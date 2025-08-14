Normy, certifikace a testování jsou klíčem k bezpečným a kvalitním dřevostavbám
Výroba dřevostaveb, zejména prefabrikovaných stavebních sestav, podléhá v České republice a na Slovensku přísným normovým a legislativním požadavkům. Aby výrobci mohli své produkty uvádět na trh, musí splnit kritéria posuzování shody, certifikace a zkoušek, které garantují bezpečnost, kvalitu a dlouhou životnost konstrukcí. Zároveň je nezbytné zohlednit požadavky na požární bezpečnost, statiku, energetickou účinnost i environmentální dopady. Zeptali jsme se na letošní konferenci ve Volyni na klíčové povinnosti výrobce dřevostaveb, nejčastější úskalí a možnosti odborné podpory při certifikaci a hodnocení stavebních systémů.
Jak dostat stavební výrobek na trh: Systémy posuzování shody
Stavební výrobky lze uvést na trh těmito cestami (Obrázek 1):
Harmonizovaná oblast – Evropské normy a CE značení: Co musí splnit výrobci dřevostaveb?
Pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh v rámci Evropské unie stanovuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) o stavebních výrobcích. Platí pro výrobky, na které existují harmonizované normy (hEN) (Obrázek 2), případně pro výrobky, na které je možné vydat individuální Evropské technické posouzení (ETA). Posouzení shody provádí oznámený subjekt nebo subjekt pro technické posuzování (TAB). Výrobce vydává Prohlášení o vlastnostech (PoV) a výrobek získává označení CE, což umožňuje jeho volný pohyb na evropském trhu.
Zpracování ETA probíhá na základě Evropských dokumentů pro technické posuzování (EAD). Vztahuje se na konstrukční výrobky a prvky ze dřeva doplňky (skupina 13) (Obrázek 3) a na panely a prvky na bázi dřeva (skupina 14), vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn a stropů, sestavy vnitřních příček (skupina 21) a stavební sestavy, jednotky, prefabrikované prvky (skupina 34) (Obrázek 4).
Neharmonizovaná oblast – Národní systém certiﬁkace: Jaké požadavky platí mimo harmonizované normy?
Výrobky, které nespadají pod CPR, podléhají národním systémům posuzování shody. To provádí autorizovaná osoba (AO) podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobce vydává Prohlášení o shodě, výrobek dostává označení shody a může být uveden na trh.
Dobrovolná certiﬁkace – Certiﬁkace jako konkurenční výhoda
Tato certiﬁkace není závislá na legislativě, ale zvyšuje důvěryhodnost výrobku na trhu. Provádí jí certiﬁkační orgán (COV) na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17065. Jedná se např. o Dokument národní kvality (DNK) nebo Enviromentální prohlášení o produktu (EPD).
Co musí výrobce dřevostaveb splnit? Legislativní a technické požadavky
Požadavky na kontrolu dřevostaveb se liší podle technologie jejich výstavby:
- Staveništní montáž
Jednotlivé materiály jsou v tomto případě převezeny na staveniště, kde probíhá jejich opracování a montáž (Obrázek 5). Při využití technologie staveništní montáže se na dodavatele dřevostaveb žádná zákonná certiﬁkace nevztahuje. Certiﬁkované musí být pouze dílčí komponenty, ze kterých je stavba montována.
- Panelová montáž
Existuje zde určitá míra prefabrikace. Panely (např. stěnové, stropní atd.) nebo sestavy jsou vytvářeny již ve výrobě a na místě stavby jsou jen smontovány v celek a dokončeny ﬁnálními vrstvami (Obrázek 6). Prefabrikované stavební sestavy jsou považovány za výrobek a musí splňovat požadavky § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., to znamená, že jejich shodu s technickými normami ověřuje autorizovaná osoba.
Základem pro návrh a posouzení dřevěných konstrukcí jsou Eurokódy (ČSN EN 1995-1-1). ČSN 73 0810 stanovuje požadavky na požární odolnost a energetická náročnost budov se posuzuje podle normy ČSN 73 0540-2, což je klíčové pro nízkoenergetické a pasivní stavby.
Výrobky jako lepené lamelové dřevo (GLT) nebo křížem lepené panely (CLT) musí splnit podmínky CE značení (ČSN EN 14080) nebo alternativně získat ETA (Evropské technické schválení), pokud nejsou kryty harmonizovanými normami.
Důležitou roli hrají i environmentální certiﬁkace. EPD umožňuje doložit dopady materiálů na životní prostředí, což je stále častěji požadováno u veřejných i soukromých zakázek. V ČR navíc funguje Dokument národní kvality (DNK) pod záštitou ADMD, který zaručuje vysoký standard výroby a montáže dřevostaveb.
Každý výrobce musí zajistit stálou kontrolu kvality, aby jeho výrobky odpovídaly stanoveným parametrům. Správně zvolená certiﬁkace nejen splňuje zákonné požadavky, ale také zvyšuje důvěryhodnost ﬁrmy a usnadňuje vstup na nové trhy.
Certiﬁkace dřevostaveb
Certiﬁkace prefabrikovaných sestav podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. – Povinnost pro výrobce
Posuzování shody podle § 5a ověřuje, zda výrobek „Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy“ splňuje všechny technické vlastnosti stanovené příslušnými normami nebo jinými předpisy. Na základě znalosti výrobku, jeho složení, základních vlastností a jeho předpokládaného využití ve stavbě je provedena kontrola a certiﬁkace systému řízení výroby autorizovanou osobou. Platnost certiﬁkace je podmíněna pravidelným dohledem nad systémem řízení výroby, prováděným obvykle jednou ročně, aby byla zaručena stálost kvality a shoda výroby s certiﬁkovanými parametry. Při zjištění závažných neshod může být certiﬁkát dodavateli odebrán.
Pro vydání certiﬁkátu je potřeba znát základní vlastnosti výrobku, kterými jsou tepelně-technické vlastnosti, statická únosnost, požární vlastnosti a v některých případech také akustické vlastnosti. Dodavatel dřevostavby by měl dodat projektovou a výrobní dokumentaci, dokument systému řízení výroby a také statické posouzení opatřené razítkem a podpisem autorizovaného inženýra ČKAIT. Požární odolnost je nutné doložit pouze v případě, že pro danou konstrukci ještě nebyla stanovena (např. výrobcem stavebního materiálu).
Systém řízení výroby by měl popisovat, jakým způsobem probíhá výroba panelů a kdo je zodpovědný za jednotlivé úkony, jakým způsobem je prováděna vstupní, mezioperační a výstupní kontrola a jak je nakládáno s neshodnými výrobky.
Zákonná certiﬁkace (§ 5a) je nezbytná pro uvedení prefabrikovaných stavebních sestav na trh a zajištění jejich základní shody s normami.
Dokument národní kvality – Dobrovolná certiﬁkace jako záruka vysoké kvality dřevostaveb
Dokument národní kvality (DNK) je certiﬁkace kvality dřevostaveb, kterou v České republice spravuje Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Vznikla ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským (VVUD), Praha, s.p. za účelem zvýšení technické kvalitativní úrovně celého procesu, to znamená od projekce, přes montáž až po předání montované stavby. Slouží jako garance vysokého standardu výroby a montáže dřevostaveb, a to nad rámec zákonných požadavků (jedná se o certiﬁkaci dobrovolnou). Tato certiﬁkace je však nezbytnou podmínkou pro členství v ADMD a zároveň tuto certiﬁkaci mohou získat pouze členové ADMD. Kontrola probíhá 2× za rok prostřednictvím nezávislé instituce VVUD, Praha, s.p. DNK stanovuje požadavky pro panelovou, ale i staveništní montáž.
Pro získání Dokumentu národní kvality je nutné splnit přísnější požadavky na vlastnosti konstrukcí, systém řízení výroby, kontrolu kritických bodů při výrobě i montáži a úspěšně absolvovat audity.
DNK je vhodná pro výrobce, kteří chtějí nabídnout zákazníkům vyšší kvalitu a transparentnost v oblasti montovaných dřevostaveb a zároveň představuje konkurenční výhodu.
Kvalita dřevostaveb pod kontrolou: Jaké testy odhalí kritická místa konstrukcí?
Pro zajištění bezpečnosti, životnosti a funkčnosti prefabrikovaných stavebních systémů je nezbytné jejich důkladné testování. Klíčové zkoušky se zaměřují na mechanické, požární, tepelně-technické a akustické vlastnosti. Tyto zkoušky nejenže potvrzují shodu s normovými požadavky, ale také umožňují optimalizaci konstrukčních řešení. Výsledky těchto zkoušek slouží nejen pro certiﬁkaci výrobků, ale také jako podklad pro návrh optimalizovaných konstrukcí. Systematické testování umožňuje výrobcům zdokonalovat své výrobky a projektantům spoléhat na ověřené parametry při návrhu staveb.
Vzduchotěsnost obálky budovy je klíčová pro energetickou účinnost dřevostaveb. Blower Door Test slouží k detekci netěsností, které mohou vést k nežádoucím tepelným ztrátám, průvanu nebo riziku kondenzace vlhkosti. Test spočívá ve vytvoření podtlaku nebo přetlaku v budově a měření objemu nekontrolovaně pronikajícího vzduchu. Výsledná hodnota slouží jako klíčový ukazatel kvality provedení stavby. Vysoká vzduchotěsnost je nezbytná zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy, kde je nutné minimalizovat neřízené úniky tepla a zajistit efektivní řízené větrání.
Termograﬁcká analýza umožňuje vizuálně odhalit tepelné mosty, netěsnosti a nekvalitní izolaci v konstrukcích dřevostaveb. Pomocí termokamery se snímají povrchové teploty stavebních prvků, což umožňuje identiﬁkovat místa s nadměrnými tepelnými ztrátami nebo rizikem kondenzace vlhkosti. Tato metoda je využívána jak při kontrole kvality novostaveb, tak při diagnostice stávajících objektů.
Článek vychází z informací na letošní konferenci Dřevostavby ve Volyni (duben 2025) a neřeší nové požadavky na vyšší dřevostavby v nové příloze k ČSN 73 0802 (platí od srpna 2025).