2018 Zastavěná plocha 1 999,20 m2 Náklady 43,6 mil. Kč Klient Město Pec pod Sněžkou Web klienta www.pecpodsnezkou.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Projekt: Taros Nova s.r.o., www.taros-nova.cz

Realizace: Gardenline s.r.o., www.garden-line.eu, Taros Nova s.r.o., www.taros-nova.cz

Grafika: Tomski&Polanski, www.tomskipolanski.com







Hnízda čápa černého – Herní krajina Pecka Hnízda čápa černého – Herní krajina Pecka

Něco o sdružení zvaném Moloarchitekti s.r.o.

Toto sdružení architektů si dává za úkol tvořit plnohodnotný a kvalitní prostor k žití. Svoji práci pojímají jako tvůrčí úkol. Na základě zadání, představ a požadavků společně s místem a legislativou je tvořen samotný projekt. Díky logice, zkušenostem a raciu vzniká soudobá architektura, leckdy v protikladu k těmto některým často protichůdným mantinelům.

Moloarchitekti jsou:

Pavel Griz, Maja Horecká Nalevanková, Tereza Kučerová, Jindřich Mrkva, Václav Novák, Patrik Zamazal



Hnízda čápa černého – Herní krajina Pecka Hnízda čápa černého – Herní krajina Pecka

Mlok – Herní krajina Pecka Mlok – Herní krajina Pecka



Dále s námi spolupracují:

Ing. Jan Weyr, Pavel Bartoň, Radek Pospíšil, Ladislav Kaduk, Zuzana Malá

Na projektech se podíleli:

MgA. Jan Dobeš, MgA. Jakub Doubner, MgA. Petra Oplatková, MgA. Jan Světlík, Ing. Josef Šanda

Na projektech spolupracovali stážisté:

Jana Kiliánová, Lorenza Sartori, Marc Guardiet, Alberto Franchini, Damiano Rigoni

Použité podklady: