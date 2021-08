Stavba / Architektura staveb / Javornická palírna

Javornická palírna

Na místě původní hospodářské usedlosti v obci Javornice z konce 19. století vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Nejedná se pouze o novostavbu malého ovocného lihovaru, ale také o rekonstruované a dostavované budovy bývalého hostince s tanečním sálem, chlévy a stodolou.

Karl Emil Franzos: „Domácnost bez ženy je jako výčep bez pálenky.“



Pohled z atria ke vstupu Pohled z atria ke vstupu

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní

Vybavení palírny Vybavení palírny



Pálenice či palírna

Panečku, to je téma jako víno, no víno, jako pálenka. Pěstitelská pálenice je legální způsob, jak vydolovat z ovoce krásný destilát pro soukromou spotřebu drobného pěstitele. Zákon hovoří o poloviční spotřební dani v tomto případě a krásných 60 litrech 50% pálenky na domácnost. To je ovšem vražedná kombinace, neboť takto zimu nepřežijete. Víte, co je s tím práce? Posbírat daný druh ovoce, odpeckovat (někde neodpeckovat), drtit ovoce, anebo taky ne, kvašení, destilace, případné naředění destilátu, staření či zaležení destilátu. Destilát musí vyvětrat, jinde odvětrat. Musí vonět po daném ovoci, nesmí být cítit výrazně lihem ani po acetonu, což je věcí první jímané frakce destilátu neboli úkapu. Nesmí však být ani nakyslý, což bývá součástí třetí jímané frakce destilátu – dokapu, na Moravě nazývaného „ocas“. Odborníky zajímá to mezi úkapem a dokapem. Jsme u merita věci, je to prokap. To je ta bylinka na každý neduh, na smutek i radost, odvěké historické platidlo, ale i stále napřažená ruka ďáblova. Takže všeho s mírou. Zjemnění destilátu se říká krásně půvabně až lyricky zakulacení. Odvětráte-li moc, ztrácíte alkohol, odvětráte-li málo, zakulatíte nedostatečně. Je to tak trochu věda na medvěda, ale náš národ si poradí s grácií bez ztráty kytičky, a hlavně kapky alkoholu. Ale stejně bych loboval za zvýšení kvóty 60 litrů. To je fakt „nelidské zacházení“ nebo je třeba mít více domácností. Pokud je někdo opačného názoru, doporučuji zajet na venkov, v rámci svého poslaneckého mandátu a obvodu skoro kdekoliv, ať zkusí problém diskutovat s místními na návsi. Garantuji mu, že v lepším případě se vrátí v „jenom“ podroušeném stavu.



Vybavení palírny Vybavení palírny

Pohled z atria na palírnu Pohled z atria na palírnu

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní



Provoz pálenice je zcela prozaická, lehce industriální záležitost. Většinou zde potkáte všechny „druhy ve zbrani“ z širokého okolí, informacemi se to zde jenom hemží. Pálenice disponuje spoustou rozličných přidružených služeb nebo jenom prostým vypálením destilátu, po kterém vám svítí oči, ale následně neslepnou.



Pohled z atria Pohled z atria

Okno palírny Okno palírny

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní



Co takhle výsledný produkt? No tím je přece kulaťoučká, voňavoučká, a hlavně řetízkující slivovice, třešňovice, meruňkovice, hruškovice, jablkovice neboli kalvádos. Ono vypálit lze skoro cokoliv, ale to už je zase jiná písnička. Leckde naleznete kombinace rozličných chutí, takové cuvée z pálenek. Někdy je to tajný recept pěstitele, jindy nezbytnost, neb jednodruhového ovoce nebylo dosti, tak tam přidáme špendlíky, ryngle a jiné dobroty. Na Moravě, jihovýchodním směrem, Strážnicku a okolí, existuje jedna neskutečná rarita, která se vyvažuje zlatem. Je to tajemství, tak vám ho řeknu šeptem. Ten zlatý grál je oskerušovica. Malá jablíčka jsou ve skutečnosti malvice jeřábu oskeruše a patří mezi velké vzácnosti. Strom patří původně mezi okrasné, má jedno z nejtvrdších evropských dřev. Velikostí dosahuje vzrůstu ořešáku a jeho dlouhověkost je úctyhodných 300 až 500 let. Z plodů lze zavařovat kompoty, marmelády, lze je sušit, ale to pravé přijde po destilaci oskerušovicového kvasu. Pokud vás někdo obdaruje lahví oskerušovice, pak je to vztah skoro pokrevní nebo láska jako trám. Dostat ji jen tak? Pošetilci! Na to ihned zapomeňte!

Stejně tak odmítám řešit žabomyší války typu, po čem všem lze destilát nazvat a po čem už nikoli. Vypálit se dá takřka všechno, čím více na východ, tím více zkušeností s touto problematikou. Kvůli tomu, že za můj život třikrát přejmenovali Masarykovu ulici nezačnu pít něco, co zní jinak, i když to chutná pořád stejně. Že se Hustopečská mandlovice nedělá jako destilát z mandlí, ale z vinného lihu s mandlovým výtažkem, tudíž nesmí nést název mandlovica? To ví na Moravě každý děcko. Dejte si ji a po páté skleničce to je neoddiskutovatelně mandlovica jak vyšitá. EU neví, co je dobré. A opovažte se nám ještě jednou sáhnout na tvarůžky, fakt uvidíte tanec.



Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní

Pohled z atria Pohled z atria

Pohled jihovýchodní Pohled jihovýchodní



Javornická palírna

Autorská zpráva

Na místě původní hospodářské usedlosti z konce 19. století, v obci Javornice v jižních Čechách, vznikl nový, částečně rekonstruovaný areál Javornické palírny. Jeho majitelé zde díky sousednímu statku, který již delší dobu vlastní, vytvořili hospodářství s veškerým potřebným zázemím. Nejedná se pouze o novostavbu malého ovocného lihovaru, ale také o další rekonstruované a dostavované budovy bývalého hostince s tanečním sálem, chlévy a stodolou. Nově je v objektech umístěn obchod, sklad ovoce, chlazená kvasírna, celní sklepní sklad, dřevník, garáž. Dále je zde ubytování pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty. Součástí Javornické palírny je také rozsáhlý ovocný sad a zahrada. Usedlost stojí pod zříceninou Helfenburk, v malebné kopcovité krajině mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí v nadmořské výšce 480 m.n.m. Okolí tvoří převážně lesy, pastviny a hospodářská pole.



Bydlení v patře Bydlení v patře

Sociální zázemí Sociální zázemí

Hostinec Hostinec



Návrh rekonstrukce areálu vycházel především z původního členění a umístění budov, které však byly ve velmi špatném technickém stavu. Proto došlo ke stržení veškerých novodobých přístavků a dostaveb, včetně střech a krovů, byly zachovány pouze základní hmoty a některé nosné stěny hlavních budov. K nim pak byly dostavěny nové objekty kvasírny s ubytováním v podkroví a v místě spadlé stodoly dřevník s garáží. Zcela novým a samostatně stojícím objektem je palírna, která je umístěna tak, že s původními budovami vytváří částečně uzavřený a chráněný dvůr.

Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov a ty, kde to již nebylo možné, nahradit podobnými charakteristickými detaily přenesenými z jiných jihočeských staveb. U novostaveb jsme volili materiály nové, současné, avšak s respektem k původní stavbě. Takže například vzniklo řešení, kdy všechny původní střechy mají červenou pálenou krytinu, tzv. „bobrovku“, naopak všechny novostavby mají stejnou krytinu, ale černé barvy.



Hostinec Hostinec

Provozní část Provozní část

Bydlení v patře Bydlení v patře



Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byl výrazně ovlivněn bezprostředním okolím, a tak bylo použito převážně tradiční řešení jak tvarové, tak materiálové. Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou jako akcent významu budovy.

Plochy dvora, zápraží a ostatní prostory kolem budov jsou vydlážděny z přírodních kamenů, převážně žuly.

Z dálky, při příjezdu do Javornice, tak není na první pohled patrné, že se jedná o novostavbu, při bližším a podrobnějším prozkoumání je to však zcela zřejmé. Palírna se tak stala přirozenou součástí obce.

Použité značky

Posuvné střešní okno Solara

Kamna Jotul (obr. 70)

Výlevková baterie Fonte Quatro

Dřezová baterie Fonte Quatro

Kliky a kličky ACT Charlie

Stolní lampa Ikea



Pohled z průčelí Pohled z průčelí

Uliční fronta Uliční fronta



Javornická palírna – kdo, kdy, jak

Studio ADR s.r.o. Autor MgA. Petr Kolář, hlavní architekt

MgA. Aleš Lapka, hlavní architekt Kontaktní e-mail adr@adr.cz Web www.adr.cz Adresa studia Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, Česká republika Spoluautor Ing. arch. Jana Zoubková, architekt

Ing. arch. Markéta Kavalírová, architekt Umístění projektu Javornice, U Dubu Země projektu Česká republika Rok projektu 2013 Rok dokončení 2016 Zastavěná plocha 483,50 m2 Klient David Voverka Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com



Objekt palírny Objekt palírny

Zadní trakt Zadní trakt

Pohledy a řez Pohledy a řez

Sousedící objety Sousedící objety



O studiu ADR s.r.o.

Architektonický ateliér založený architekty Petrem Kolářem a Alešem Lapkou. Tým kanceláře je tvořen z architektů a stavebních inženýrů. Ateliér se specializuje na projekty staveb a rekonstrukcí, projekty interiérů, design nábytku a realizaci výstav.



Půdorys přízemí Půdorys přízemí

Půdorys patra Půdorys patra

Část palírny Část palírny



Že palírna může být krásnou a konzistentní částí původní i soudobé architektury, je nad slunce jasnější. Vidíte skloubení zcela pragmatického provozu pálenice s kotlem a měděnými destilačními částmi s dalšími možnými funkcemi, které mohou být leckdy strategické. Celá estetika souboru budov příjemně koresponduje s okolní tradiční architekturou. Pochopitelně součástí řešení je i citlivé materiálové pojetí, které překlenuje ráz původního venkovského stavení a provozu se současným záměrem. Myslíte, že je to zdařilé? Já se domnívám, že ano. Vy si řekněte každý sám za sebe, zda tomu tak je nebo není.

Použité podklady: