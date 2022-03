Stavba / Architektura staveb / Silniční svodidla tvoří nevšední část fasády dvoupatrové železobetonové stavby

Silniční svodidla tvoří nevšední část fasády dvoupatrové železobetonové stavby Parkovací dům v Dolních Břežanech od studia Fránek Architects

Parkovací dům v Dolních Břežanech s parkovacími plochami, rampou a dvěma komunikačními jádry jako dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou pro parkování až 200 aut. Severní fasáda je tvořena silničními svodidly, která opisují poloměr fasády jako analogie zatáčky.

Gabriel Laub: „V západních zemích je revoluce nemožná. Kdyby svolali všechny revolucionáře, nenajdou místa na parkování.“



Pohled na oblou část fasády ze svodidel

Pohled na oblou část fasády ze svodidel

Svodidla jako synonymum bezpečnosti, ale i součást estetiky

Chcete parkovat bezpečně v Dolních Břežanech? Pak využijte dům, který je synonymem silniční bezpečnosti. Dal by se nazvat parking za svodidly. Ano, opravdu hovoříme o jednom z bezpečnostních prvků silnic a hlavně dálnic. Ocelový sloupek s pásnicí ze silnostěnného profilovaného plechu s vloženým distančním dílem. Přesně ta svodidla, která nás udržují na silnici a každý z nás jich viděl tisíce kilometrů.



Pohled shora Pohled shora

Perforované železobetonové fasády Perforované železobetonové fasády

Perspektiva Perspektiva

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Potkali jsme se zde s fasádami z prvků k tomu určených i těmi, kdy architekt vtipně využil materiálu, jež se ideově nabízel, popřípadě charakterizoval danou stavbu a to, co se uvnitř odehrává. Viděli jsme zde kupříkladu fasádu z plastových židlí nebo z nestejnoměrně perforovaného plechu. Fasáda od pana architekta Fránka patří k těm druhým. Železobetonová dvoupatrová budova je zcela prosté a pragmatické parkování na třech úrovních pro 200 automobilů. Na pozemku, který je lichoběžníkového tvaru omezeného zatáčkou lemující silnice se nabízelo tuto kubaturu stavby odlehčit a zjemnit částí oblé fasády. Svodidla se svými profilovanými pásnicemi fasádu horizontálně „nadrobila“ a ze strany silnice stavbu esteticky dotvořila.



Pohled ze silnice Pohled ze silnice

Perforovaný průzor Perforovaný průzor

Přisvětlení interiéru Přisvětlení interiéru

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Studio Fránek Architects se v našem povídání objevilo vícekrát a vždy to bylo se skvělým nápadem, který dělá architekturu tou, co zaujme, je osobitá, ale zároveň funkční. Pan architekt je zkušený „bard“ oboru, tudíž ani v Dolních Břežanech tomu není jinak. Prohlédnout si tuto realizaci můžete s pocitem, že něco ryze funkčního může dobře vypadat za pomoci jednoduchých prvků k vyjádření té části estetické. Vše dotvořeno pocitem bezpečí. Přece parkujete bezpečně za svodidly. Tak to přece má být. To je stále o tom nápadu, který se počítá. Pro ucelenost celého konceptu je objekt přisvětlen perforovanými stěnami, které sem pouští tlumené denní světlo a jsou hravé a zajímavé. Při zevrubném pohledu pochopíte, že otvory jsou tvořeny dvěma profily svodidel, složenými do takové „kuželky“, která tvoří nevšední tvar průzorů. Otvory vytváří na podlaze, s měnící se denní dobou, efektní hru světel. Jednoduché, prosté a opět nápadité. Takže zde máme další zajímavý kousek zdařilé architektury a je, na co se koukat, i když je to zdánlivě „jenom parkovací dům“.



Situace – širší souvislosti Situace – širší souvislosti

Půdorys 1. NP Půdorys 1. NP

Večerní nasvětlení Večerní nasvětlení

Perforace fasády Perforace fasády

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Parkovací dům v Dolních Břežanech

Základní popis

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních.

Studio Fránek Architects Autor Zdeněk Fránek Kontaktní e-mail info@franekarchitects.cz Web www.franekarchitects.cz Sociální média www.instagram.com/franekarchitects Adresa studia Kamenná 13, 639 00 Brno, Česká republika Projekční tým Jiří Železný, Jiří Vítek, Martina Hamrová, Libor Šenekel, Tamas Tarics Umístění projektu Dolní Břežany 232/5 Země projektu Česká republika



Skica řešení Skica řešení

Řez objektem Řez objektem

Pohled na fasádu ze svodidel Pohled na fasádu ze svodidel

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Rok projektu 2017–2018 Rok dokončení 2021 Zastavěná plocha 2 769 m2 Hrubá podlahová plocha 8 132 m2 Užitná plocha 7 956 m2 Plocha pozemku 4 431 m2 Rozměry 81,3 m/45,5 m/9,3 m Náklady 73 000 000 Kč



Detail perforace Detail perforace

Večerní osvětlení objektu Večerní osvětlení objektu

Perforace fasády Perforace fasády

Schodiště Schodiště

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

Klient Město Dolní Břežany E-mail klienta kancelar@dolnibrezany.cz Web klienta www.dolnibrezany.cz Fotografie Petr Polák, petrpolak.photo, polak@studiopetrohrad.cz

Pavel Kučera, www.pkucera-photo.com, pkuceraphoto@gmail.com Spolupráce Realizace: PKS, www.pks.cz

Architektonickovýtvarné řešení a ideový záměr projektu

Autorská zpráva

Dvoupatrová kompletně železobetonová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut ve třech úrovních. Půdorysně tvoří trojúhelník s jednou konvexně prohnutou stranou, využívá svažitost pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně objekt obsahuje parkovací prostory s rampou a dvěma komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí. Tato svodidla jsou ohýbána do poloměru fasády = zatáčky. Fasády východní a jižní jsou železobetonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat popínavými rostlinami. Tyto otvory jsou zkonstruovány z fragmentů silničních svodidel stejného typu jako je na severní fasádě a použitými jako ztracené bednění. Jsou svařené k sobě pod různými úhly. Mají zabránit oslňování rodinných domků v těsném okolí parkovacího domu před reflektory automobilů v nočních hodinách. Uvnitř pak umožňují filtrované nasvětlení interiéru rozptýleným fragmentovaným světlem, podobné jako známe z orientu. Takto použité prvky žárově zinkovaných svodidel opticky a výrazově propojují všechny tři fasády objektu.



Noční pohled Noční pohled

Horní podlaží za svodidly Horní podlaží za svodidly

Perforace fasády Perforace fasády

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci k užitkovému nakládání s vodou. Tři stříšky v nejvyšší úrovni objektu jsou pokryté vegetací. Celý objekt by se v budoucnu měl utopit v zeleni.

Materiály

ocel – svodidla

železobeton – konstrukce

Značky

osvělení — myLIGHT/www.mylight.cz

svodidla — SAFEROAD Plzeň/www.saferoad.cz

bednění — doka/www.doka.com

O studiu Fránek Architects

Zdeněk Fránek se narodil v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Od roku 2012 do roku 2018 byl děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011–2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, 2016 výstavu Míra & Měřítko v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2019 výstavu Mental Relief v Domě umění v Českých Budějovicích a v roce 2020 výstavu Figures v Galerii Jaroslava Sutnara v Plzni.

V zahraničí přednášel na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile, Pekingu, Mexico City, New Orleansu, Vídni a dalších.



Noční nasvícení Noční nasvícení

Kombinace osvětlení Kombinace osvětlení

Horní podlaží Horní podlaží

Zdroj: Petr Polák – petrpolak.photo, Pavel Kučera – www.pkucera-photo.com

