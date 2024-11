Stavba / Regenerace domů / Inspirace z Mnichova: rychlá rekonstrukce fasády a nástavba na starších bytových domech

Inspirace z Mnichova: rychlá rekonstrukce fasády a nástavba na starších bytových domech

Revitalizace obvodového pláště dvou bytových domů v Mnichově pomocí prefabrikovaných stěnových panelů s fasádním obkladem z velkoformátových panelů Hardie® Architectural Panel a třípodlažní nástavba s novými byty současně.

V Mnichově se současně rekonstruují a rozšiřují dva bytové domy ze 60. let a přizpůsobují se současným energetickým standardům. Vysoký stupeň prefabrikace zajistil krátkou dobu výstavby, domy navíc mohly zůstat obydlené po celou dobu výstavby. Opláštění z velkoformátových vláknocementových fasádních desek poskytlo řešení, které je odolné, udržitelné a úsporné.

Starší budovy jsou energeticky neefektivní a negativně ovlivňují jak objem emisí a komfort bydlení, tak i náklady jejich obyvatel za energie. Podle společnosti Dena (Deutsche Energie-Agentur GmbH) budou muset do roku 2045 přibližně tři čtvrtiny z 22 milionů budov v Německu projít energeticky účinnou renovací. Míra renovací však přesto zůstává trvale nízká. Jednou z příčin je i složitá legislativa a byrokracie. Doposud byla pro rekonstrukce zpravidla vypracovávány individuální, na míru šité plány, protože téměř žádné dvě budovy nejsou stejné. Složité a nákladné projekty a povolovací řízení jsou spolu s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil považovány za důležitý, ne-li hlavní důvod příliš nízké míry renovací.



V Mnichově v současné době probíhá sériová rekonstrukce dvou pětipodlažních bytových domů mnichovského stavebního družstva Hartmannshofen e.G. a současně s tím i přístavba dalších tří podlaží s využitím klimaticky neutrální technologie dřevěných prefabrikovaných panelů. V Mnichově v současné době probíhá sériová rekonstrukce dvou pětipodlažních bytových domů mnichovského stavebního družstva Hartmannshofen e.G. a současně s tím i přístavba dalších tří podlaží s využitím klimaticky neutrální technologie dřevěných prefabrikovaných panelů.

Jako na určitý „gamechanger“ se německá vláda zaměřila na princip rekonstrukcí pomocí prefabrikovaných fasádních panelů na bázi dřeva (dále jen sériové rekonstrukce) podle vzoru nizozemského konceptu „Energiesprong“. Cílem je efektivně, rychle a hospodárně modernizovat velké bytové fondy – zejména bytové domy z 50., 60. a 70. let minulého století. Namísto realizace řady mnoha dílčích činností jsou pro tyto nemovitosti vyvíjena a sériově vyráběna škálovatelná řešení fasády a střechy, která jsou realizována jako kompletní balíček. Tento princip zjednodušuje a urychluje projekční a výrobní procesy díky vysokému stupni prefabrikace v dílnách dodavatelů dřevostaveb, čímž se snižuje dříve velmi vysoký podíl ruční práce na stavbě. Tímto způsobem se nejen realizuje udržitelná renovace v souladu s principy cirkulární ekonomiky a s výrazně nižšími náklady, ale rekonstrukce lze také lépe plánovat z hlediska času a nákladů. Kromě toho majitelé budov i jejich obyvatelé – revitalizace se často provádějí v obývaných budovách – profitují z výrazně kratší doby výstavby. To už je docela velká řada výhod.

Program financování, který byl dočasně pozastaven kvůli zmrazení německého rozpočtu, byl opět obnoven a peníze opět proudí. Bonus BMWK (Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu) pro sériové rekonstrukce, který nabízí dotace až 45 % a nízkoúročené úvěry KfW (německá státní investiční a rozvojová banka), které jsou o dvě až tři procenta nižší než obvyklé tržní podmínky, má motivovat subjekty zapojené do výstavby vícepodlažních bytových domů. Zdá se, že kalkulace funguje: Podle Deny činil v dubnu 2023 podíl sériových rekonstrukcí mezi opatřeními financovanými KfW až 16 procent. Před zavedením bonusu však tento podíl činil méně než dvě procenta.

V Mnichově, kde je bydlení, jak známo, obzvláště nedostatkové a drahé, v současné době probíhá sériová rekonstrukce dvou pětipodlažních bytových domů mnichovského stavebního družstva Hartmannshofen e.G. a současně přístavba dalších tří podlaží s využitím klimaticky neutrální masivní dřevěné rámové konstrukce. Ke stávajícím 50 bytům tak přibude 24 prostorných bytů o celkové obytné ploše přibližně 1 900 m2. Dostavba výtahů navíc zajistí obyvatelům bezbariérový přístup do svých bytů. Díky dotacím v rámci programu rozvoje mnichovských bytových družstev budou z tohoto opatření těžit především domácnosti se středními příjmy a několika dětmi. Dodatečné příjmy z nájemného rovněž významně přispějí k refinancování renovačních opatření.



Jednotlivé stěnové panely dorazily na staveniště v přepravních rámech na autech se sníženou ložnou plochou. Jednotlivé stěnové panely dorazily na staveniště v přepravních rámech na autech se sníženou ložnou plochou.

Dřevěné fasádní panely byly osazeny pomocí stavebního jeřábu. Dřevěné fasádní panely byly osazeny pomocí stavebního jeřábu.



Typická architektura 60. let

Fasády obou mnichovských věžáků jsou typické pro sídlištní architekturu 60. let. Na pevnou konstrukci obvodového pláště budovy nebyla dříve aplikována izolace. Nyní realizované opatření v kombinaci s tepelným čerpadlem však umožnilo dosáhnout klimaticky neutrálního statusu domů. Namísto běžného vnějšího tepelně izolačního zateplovacího systému ETICS dostala stávající fasáda nový plášť z dřevěných rámových prvků. Ten byl instalován s již osazenými okny před stávající fasádou domů. Existující balkony musely být kvůli tomu odříznuty a později budou nahrazeny novými, tepelně izolovanými.

Prefabrikované prvky od podlahy ke stropu byly vyrobeny za ideálních podmínek v dílnách společnosti Huber & Sohn GmbH & Co. KG z Eiselfingu. Tvoří je dřevěná rámová konstrukce (160 mm) a izolace z minerální vlny, která je vložena mezi sloupky. Konstrukce je z vnější strany uzavřena sádrovláknitými deskami fermacell® 18 mm a ochrannou fasádní fólií s vodorovně instalovanými latěmi ze dřeva pro konečné upevnění fasádního obkladu. Dutina mezi novými fasádními prvky v přední části a původní fasádou stávající budovy je izolována minerální vlnou o tloušťce 90 mm.

Původní plán počítal s obložením celé plochy nové fasády dřevěným obkladem. Protože však severní strana budovy nebyla přístupná hasičům, bylo pro tuto oblast požadováno nehořlavé fasádní opláštění. Nakonec byly vybrány fasádní desky Hardie® Architectural Panel s povrchovou úpravou z kartáčovaného betonu. Velkoformátové vláknocementové fasádní desky (3 048 mm × 1 220 mm) jsou nehořlavé (třída reakce na oheň A2–s1, d0), a proto je lze použít pro fasády ve všech třídách budov. Povrchy se snadno čistí, jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a jsou barvostálé, takže se s nimi dají realizovat i dlouhodobě udržitelná řešení. Nízké náklady na údržbu po celou dobu životnosti budovy navíc zajišťují vysokou hospodárnost.



Hlavním problémem bylo „protažení“ fasádních panelů mezi instalovaným lešením (bylo nutné pro demontáž střechy a nástavbu dalších podlaží) a stávající fasádou. Hlavním problémem bylo „protažení“ fasádních panelů mezi instalovaným lešením (bylo nutné pro demontáž střechy a nástavbu dalších podlaží) a stávající fasádou.

Montáž fasádního panelu. Montáž fasádního panelu.



Budova ohleduplná k životnímu prostředí

Fasádní desky Hardie® Architectural Panel splňují také požadavky na udržitelnou výstavbu. Jejich výrobce, společnost James Hardie Europe, používá pro svou novou generaci fasádních obkladových produktů Hardie® Plank a Hardie® Panel vláknocement střední hustoty. Tím se výrazně snižují emise CO 2 . Udržitelné vlastnosti fasádních řešení Hardie® byly certifikovány Environmentálním prohlášením o produktu (EPD). EPD zaručuje, že fasádní desky Hardie® Architectural Panel mohou být instalovány na všech budovách, které budou posuzovány podle certifikačních systémů DGNB, BNB, BREEAM a LEED.

Oceněná fasáda

„S fasádními deskami Hardie® Architectural Panel bylo možné realizovat požadovanou nehořlavou fasádu pro oba bytové bloky v Moosach-Hartmannshofenu,“ vysvětluje volbu materiálu Martin Nachtwey, vedoucí týmu projektové výstavby ve společnosti Huber & Sohn a dodává: „Další návrh fasády pak vyplynul z architektonického hlediska.“ Vláknocementové fasádní desky od společnosti James Hardie Europe byly instalovány také po celém obvodu přízemí a v nadpraží nad okny a v okenních otvorech pro zjemnění vzhledu. Přechod mezi stávající budovou a přístavbou vyznačuje úzký, přibližně 60 cm vysoký pás. Cíleným použitím těchto prvků se projektantovi a klientovi podařilo dokázat, že fasáda navržená s ohledem na ekonomickou udržitelnost nemusí být fádní, ale může být pestrá a přitažlivá, a to i v případě obytných budov s nízkým nájemným.

K tomu jistě přispívá i provedení fasádních desek: reliéfní (škrábaná) struktura povrchu vytváří v závislosti na dopadu světla živé odrazy světla s nečekanými efekty, zejména ve variantě „škrábaný beton“. Fasády dvou bytových bloků v Mnichově byly dokončeny v barvě oblázkové šedi. Architekti si mohou vybrat ze šesti moderních standardních barev a téměř neomezeného počtu individuálně volitelných speciálních barev.

Fasádní desky Hardie® Architectural Panel již získaly několik ocenění za svůj design. Letos byly například oceněny jako jeden z nejinovativnějších výrobků pro fasádní obklady cenou BLT Construction Product Award v kategoriích „Design stavebních výrobků – podlahové a betonové materiály a konstrukce“ a „Venkovní systémy a výrobky“. Ocenění Plus X Award je udělováno za inovativní design, výjimečnou kvalitu a uživatelskou přívětivost. A Německá rada pro design ocenila fasádní desky Hardie® Architectural Panel jako „vítěze“ v kategorii „Vynikající design výrobků – budovy a prvky“ cenou German Design Award 2024.

Rychlá montáž

Jednotlivé stěnové panely dorazily na staveniště v přepravních rámech na autech se sníženou ložnou plochou pro lepší možnost nakládky, transportu a vykládky. Svislé zatížení stěn všech pěti podlaží bylo přeneseno pomocí konzolí do základů budovy. Pro přenos vodorovného zatížení byly stěny kotveny patro po patře pomocí ocelových konzol do betonového základu budovy. Řemeslníci umístili jednotlivé panely na sebe a sešroubovali je k sobě. „Hlavním problémem bylo ‚protažení‘ fasádních panelů mezi instalovaným lešením (bylo nutné pro demontáž střechy a nástavbu dalších podlaží) a stávající fasádou,“ popisuje náročnost Martin Nachtwey. Izolace jednotlivých prvků byla provedena na místě a byla „zafoukávána“ patro po patře.

Celkově byly práce navzdory velikosti obou nemovitostí dokončeny v relativně krátkém čase. Svou roli zde sehrál vysoký stupeň prefabrikace, který znatelně snížil jinak velmi vysoký podíl ruční práce a zajistil rychlou, kvalitní a bezproblémovou instalaci panelů. Podle společnosti Huber & Sohn trvala příprava prací před zahájením výroby v továrně u obou domů přibližně 15 týdnů. Na výrobu stěnových panelů ve výrobním závodě (na lince) potřebovali zaměstnanci rodinné firmy jeden týden na každé podlaží a celkem deset týdnů na pět podlaží obou domů. Jedno patro bylo na místě dokončeno za pouhé tři dny.

S ohledem na nájemníky, kteří po celou dobu projektu zůstali bydlet ve dvou stávajících budovách, se dodavatel rozhodl instalovat stěnové panely po jednotlivých podlažích, nikoli po fasádách. Vzhledem k tomu, že každý byt měl několik fasádních stran, museli montéři vstoupit do jednotlivých bytů pouze jednou, aby zevnitř provedli napojení na okenní otvory. Ze stejného důvodu bylo také rozhodnuto položit instalace pro připojení nových radiátorů, které měly nahradit stará plynová kamna, na staré obvodové zdivo stávající budovy. To později stejně zcela zmizelo za novou fasádou. Přesto nebylo možné zcela se vyhnout zásahům do běžného života nájemníků, např. při odstraňování starých oken a instalaci nových okenních otvorů.