Aparthotel Svatý Vavřinec, jedinečná architektura a jedinečný rekreační resort

Na místě bývalého nákupního střediska vznikl nový obchodní parter, skrytý pod loukou. Na té louce vyrostly čtyři domy, různě veliké, různě orientované. Věže obložené dřevem jsou plnohodnotným ubytováním s garážemi, lyžárnou, restaurací, s komplexní infrastrukturou obchodů a služeb pro návštěvníky.

Petr Kotík: „Možnost utrácet peníze tu byla vždycky, ale dělali jsme to v zahraničí, kde nám to nepřišlo tak divné. Dříve jsme jezdili hlavně za místem, ale teď už chceme od ubytování něco víc.“



Celkový nárožní pohled – Aparthotel Svatý Vavřinec Celkový nárožní pohled – Aparthotel Svatý Vavřinec

Není hotel jako hotel

Aparthotel Svatý Vavřinec je pohledově moderní ubytování západního střihu, které by mohlo být stejně dobře v některém horském středisku třeba v Chamonix. V našem případě útočiště nalezneme v Peci pod Sněžkou. Počínaje podzemními garážemi a společným parterem pro vnitřní přístup k ubytování s recepcí, případně se zimním vstupem s lyžárnou a vlastními skiboxy. Vstupní parter je zároveň servisní částí struktury ubytování. Herny pro různý věk dětí, golfový simulátor, vinotéka s vlastními boxy, lobby s krbem, restaurací, obchodním zázemím včetně sportovního vybavení se servisem nebo třeba lékárnou. Bytové věže jsou obslouženy čtyřmi výtahy a celková koncepce dispozic úmyslně vyloučila ne zrovna oblíbené „dlouhé hotelové chodby“. Což vytváří rodinné klima na patrech, ale i poklidné soukromí bez nechtěného přecházení hostů chodbami, pokud po něm toužíte. Vše v přírodních materiálech s převahou dřeva, v poklidné sounáležitosti s okolní přírodou v klínu řeky Úpy a Zeleného potoka, vkusně a nenásilně zakomponované do stávajícího rázu střediska. Jeli jste na hory, tak si užívejte pěších výletů, množství cyklotras, lanovek, lyží. Nedaleko naleznete SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, areál Pec pod Sněžkou nebo atraktivní Herní krajinu PECKA, o které jsme si zde už také povídali.

Zimní i letní volnočasové aktivity vás zde zvou otevřenou náručí na každém kroku. A pokud jste nestihli něco přibalit do kufru či batohu nevadí, zde naleznete vše potřebné. No a salónní typy, kterým vyhovuje raději shopování, zde naleznou také svoje vyžití. Nakonec i v obchodě můžete nachodit penzum kilometrů i zakopnout, a alespoň vás neofoukne. Holt každému jeho nebe a v horách jsme tomu nebi ještě blíže. Pokud vyrazíte tímto směrem, čeká na vás kvalita a pestrost, kterou jistě doceníte. Pokud nehodláte ocenit možnosti Aparthotelu Svatý Vavřinec naživo, zashopujte si na našem portálu. Inspirace na výlet „někdy až“ nebo jenom prosté prohlednutí propracovaného projektu a jeho výsledků z dílny Architektonické studio OV-A vás dozajista potěší.



Čelní pohled od komunikace Čelní pohled od komunikace

Boční pohled Boční pohled

Terasa Terasa

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec



Název projektu

Aparthotel Svatý Vavřinec

Studio ov – a Autor Ing. arch. Jiří Opočenský, hlavní architekt

Ing. arch Štěpán Valouch, hlavní architekt Kontaktní e-mail michaela.rajdusova@ov-a.cz Web www.ov-a.cz Adresa studia Badeniho 29/5, 160 00 Praha, Česká republika Spoluautor EDIT! Ivan Boroš, Juraj Calaj, Vítězslav Danda, Šimon Dočekal, Kateřina Blahutová [Interiéry byty: Krkonoše, Modern; Wellness, herny, chodby, garáže] Umístění projektu Pec pod Sněžkou Země projektu Česká republika Rok projektu 2012–2016 Rok dokončení 2018 Zastavěná plocha 2 367 m2 Hrubá podlahová plocha 10 580 m2 Užitná plocha 7 176 m2 Klient Kubík Sněžka s.r.o. E-mail klienta hamrik@kubik.cz Web klienta www.svatyvavrinec.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Architekt: Ing. arch. Vojtěch Kratochvíl, Ing. arch. Anna Schneiderová, Ing. arch. Jan Stibral, Ing. arch. Františka Podzimková, Ing. arch. Tomáš Kubelka



Situace Situace

2. podzemní podlaží 2. podzemní podlaží

3. podzemní podlaží 3. podzemní podlaží

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec

Autorská zpráva

Apartmánové domy vznikly na místě původní prodejny z 80. Let. Čtyři domy jsou umístěné na „louce“ – zelené střeše nad obchodním parterem budovy. Prostor mezi jednotlivými domy nabízí průhledy na vzdálené horizonty horských luk. Mezi domy panuje komorní sousedská atmosféra. Střešní zahrada překrývá obchodní plochy a garáže.

Horské městečko a lyžařské středisko Pec pod Sněžkou vzniklo původní zástavbou v údolí, která se rozšiřovala do okolních strání. Postupně přibyly větší turistické ubytovny a hotely. Charakter místa tvoří solitérní domy podél hlavní ulice, které jsou v těsném kontaktu s okolní přírodou. Atmosféru vystihuje cesta stoupající údolím podél potoků a průhledy mezi domy do zadních plánů obce s boudami rozesetými po loukách. Návrh se čtyřmi bytovými domy na tyto kvality navazuje a rozvíjí je. Na parcele investora, v centru obce na pohledově exponovaném místě, stála budova prodejny Sněžka z 80. let 20. století. Dlouhá hmota prodejny působila v místě jako bariéra a bránila průhledům do zadních plánů obce. Kolem budovy zbyl nevyužitý a neudržovaný prostor, který nepatřil k domu ani k ulici. Zadáním investora bylo na místě původních budov a na přilehlých parcelách postavit 90 bytů v apartmánových domech.



1. podzemní podlaží 1. podzemní podlaží

Příčný řez Příčný řez

Podélný řez Podélný řez

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec

Objekt bývalého nákupního střediska byl odstraněn. Na jeho místě vnikl nový obchodní parter, který překryla louka. Na střeše-louce vyrostly čtyři domy. Domy jsou různě veliké a různě orientované. Vznikají mezi nimi napínavé prostorové vztahy posílené stoupajícím terénem. Střešní louka je polosoukromý volný prostor mezi domy určený různým aktivitám a událostem. Je zde venkovní grill s posezením, dětské hřiště, prostory před byty slouží jako terasy jednotlivých apartmánů.

Budova má dvě podzemní garáže v různých úrovních. Společný parter je přístupný interiérem ze všech bytových jednotek. Vstup do aparthotelu vede přes recepci s lobby. Zimní vstup vede k lyžárnám, v nichž má každý vlastník apartmánu svůj skibox.

Společný parter obsahuje servis pro ubytované: dospělou hernu s golfovým 3d simulátorem, teenage hernu, dětskou hernu, vinárnu s chlazenou vinotékou, v které mají vlastníci své soukromé vinné boxy, lobby s krbem, a restauraci orientovanou na grilovaná masa.

Obchodní plochy zahrnují supermarket se zázemím, lékárnu v režimu shop in shop spojenou se supermarketem, obchod se sportovním zbožím, ski a bike servis.

Bytové věže jsou organizované kolem čtyř výtahů se schodišti. Do bytů se vstupuje ze společného náměstí před výtahem. Organizace bytů ve čtyřech věžích vyloučila dlouhé bytové chodby, což podporuje sousedské vztahy na patře a v domě.



Lodžie apartmánu Lodžie apartmánu

Společné posezení Společné posezení

Typ apartmánu Typ apartmánu

Společenské místnosti Společenské místnosti

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec

Budova je založena na pilotech na dvou výškových úrovních – lavici ve svahu. Konstrukce domu je železobetonová, v horních podlažích bytových domů přechází v cihelný systém s betonovými stropy, šikmé střechy jsou monolitické železobetonové.

Nosné obvodové stěny jsou zatepleny minerální vatou a kryté obkladem z červeného cedru. Parter budovy má kamenný obklad. Louka nad parterem je intenzivní zelená střecha systému Optigrün se zádržnými žebry na šikmých plochách. Střechy věží jsou kryty extenzivní zelenou střechou s rozchodníkovými rohožemi.

Aparthotel slouží k rekreaci vlastníkům, ale zároveň jejich bytové jednotky nabízí k pronájmu v termínech, kdy vlastník byt neužívá. Sytém pronájmu má zajištěnou recepční službu úklid a veškerý servis ubytovaných hostů. Pro vlastníka se tak koupě bytu stává investicí se zaručeným výnosem.

Interiéry bytů byly navrženy ve čtyřech variantách, z nichž mohli vlastnící volit. Autorský interiér byl podmínkou zapojení vlastníků do systému pronájmů. Každý styl zastupuje jeho grafický symbol, který se objevuje v interiéru.

Glamour – zlatá hvězdička

Interiér je založen na tmavších tónech dubu, zlatavých výšivkách a ornamentech.

Skandinávie – ševron

Přináší světlé odstíny běleného smrku v kombinaci s bílým ornamentem na tmavě modrých látkách. Koupelnu zdobí sob.

Modern – trojúhelník

Navazuje na elegantní design 50-tých a 60-tých let, přináší světlou nestárnoucí eleganci.



Společenská místnost Společenská místnost

Apartmán Apartmán

Řešení lavic Řešení lavic

Dřevěné obklady Dřevěné obklady

Apartmán Apartmán

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec

Krkonoše – modrý křížek

Křížek na světlém podkladu odkazuje k výšivkám a lidové historii hor, obklady jsou z borové překližky, obytný prostor doplňuje tradiční krkonošská židle.

Materiály

Dřevěná fasáda Červený Cedr Ara Kolín

Kamenná fasáda kámen Jež

Dřevěná Euro Okna SULKO

Vnitřní obklady Dub, Smrk, borová překližka, ARA Kolín

Zelené střechy – Optigrün, Roagrotex

Značky

Svítidla Nordlux

Welness Bazénservis

Dlažby Archtiles

Dlažby Obklady Proceram

Vnitřní dveře Sapeli

Podlahy byty Vinil Tarkett Sommer

Podlahy chodby koberec Barkotex

Nábytek DVD Jaroměřice, skříně kuchyně

Nábytek Yokla SK sedačky, komody, koupelnové skříňky

Sprchové zástěny Proceram, Huppe

Sanita, baterie Sapho, Kludi, Hansgrohe, Vitra

Zelené střechy – Optigrün, Roagrotex



Zimní pohled Zimní pohled

Pohledy mezi bloky Pohledy mezi bloky





Celkový nárožní pohled Celkový nárožní pohled

Aparthotel Svatý Vavřinec Aparthotel Svatý Vavřinec

O studiu

Architektonické studio OV-A bylo založeno Jiřím Opočenským (1978) a Štěpánem Valouchem (1977) v roce 2007. Cílem ateliéru je nacházet jedinečné odpovědi na jedinečné požadavky klientů. Každý developer, lokalita a stavební agenda nabízí nové souvislosti a nové perspektivy. Ateliér pracuje na různorodých projektech od projektování rodinných domů až po urbanistické řešení center obcí. Ateliér je generálním projektantem všech fází projektu, zahrnujících pilotní studii, proces stavebního povolení a prováděcí dokumentaci včetně dozoru. Oba jednatelé ateliéru jsou architekti autorizovaní Českou komorou architektů (ČKA). Studio spolupracuje se stabilním výběrem specializovaných projektantů.

