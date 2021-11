Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / Pozorovatelna Durch

Pozorovatelna Durch

V kopcích nad Valašskými Příkazy vyrostla pozorovatelna Durch, kterou navrhl architekt Zdeněk Fránek jako „minimalistickou“ dřevěnou konstrukci s čistými detaily. Pozorovatelna Durch je hold výhledu krajinou. Má podnítit k pozastavení a uvědomění si této krásy. Slouží i jako posezení pro kolemjdoucí.

Alexandre Dumas starší i mladší: „Život je krásný, ovšem záleží na tom, skrz jakou skleničku se na něj díváte.“



Pozorovatelna má nepřeberně možností užití – Pozorovatelna Durch

Durch und durch

Citát, který pravděpodobně používali oba Dumasové je synonymem pravdy ve víně a zároveň nazírání na vše v našem životě různým prizmatem. No, to jsme se moc dál nedostali. Tedy prizma či skleněný hranol rozkládá světlo a zároveň mění úhel pohledu. To je nezbytný odstup a pohled odjinud, abychom měli možnost vše posoudit nezaujatě, netradičně, bez předsudků. Anebo taky ne. I to je úhel pohledu. Někdy je skvělým řešením a arbitrem pohled skrz. Chcete-li hodně skrz. Tedy durch und durch, což značí skrz na skrz naprosto a zcela, většinou užívané třeba při zmoknutí a promočení takzvaně „na kost“.

Přesně tento odstup, jiný pohled, jinou „paspartu“ pohledu nám poskytuje Pozorovatelna Durch od architekta Zdeňka Fránka. Ten název v sobě nezapře brněnské kořeny architekta. Alespoň tak to odvozuji já. Tento výraz je totiž v Brně velmi frekventovaný. Udělej tu díru durch čili vyvrtej díru skrz. To byl ale betelné durch, v brněnském hantecu (specifická hovorová mluva v Brně) značí pochvalu, že zazněla skvělá a vtipná průpovídka.



Slíbený západ slunce

Setkání s přírodou

Odpočinek – Pozorovatelna Durch



V našem případě je Pozorovatelna Durch pohledem skrz rám, v němž je možné sedět, ležet nebo stát, v něm, před ním i za ním a pohledy tím rámovat. Je to velmi prosté dílko, které tvoří nadčasovou lavičku s pergolou i stěnami, vše pohromadě. Jako dřevěné okno, s pohledem z i do okolního světa a přírodních krás, takový vhled do života. Vtipné, jednoduché, nepostrádající filosofický náboj, zcela v souladu s okolní krajinou. Západ slunce zde musí mít svoje kouzlo. Vlastně to musí mít kouzlo kdykoliv, ve dne i v noci. Napadá mě ještě jedno srovnání. Mám na mysli místo, které bývalo vítaným pomocníkem před nečasem či blížící se noci v horách a odlehlých končinách. Říkalo se mu krásně útulna. Tohle je taky taková útulna, přechodné útočiště, která může sloužit k přespání potřebným. Nesmí ale moc foukat takzvaně skrz.

Je to skvělá ukázka toho, že v jednoduchosti a prostotě je krása. Celé dílko pohlíží na svět s jakousi mystickou pokorou, stejně jako prostá Boží muka v polích nebo dřevěná zvonička za vsí. Není přece vůbec nezbytné tvořit na kopci žádnou architektonickou reminiscenci, dobovou parafrázi nebo nás vzdalovat od přírody komplikovanými a nesourodými pokusy o nadčasové unikum. Zde se vám nabízí takový „naturální minimalizmus“, bez ostentativních příkras a nepotřebného dekorativizmu. Tak se zastavte a podívejte se nejlépe skrz Pozorovatelnu Durch. Má to svůj smysl.





Sepjetí pozorovatelny s okolní přírodou



Detaily provedení – Pozorovatelna Durch









Detaily provedení – Pozorovatelna Durch

Název projektu

Pozorovatelna Durch

Studio Fránek Architects

Janošík Okna-Dveře Autor Ing. arch. Zdeněk Fránek, hlavní architekt

Jakub Janošík, koncept Kontaktní e-mail press@franekarchitects.cz

info@janosik.cz Web www.franekarchitects.cz

www.janosik.cz Adresa studia Kamenná 835/13, 639 00 Brno, Česká republika

Valašské Příkazy 55, 756 12 Valašské Příkazy, Česká republika Umístění projektu Valašské Příkazy Země projektu Česká republika









Dřevěná pozorovatelna zasazená vkusně v přírodě – Pozorovatelna Durch

Rok projektu 2017 Rok dokončení 2018 Klient Janošík Okna-Dveře E-mail klienta jakub@janosik.cz Web klienta www.janosik.cz Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com Spolupráce Hlavní dodavatel: Janošík Okna-Dveře

Autorská zpráva

V kopcích nad Valašskými Příkazy vyrostla pozorovatelna Durch, kterou navrhl architekt Zdeněk Fránek. Durch je hold výhledu krajinou. Má podnítit k pozastavení a uvědomění si této krásy. Slouží i jako posezení pro kolemjdoucí, na posvačení nebo jako schovka před nečasem. V její blízkosti byla obnovena studánka s obrázkem sv. Františka, patrona zvířat a ochrany přírody.

Architekt Zdeněk Fránek ztvárnil pozorovatelnu jako „minimalistickou dřevěnou konstrukci s čistými detaily bez jakéhokoliv výrazného prvku. Tak, aby byla pokorná a vznikl především výhled skrze ni, který zarámuje krajinu jako nejkrásnější obraz.“









Různé pohledy na naturální minimalismus – Pozorovatelna Durch

Za ideou a realizací pozorovatelny stojí rodinná firma Janošík, která pod kopcem, kde je pozorovatelna Durch usazena, vyrábí okna. „Přemýšlel jsem nad redesignem našich billboardů. Nakonec se spojila chuť k revoltě proti zaneřáděné přírodě reklamou s naší firemní filozofií čistých výhledů. Ze dne na den jsme zrušili všechny billboardy a z ušetřených peněz začali tvořit pozorovatelnu Durch – naši poctu nerušenému výhledu.” Jakub Janošík

Zdeněk Fránek (*1961), architekt a pedagog

Narodil se v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT v Brně (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav u nás i ve světě. Taktéž přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice i v zahraničí.









Posezení zde vybízí k zamyšlení a pokoře – Pozorovatelna Durch

