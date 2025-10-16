Požární bezpečnost vícepodlažních dřevostaveb: nové možnosti a řešení s materiály fermacell®
Nová příloha K k normě ČSN 73 0802 otevírá cestu k výškovým dřevostavbám až do 22,5 metru a posouvá české stavebnictví směrem k evropské praxi. Společnost James Hardie Europe s materiály fermacell® přináší ověřená systémová řešení, která spojují požární bezpečnost, efektivitu a udržitelnost.
Aestuver™ FireShield – systémové řešení prostupu stropní konstrukcí z CLT panelů (projektové řešení)
Česko vstupuje do nové éry výškových dřevostaveb. Od srpna 2025 platí příloha K k požární normě ČSN 73 0802, která poprvé jasně stanoví pravidla pro navrhování a povolování vícepodlažních staveb ze dřeva až do výšky 22,5 metru. Tím se otevírá cesta k širšímu využití dřeva nejen u rodinných domů, ale i u škol, úřadů, kancelářských a bytových budov. Nová pravidla zjednoduší proces návrhu i schvalování projektů – projektanti již nebudou odkázáni jen na složité výpočty a individuální posudky, ale budou moci vycházet z jasně definovaných požadavků v normě. Tento krok představuje zásadní posun směrem k evropské praxi a přináší větší jistotu, transparentnost i důvěru v dřevěné konstrukce.
S rostoucí poptávkou po udržitelném a efektivním stavebnictví se dřevo stává klíčovým materiálem budoucnosti. Je obnovitelné, váže uhlík, umožňuje rychlou prefabrikovanou výstavbu s minimálním dopadem na okolí a vytváří zdravé vnitřní prostředí. Nová legislativa tak vytváří prostor pro inovace a pro širší uplatnění moderních konstrukčních systémů, včetně hybridních řešení, která kombinují dřevo s ocelí nebo betonem. Společnost James Hardie Europe se svými deskovými materiály fermacell® dlouhodobě podporuje rozvoj bezpečných a udržitelných vícepodlažních dřevostaveb. Její komplexní konstrukční a požárně technická řešení dnes pomáhají architektům, projektantům i investorům využít potenciál dřeva naplno – bezpečně, ekonomicky a v souladu s novými normami.
James Hardie Europe je s jeho materiály fermacell® lídrem v systémovém řešení pro vícepodlažní dřevostavby
Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení James Hardie Europe k nové příloze K říká: „S rostoucí výškou staveb se zvyšuje význam konstrukčních řešení, která zajišťují nejen stabilitu a akustiku, ale především požární odolnost. Sádrovláknité a cementovláknité desky fermacell® se v této oblasti dlouhodobě osvědčují. Jsou používány v mnoha výškových dřevostavbách v Německu, Švýcarsku i jinde v Evropě a vyznačují se vysokou požární odolností, statickou pevností a univerzálností použití. Zkušenosti, které jsme při výstavbě výškových objektů na bázi dřeva získali v Německu a Rakousku, a z nich plynoucí technické informace (Směrnice pro vícepodlažní dřevostavby) napomohly i při změně tuzemských norem. A i v České republice máme za sebou celou řadu realizací – s materiály fermacell® jsou opláštěny konstrukce vícepodlažních bytových domů na bázi dřevostavby v Brně-Heršpicích a v Chýni (RD Rýmařov), Kladně (OXES), Žďáru nad Sázavou (Nema Dřevostavby) nebo Hradci Králové (D.E.E.D.).“
Titulní strana publikace Sádrovláknité desky fermacell® a fasádní obklady Hardie® – Plánování staveb z CLT panelů
Vysokou kompetenci odráží i aktuální vydání publikace Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell®, Aestuver® a JamesHardie®, která zahrnuje aktuální výsledky zkoušek a návrhové tabulky dle platných norem. Společnost James Hardie Europe tak reaguje na požadavky nové normy ČSN 73 0802 pro konstrukce sloupkové, CLT i smíšené systémy.
K dispozici jsou v něm požární zkoušky dle ČSN EN 1368-1, nechybí ani nové zkoušky dle ČSN EN 13381-7, které stanovují příspěvek obkladu k požární odolnosti dřevěných prvků. Parametry tch (počátek zuhelnatění dřevěného prvku) a tf (porušení či odpadnutí pláště) umožňují detailní návrh vícepodlažních dřevostaveb podle Eurokódu ČSN EN 1995-1-2. Zkoušky s deskami fermacell® přinášejí až o 25 % lepší výsledky než s běžnými SDK deskami.
Další inovací jsou zkoušky dle ČSN EN 14135, které ověřily ochrannou účinnost opláštění (K) pro úrovně K10, K30 a K60. Byly rovněž provedeny nové zkoušky na konstrukce dřevostaveb s požární odolností REI 120, aktualizovány návrhové tabulky smykové pevnosti dle ČSN EN 1995-1-1 a rozšířena systémová řešení pro detaily, prostupy a instalace.
Díky těmto výsledkům mají projektanti k dispozici ucelený balík podkladů, který výrazně usnadňuje návrh a dimenzování vyšších dřevostaveb.
Prefabrikace a hybridní konstrukce
Stále větší uplatnění nacházejí hybridní systémy, které kombinují výhody ŽB skeletu a dřevěných stěn opláštěných deskami fermacell®. ŽB skelet poskytuje stabilitu a únosnost, zatímco dřevo přináší tepelněizolační vlastnosti a nižší tloušťku stěn. Díky tomu je možné získat více obytné plochy a zároveň snížit vlastní hmotnost stavby, což usnadňuje dimenzování základů a stabilitu objektu.
Prefabrikace navíc přináší další benefity – přesnou výrobu v optimálních podmínkách, rychlou montáž a úsporu času oproti tradičním zděným konstrukcím. Tento systém je možno využít i u revitalizací stáváních budov a jejich vodovodových plášťů. Všichni za nás známe systém „Boletických panelů“.
Čerstvé příklady z praxe: bytové domy ve Žďáru nad Sázavou a Hradci Králové
Že jde o řešení připravená pro praxi, dokládá projekt dvou bytových domů ve Žďáru nad Sázavou. Společnost Nema Dřevostavby ve spolupráci s iniciativou Dostupné bydlení České spořitelny zde úspěšně realizovala 34 nájemních bytů z CLT panelů a sloupkových konstrukcí opláštěných deskami fermacell®. Použití prefabrikace umožnilo zkrátit dobu výstavby až o polovinu a stavět rychle, ekologicky a s vysokou přesností. Konstrukce zahrnují CLT panely pro stěny i stropy, železobetonové jádro se schodištěm a výtahovou šachtou, dřevěné balkony a různé typy fasád – od kontaktní z minerální vlny po odvětrávanou s modřínovými lamelami. Sádrovláknité desky fermacell® zde slouží nejen jako opláštění, ale i jako klíčový prvek protipožární ochrany. Projekt je důkazem, že vícepodlažní dřevostavby mohou být bezpečné, odolné a zároveň dostupné.
Bytové domy na bázi dřevostavby vyrostly i v rámci projektu Rezidence Meruňková v Hradci Králové. Rezidence Meruňková vznikla díky spojení sil několika významných hráčů v oblasti nemovitostí – společností D.E.E.D. s.r.o. a ZFP HK S.R.O., která patří do významné finanční skupiny ZFP GroUP a.s.. Inspirací pro ně byly finské trendy v bydlení, které přenesli do zdejšího ekologického a nadčasového bydlení. A také tady se úspěšně uplatnily sádrovláknité materiály fermacell®.
Kompletní technická podpora
James Hardie Europe poskytuje projektantům a developerům ucelený servis – od návrhových tabulek a požárních protokolů po akustická měření, EPD dokumentaci a systémová řešení detailů. To umožňuje nejen rychlou orientaci v projektové fázi, ale také hladkou realizaci staveb. Kromě již uvedené „bible dřevostavbařů“, publikace Požární a akustický katalog konstrukcí fermacell®, Aestuver® a JamesHardie®, vydala společnost James Europe několik specializovaných technických podkladů pro dřevostavby. Zájemci si mohou stáhnout na webu společnosti například publikace a katalogy „fermacell® a Hardie® v dřevostavbách – plánování a zpracování“, „Revitalizace obvodových plášťů – katalog detailů pro prefabrikované fasádní elementy“, „James Hardie v hybridní výstavbě – katalog detailů“ nebo speciál „Nástavby na bázi dřeva“.
Závěr
Nová legislativa, technická připravenost a inovace v oblasti požární bezpečnosti otevírají cestu k vyšším dřevostavbám i v Česku. Díky moderním materiálům a systémovým řešením fermacell® lze navrhovat stavby, které jsou udržitelné, rychle postavené, ale především bezpečné. Vývoj v oblasti požární ochrany, doplněný konkrétními realizacemi, ukazuje, že dřevo má v budoucí výstavbě nezastupitelné místo.
