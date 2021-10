Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / COCO – Art Villas Costa Rica

COCO – Art Villas Costa Rica

Pět nevšedních experimentálních staveb nazvaných Coco Villa tvoří soubor, jež je součástí resortu Art Villas v kostarické džungli. Vkusně rozmístěné jednoduché stavby netradičních tvarů jsou kompilátem konstrukcí velmi vyhledávaných stromových domků a propracovanou konstrukcí prostých stanů.

Neal Stephenson: „Hmyz v džungli vás považuje za velké kusy živého, avšak nepříliš dobře hájeného jídla. Schopnost pohybu není ani tak odstrašující prostředek, spíš slouží jako nezfalšovatelná záruka čerstvosti.“



Coco Villa – pětice obytných chýší Coco Villa – pětice obytných chýší

Pět experimentálních staveb nazvaných Coco Villa tvoří soubor, jež je součástí resortu Art Villas v kostarické džungli. Na svažitém terénu s pralesní vegetací nad pláží Hermosa jsou vkusně rozmístěny jednoduché stavby netradičních tvarů, které jsou kompilátem konstrukcí velmi vyhledávaných stromových domků a propracovanou konstrukcí prostých stanů. COCO je unikátním příkladem velmi hravé, trendy glampingové, udržitelné a moderní tropické architektury.

Základní popis

Coco vila je součástí resortu Art Villas v kostarické džungli, který tvoří soubor unikátních staveb

betonová Art vila tropická minimalistická Atelier vila soubor pěti obytných chýší Coco vila tropický multifunkční pavilon Wing

3 jedinečné vily = 3 architekti = 3 různé přístupy

Studio ARCHWERK.cz je autorem architektonického konceptu Coco vily a pavilonu Wing.

Studio Refuel works navrhlo architektonický koncept Art vily.

Studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou je autorem Atelier vily. Vedle návrhů interiérů všech budov vtisklo Formafatal finální podobu každé vile a celý resort Art Villas sjednotilo v jedinečný ucelený komplex.



Coco Villa model Coco Villa model

Coco Villa interiér Coco Villa interiér

Coco Villa půdorys kuchyně Coco Villa půdorys kuchyně



Studio ARCHWERK.cz [koncept a architektonický návrh]

Formafatal [interiérový design, exteriérové řešení: finální osazení jednotlivých Coco do terénu, terasy a lávky] Autor M.A. Martin Kloda [ARCHWERK.cz]

Ing. arch. Hana Procházková [ARCHWERK.cz]

Ing. arch. Dagmar Štěpánová [Formafatal] Umístění projektu Bahia Ballena, Playa Hermosa Země projektu Kostarika Rok projektu 2018–2019 Rok dokončení červen 2020 Užitná plocha interiéry 140 m2

terasy a lávky 204 m2 Plocha pozemku 25 000 m2 Klient Filip Žák Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Návrhy zahrada – výsadby: Flera, www.flera.cz



Coco Villa situace Coco Villa situace

Coco Villa model Coco Villa model

Coco Villa interiér Coco Villa interiér



Autorská zpráva

Nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, se v prudkém svahu tropické džungle o rozloze 2,5 ha ukrývá resort Art Villas. COCO je jeho součástí a je unikátním příkladem hravé, glampingové, udržitelné a moderní tropické architektury.

Když investor oslovoval architekty, přál si vytvořit místo, kde se luxus i dobrodružství prolíná s okolní přírodou. Místo, kde si vyčistíte mysl a které se vám zaryje hluboko do srdce.



Coco Villa – stanová chýše Coco Villa – stanová chýše





Coco Villa – dřevěné podesty a vstupní část do kuchyně

Autorská zpráva – ARCHWERK.cz

Filip se na nás obrátil s úžasnou výzvou: postavit jednoduchými prostředky a z místních materiálů luxusní, ale při tom dobrodružné bydlení přinášející zážitek bezprostředního pobytu v Kostarické džungli. Měly to být podle jeho slov „tree houses“ ve svahu čerstvě založené zahrady resortu Art Villas, bohužel zatím bez vzrostlých stromů. A přál si design, jaký ještě nikdo nikde neviděl. Navrhli jsme hnízdo několika chýší rozmístěných ve svahu s výhledem do údolí a nazvali jsme je Coco.

V našem návrhu jsme využili všechny dosavadní zkušenosti z realizace experimentálních design and build projektů na pomezí architektury, landscape architektury a urban designu. Hlavním konstrukčním materiálem je místní tropické dřevo, doplněné stanovou plachtou a kovovými prvky. Racionální konstrukce je základem designu. Sama vytváří architektonickou formu a atmosféru, nepotřebuje žádnou přidanou dekoraci. Konstrukční princip umožňuje flexibilitu velikosti, tvaru i kompozice více navzájem podobných objektů, rozesetých v náročném terénu.

„Stejný tvůrčí princip používá Příroda po miliony let. Příroda nás inspiruje k vytváření prostředí, které máme rádi a cítíme se v něm bezpečně. Hlásíme se k principům Přirozené architektury, jak je formuloval náš kamarád a učitel architekt Martin Rajniš,“ říká Martin Kloda.



Coco Villa Coco Villa



Coco Villa ložnice Coco Villa ložnice

Coco Villa – jídelní stůl Coco Villa – jídelní stůl



Autorská zpráva – Formafatal

Studio Formafatal navázalo na práci architektů z ARCHWERK.cz a společně s klientem Filipem Žákem dokončilo rozmístění jednotlivých Coco staveb na pozemku. Soubor pěti drobných staveb levituje několik metrů nad svažitým terénem a nechává se pohlcovat bujnou tropickou vegetací.

Jednotlivé stavby jsme propojili lávkami a schodišti ze dřeva a z tahokovu, které jsou vynesené na ocelových sloupech. Podesty slouží jako místa k zastavení pro výhledy do krajiny, na jedné z nich si dokonce můžete zaskákat na trampolíně. Lávky a podesty jsou tvarově minimalistické, záměrně navržené v čistých liniích, které jsou pro ostatní stavby resortu charakteristické. Pouze hlavní terasy ve dvou výškových úrovních vychází z tvarování samotných Coco domků, tvary jsou měkké a organické. Tyto terasy jsou posazené nejblíž k džungli a rovněž nabízejí výhled na Pacifický oceán.



Coco Villa – ložnice Coco Villa – ložnice



Coco Villa – noční pohled Coco Villa – noční pohled



Interiéry jsou minimalistické a hravé. Nenajdete zde nic zbytečného, ale zároveň nic nechybí. Ústředním bodem každého ložnicového Coco je postel, která je posazena na vyvýšené části podlahy. Dispoziční řešení je v každé kabině navržené tak, aby využilo ten nejúchvatnější výhled, kde lze přímo z postele pozorovat opice a tukany. Moskytiéra je jakýmsi objektem v objektu respektující tvar stavby a je dominantním prvkem každé ložnice. Záda postelí jsou navržena z vyplétaných kari sítí. V každé ložnici je zvolena jiná barevnost, která se dál propisuje do barevného řešení šaten. Výtvarný návrh pro vyplétaná čela postelí není náhodný.

„Když jsem přemýšlela o nějakém motivu, který by se do Coco hodil, tak to ve mně evokovalo canopy tours, které jsou na Kostarice velmi oblíbené. Jedná se o stezky a zip lines vysoko nad zemí v korunách stromů a Coco jsou rozeseté rovněž několik metrů nad zemí. Proto jsem použila motiv horolezeckého lana v podobě popruhů a barevných šňůr, který navíc do interiérů Coco přináší barevný akcent,“ říká Dagmar Štěpánová.

V největším Coco se nachází společná kuchyně s jídelnou. Červená skříňová stěna v barvě mamón chinos (tropické ovoce) v sobě ukrývá dvě lednice, dva mrazáky a potravinové skříně. Kuchyňský ostrůvek slouží pro přípravu jídel a nabízí dostatek úložného prostoru pro veškeré nádobí. Jídelní stůl je vizuálním pokračováním ostrůvku, jakoby se pouze odtrhl. Tato podélná osa je záměrem a míří k výhledu na Pacifický oceán. Zbytek interiéru kuchyňského Coco je vybavený proutěným nábytkem a svítidly lokální produkce.





Coco Villa – ložnice, moskytiéra Forma fatal 3D





Coco Villa úložné prostory a kuchyňský stůl

Materiály

Teak/konstrukce – dřevěné vazníky, terasy, lávky a schodišťové stupně, nábytek dle autorského návrhu (postele)

ocel/konstrukce – sloupy, lávky, schodiště, nábytek dle autorského návrhu tahokov / podesty, části podlah

PTFE plachtovina/fasády – opláštění staveb (vysoká životnost, UV odolnost)

cementová stěrka/povrchy příček, nábytek dle autorského návrhu (kuchyňská skříň, kuchyňský ostrůvek, jídelní stůl)

cementová dlažba Granada Tiles Nicaragua/podlahy v koupelnách

MDF/nábytek dle autorského návrhu

len/moskytiéry

Značky

NÁBYTEK

Silla de Playa křeslo – Sondaleza

Tumbona lehátko – Sondaleza

Hammock Belo Horizonte – závěsné křeslo – Marilou

Tenerife Stool – Marilou

terrazzo vana – Naluri Collection

kamenná umyvadla – Naluri Collection

Aubrey Cylinder Side Table Black Nickel – Interlude Home

Nesting coffee table set, Round tray coffee table set – Notre Monde

OSVĚTLENÍ

Gigante lamp – Marilou

Palu lamp – Marilou

Monopoint LED spot – Wac Lighting



Coco Villa – koupelna Coco Villa – koupelna

Coco Villa – kuchyně s vybavením Coco Villa – kuchyně s vybavením



Coco Villa – sezení s výhledem Coco Villa – sezení s výhledem



O studiu

Bio – ARCHWERK.cz

Vedle klasické architektonické praxe se věnujeme navrhování a realizaci vlastních experimentálních staveb, založených na konstrukční a technologické jednoduchosti, přírodních materiálech a site-specific designu.

Stavby realizované jako fyzický experiment, často vlastníma rukama a s malým rozpočtem, nemají ambici od základu změnit vnímání prostoru a hranic architektury, ale spíše obohatit konkrétní místo a komunitu.

Jedním z našich cílů je vytvořit otevřenou tvůrčí skupinu po vzoru středověkých stavebních hutí, schopnou navrhovat a provádět kvalitní architektonická díla ke kultivaci (nejen) české krajiny a společnosti.

Bio – Martin Kloda

Architekturu studoval na přelomu 80. a 90. let na pražské UMPRUM v atelieru prof. Zdeňka Kuny, po revoluci u prof. Martina Rajniše. Během studia absolvoval stáže na vídeňské Hochschule für Angewandte Kunst Wien u prof. J. Spalta a v Atelieru veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera. Architektonickou praxí prošel v atelierech D.A. Studio a e-MRAK. V roce 2012 založil atelier ARCHWERK architektonická huť, zaměřený především na design and build projekty a experimenty na pomezí architektury, krajinářské architektury a urban designu.

Bio – Hana Procházková

Studovala na Fakutlě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, v ateliérech prof. Ing. arch. Jaroslava Šafera, doc. Ing. arch. Zdeněka Fránka, Ing. arch. akad. arch. Jana Hendrycha. Absolvovala studijní stáž na Fakultě architektury ČVUT v Praze u Ing. arch. Michala Kuzemenského a zahraniční stáž na Facoltá di Architettura Universita degli studi di Ferrara v Itálii. Praxi získala v ateliérech OK PLAN ARCHITECTS a ATAK ARCHITEKTI. Od roku 2012 je partnerem v ateliéru ARCHWERK architektonická huť.



Coco Villa – stanové chýše Coco Villa – stanové chýše

Coco Villa – kuchyně Coco Villa – kuchyně

Coco Villa – podesty, schody a lávky Coco Villa – podesty, schody a lávky



Bio – Formafatal

Jsme tým kamarádů – architektů, designérů a scénografů.

Jsme kreativní studio zabývající se architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem.

Studio Formafatal založila architektka Dagmar Štěpánová v roce 2015 a tým studia nyní tvoří

Dagmar společně s Katarínou, Janem, Lucií, Danou, Ivetou, Petrou, Annou a Deborou.

Vytváříme veřejné prostory, ve kterých se lidé cítí jako doma, a domovy, které jsou šité klientům na míru. Ke všem projektům přistupujeme s důrazem na konkrétní lidské potřeby. Individuální přístup u každého projektu zakládáme na vzájemném porozumění s klientem, nadšení, přirozené spolupráci a jednotných koncepčních řešeních. Projekty řešíme komplexně od kreativního konceptu až po realizaci, s důrazem na detail.

V současné době studio Formafatal pracuje na řadě komerčních a rezidenčních projektů nejen v České republice, ale napříč světem. Za své realizované projekty získalo již celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění.



Coco Villa – stanové chýše Coco Villa – stanové chýše

Coco Villa – vodní prvek Coco Villa – vodní prvek

Coco Villa – podesta – terasa Coco Villa – podesta – terasa



Bio – Dagmar Štěpánová

Dagmar Štěpánová vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 2015, po dvanácti letech praxe v oboru, založila vlastní studio Formafatal.

Do kolektivu si architektka pečlivě vybrala každého člena a tvrdí, že společně tvoří úžasný tým. Formafatal je pro ni jako rodina. Devítičlenný tým architektů, scénografů a designérů v současné době pracuje na několika komerčních a rezidenčních projektech nejen v České republice, ale napříč světem. Studio Formafatal získalo za své realizované projekty celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění.

Již v době studií si architektka oblíbila kulturu a architekturu Jižní a Střední Ameriky. Projektem Art Villas se jí splnil sen a v současné době buduje pobočku pro své studio Formafatal právě na Kostarice.

„Musíte mít sny a následovat své cíle. Pro mě to znamená dělat vše pro to, abych mohla dál prohlubovat své zkušenosti, pracovat na sobě a na tom, co mě nejvíc naplňuje.“

Použité podklady: