Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Art Villa – Art Villas Costa Rica, pozoruhodný resort v džungli

Art Villa – Art Villas Costa Rica, pozoruhodný resort v džungli

Betonová Art Villa je součástí resortu Art Villas, který se skládá ze 3 unikátních vil a multifunkčního otevřeného pavilonu, vše rozeseté na pozemku o výměře 2,5 ha. Co vila, to unikát s vlastním návrhem a vlastním architektem. Vše se sbíhá pod gesci hlavního architekta celého resortu studia Formafatal.

Thomas Patalas: „V reklamní džungli, kde každý po každém něco pokřikuje, na sebe můžete upoutat pozornost jen tehdy, když budete mít dobré nápady, které vaše klienty přímo osloví.“



Celkový pohled za nádherně osazenou stavbu v rámci džungle – Art Villa Celkový pohled za nádherně osazenou stavbu v rámci džungle – Art Villa

Co se skrývá v kostarické džungli

Opět nějaké povědomé slovní spojení. A opět budete mít pravdu, pokud jste četli naše povídání o pěti experimentálních stavbách nazvaných Coco Villa tvořící soubor, jež je součástí resortu Art Villas v nádherné kostarické džungli. Na svažitém terénu s pralesní vegetací nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, jsou vkusně rozmístěny jednoduché stavby netradičních tvarů, které jsou kompilátem konstrukcí velmi vyhledávaných stromových domků a propracovanou konstrukcí prostých stanů. COCO je unikátním příkladem velmi hravé, trendy glampingové, udržitelné a moderní tropické architektury. Potud paralela s naším článkem, který naleznete na našem serveru. Art Villa je ta zmíněná část resortu Art Villas. Co všechno je součástí tohoto rezortu? Ať je tedy po vašem. 3 unikátní vily a multifunkční otevřený pavilon jsou rozeseté po pozemku o celkové výměře 2,5 ha. Konkrétněji je to betonová Art Villa, tropická minimalistická Atelier Villa, soubor Coco Villa a tropický multifunkční pavilon Wing. Co vila, to unikát s vlastním návrhem a vlastním architektem. Není to ovšem pokus o unikátní solitéry bez souvislostí. Vše se sbíhá pod gesci hlavního architekta celého resortu a tím je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou. Pokud vás řešení osloví, pak potvrdíte obecnou platnost citátu v záhlaví, že dobrý nápad není předpokladem jenom pro výsledek v reklamní džungli, ale i džungli kostarické. Ostatní souvislosti a vztahy se dozvíte v našem povídání. V souvislosti s tímto nádherným projektem mě napadá, že dávat architektuře kategorie, slohy, dobové zařazení je trochu zavádějící. Zde nalézáme krásnou minimalistickou architekturu v úzkém sepjetí s přírodou, což je dokladem, že architektura je skvělá, dobrá nebo méně dobrá, někdy třeba i špatná. To vše zase jako obvykle dle úhlu pohledu a vkusu „hodnotitele“. Nicméně nálepky nebo dogmatické řazení viděného k „něčemu“ je pošetilé. Zde nalezneme u Art Villa základní prvky vyseparované z prvotní architektury, jejich vrstvení, neskutečné průhledy, zřejmé propojení mezi interiérem a exteriérem, citlivě vyvážené prvky konstrukcí. Prakticky z tradičních prvků vykrystalizovaná ryzí, ale netradiční stavba. Se skvělými detaily a moderní technologií prosklených zábradlí, texturou a strukturou přírodních materiálů se jakoby ocitáme v průniku lehounkého koktejlu tradiční architektury, funkcionalismu, modernizmu, minimalismu a snad i dalších směrů. Pokud ovšem přistoupíme na tu kategorizaci, která mě moc nebere. Mám raději konstatování Frank Lloyd Wrighta, že velký architekt musí být interpretem své doby, svých dní a svého věku. Spatřujete zde nějaké zařazení, směrování díla do „nějakého šuplíku“ nebo kategorie či třídění. K posouzení vám leckdy postačí váš cit, který vám napovídá, že stavba je z vašeho pohledu dobrá nebo špatná.

Já zde svým názorem lobuji za netradiční a esteticky velice zdařilou stavbu Art Villa.



Jedna z ložnic Jedna z ložnic

Markantní přesahy střechy Markantní přesahy střechy

Interiér Interiér

Art Villa Art Villa

Základní popis

ART VILLA je součástí resortu Art Villas v kostarické džungli, který tvoří soubor unikátních staveb:

betonová Art Villa tropická minimalistická Atelier Villa soubor pěti vejcovitých dřevostaveb Coco Villa tropický multifunkční pavilon Wing.

3 jedinečné vily = 3 architekti = 3 různé přístupy

Hlavním architektem celého resortu je studio Formafatal v čele s Dagmar Štěpánovou. Vedle návrhů interiérů do všech budov vtisklo Formafatal finální podobu každé vile a celý resort Art Villas sjednotilo v jedinečný ucelený komplex.

Studio Refuel works navrhlo architektonický koncept betonové Art vily.

Studio Archwerk je autorem architektonického konceptu Coco vily a pavilonu Wing.

Studio Formafatal [interiérový design, exteriérové řešení: finální osazení jednotlivých Coco do terénu, terasy a lávky]

Refuel works [architektonické řešení Art Villa] Autor Ing. arch. Dagmar Štěpánová [Formafatal]

Ing. arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Zbyněk Ryška [Refuel works] Kontaktní e-mail dagmar@formafatal.cz Web www.formafatal.cz

www.facebook.com/formafatal

www.instagram.com/formafatal

www.refuelworks.com Adresa studia Formafatal, Jaromírova 431/29, 128 00 Praha 2, Česká republika



Půdorys horního podlaží Půdorys horního podlaží

Průhled přes bazén Průhled přes bazén

Beton a dekorace Beton a dekorace

Art Villa Art Villa

Umístění projektu Bahia Ballena, Playa Hermosa Země projektu Kostarika Rok projektu 2017–2018 Rok dokončení 2019 Zastavěná plocha 618 m2 Užitná plocha 570 m2 Plocha pozemku 25 000 m2



Kontrast betonu a dekorací Kontrast betonu a dekorací

Netradiční sprcha Netradiční sprcha

Přírodní rámec Přírodní rámec

Art Villa Art Villa

Klient Filip Žák E-mail klienta filip@kalup.me, hello@artvillas.com Web klienta www.artvillas.com

www.facebook.com/artvillascom

www.instagram.com/artvillascostarica Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Zahradní architektura: Atelier Flera [Ferdinand Leffler, Anna Chomjaková], www.flera.cz

Realizace stěrkových povrchů: Different Design, www.different-design.cz

Akvarelové malby džungle: Můj Originál, www.mujoriginal.cz



Vkusné obklady Vkusné obklady

Průhled interiérem Průhled interiérem

Schody mezi patry Schody mezi patry

Art Villa Art Villa

Autorská zpráva – Formafatal

Art villas Costa Rica

Nad pláží Hermosa, nedaleko kostarického městečka Uvita, se v prudkém svahu džungle ukrývá resort Art Villas. 3 unikátní vily a multifunkční otevřený pavilon jsou rozeseté po pozemku o celkové výměře 2,5 ha. Když investor oslovil architekty, přál si vytvořit místo, kde návštěvník splyne s okolní přírodou, pročistí svoji mysl, zažije luxus a dobrodružství zároveň. Přál si vytvořit místo, které se každému zaryje hluboko do srdce, když ochutná. Architekti ze studia Formafatal navázali na zadání klienta a při navrhování se navíc nechali inspirovat koloritem Střední a Jižní Ameriky.



Průhled interiérem Průhled interiérem

Terasa za patrem Terasa za patrem

Průhled interiérem Průhled interiérem

Art Villa Art Villa

Art Villa

Majestátní betonová vila byla prvním projektem a první realizací celého komplexu Art Villas. Za architektonickým konceptem vily stojí architekti ze studia Refuel Works. Studio Formafatal bylo investorem osloveno za účelem návrhu interiérů ještě v době projektování a příprav.

Dvoupodlažní vila zaujímá výsadní pozici na pozemku o celkové rozloze 25 000 m2. Užitná plocha vily je 570 m2. Kromě velkorysých společných prostor (foyer, hlavní obytná místnost, kuchyně s jídelnou a obytná terasa u bazénu) se ve vile nachází celkem 5 ložnic s vlastní koupelnou. V suterénu vily najdete dětskou hernu, fitness, taneční místnost, šatnu, prádelnu a technické zázemí domu.



Jedna z ložnic Jedna z ložnic

Společenská místnost Společenská místnost

Horní přisvětlení Horní přisvětlení

Art Villa Art Villa

Inspirací pro návrhy interiérů nám byla jednak okolní divoká džungle, ale také jsme se nechali inspirovat realizacemi brazilského architekta Paulo Mendez da Rochy. Betonové stěny jsou záměrně ponechány ve své surové podobě, které v kombinaci s interiérovými prvky, použitými materiály, vodní plochou a zelení vytváří nevšední prostředí – drsné a luxusní zároveň.

Pro podlahy všech ložnic a koupelen jsme navrhli výrazněji ornamentální cementovou dlažbu, která byla vyrobena na zakázku v sousední Nicaragui. Proměnlivost vzorů a barev odkazuje na jedinečnost a neopakovatelnost každého okamžiku. Každým dalším krokem se něco změní. Dalším výraznějším prvkem v interiéru je ručně malovaný akvarelový motiv džungle na keramickém obkladu kuchyňské stěny. Znázorňuje život za zdí a stává se dalším oknem s výhledem do okolní přírody.

V Art vile, stejně jako v Atelier vile, je téměř veškerý nábytek navržen a vyroben na zakázku místními řemeslníky nebo vyroben v Čechách a následně dopraven na místo realizace. Atypický nábytek je doplněn o několik křesel, které mají společný původ – všechna byla navržena jihoamerickými designéry nebo architekty.



Jídelní stůl Jídelní stůl

Obytná terasa se skleněným zábradlím Obytná terasa se skleněným zábradlím

Netradiční osvětlení ložnic Netradiční osvětlení ložnic

Art Villa Art Villa

Teakové dřevo, kov a len jsou hlavními uplatněnými materiály v prostorách vily. Společně s lomenými pastelovými, ale i výraznými barvami použitými na atypickém nábytku oživují a zjemňují interiér betonového surového monolitu.

Zahradní architektura – atelier Flera

Celkové pojetí zeleně je hodně specifické tím, že se pozemek nachází ve velmi strmém svahu. My jsme se ho pokusili maximálně využít, zabydlet a zprůchodnit, takže jsme do něj navrhli různé schody a malé terásky. Jinde jsme zeleň protkali dlouhou barevnou skluzavkou. V okolí vily najdete pro nás už dnes typické zážitky jako jsou ohniště, houpačky nebo místa pro pěstování zeleniny. Poměrně sofistikovaná je i práce s pnoucí zelení kolem vily, která nám pomáhá udržet soukromí v bezprostřední blízkosti domu.

Všudypřítomnou džungli jsme dotáhli co nejblíž k obytným místnostem. V maximální možné míře jsme pracovali s lokální neinvazivní zelení, vybírali jsme hodně z toho, co je v okolí jedlé, kolem domu najdete banánovník, kokosy, manga, papáju nebo méně známé láhevník či kvajávu. Celý kopec se jmenuje jako jedna španělská rostlina achiote, v češtině jí říkáme oreláník a s tím jsme na pozemku ve značné míře pracovali také. Nechybí samozřejmě ani kostarický národní strom, má krásné jméno ušatec. (Ferdinand Leffler)



Konfrontace dekorací s betonem stavby Konfrontace dekorací s betonem stavby

Obklady Obklady

Hlavní místnost Hlavní místnost

Art Villa Art Villa



Materiály

teak / nábytek dle autorského návrhu

brazilský ořech/IPE / nábytek dle autorského návrhu, terasy

ocel / nábytek dle autorského návrhu

beton / stěny, stropy, podlahy

cementová stěrka / stěny, nábytek dle autorského návrhu

cementová dlažba – Granada Tiles Nicaragua

keramický obklad / kuchyňská stěna dle autorského návrhu

len / závěsy, čalounění nábytku dle autorského návrhu



Celkový pohled Celkový pohled

Koupelna Koupelna



Hlavní místnost Hlavní místnost

Art Villa Art Villa

Značky

FDC1 chair – Objekto

Paulistano chair – Objekto

Butterfly/BKF chair – Manufaktur+

Acapulco chair – OK design

Duna lounge chair – Mula Preta

Nesting coffee table set, Round tray coffee table set – Notre Monde

Urbano and Hexagonal chairs – SDLZ

O studiu

Bio – Formafatal

Jsme tým kamarádů – architektů, designérů a scénografů. Jsme kreativní studio zabývající se architekturou, návrhy interiérů, výstavními instalacemi a produktovým designem. Studio Formafatal založila architektka Dagmar Štěpánová v roce 2015 a tým studia nyní tvoří Dagmar společně s Katarínou, Janem, Martinou, Danou, Ivetou, Annou a Deborou.



Osvětlení ložnice Osvětlení ložnice

Netradiční světla Netradiční světla

Posilovna Posilovna

Obytná terasa Obytná terasa

Přesahy střech Přesahy střech

Art Villa Art Villa

Vytváříme veřejné prostory, ve kterých se lidé cítí jako doma, a domovy, které jsou šité klientům na míru. Ke všem projektům přistupujeme s důrazem na konkrétní lidské potřeby. Individuální přístup u každého projektu zakládáme na vzájemném porozumění s klientem, nadšení, přirozené spolupráci a jednotných koncepčních řešeních. Projekty řešíme komplexně od kreativního konceptu až po realizaci, s důrazem na detail. V současné době studio Formafatal pracuje na řadě komerčních a rezidenčních projektů nejen v České republice, ale napříč světem. Za své realizované projekty získalo již celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění.

Bio – Dagmar Štěpánová

Dagmar Štěpánová vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 2015, po dvanácti letech praxe v oboru, založila vlastní studio Formafatal. Do kolektivu si architektka pečlivě vybrala každého člena a tvrdí, že společně tvoří úžasný tým. Formafatal je pro ni jako rodina. Osmičlenný tým architektů, scénografů a designérů v současné době pracuje na několika komerčních a rezidenčních projektech nejen v České republice, ale napříč světem. Studio Formafatal získalo za své realizované projekty celou řadu tuzemských i mezinárodních ocenění. Již v době studií si architektka oblíbila kulturu a architekturu Jižní a Střední Ameriky. Projektem Art Villas se jí splnil sen a v současné době buduje pobočku pro své studio Formafatal právě na Kostarice.

„Musíte mít sny a následovat své cíle. Pro mě to znamená dělat vše pro to, abych mohla dál prohlubovat své zkušenosti, pracovat na sobě a na tom, co mě nejvíc naplňuje.“

Použité podklady: