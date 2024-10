Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Stavební desky / Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou prezentují výhody prefabrikovaných staveb z CLT panelů

Bytové domy ve Žďáru nad Sázavou prezentují výhody prefabrikovaných staveb z CLT panelů

Projekt dvou bytových domů s cenově dostupnými nájemními byty je výsledkem silného partnerství společnosti Nema Dřevostavby s.r.o. s Dostupným bydlením České spořitelny a představuje skutečné řešení nedostatku bytů ve městě Žďár nad Sázavou a potenciálně v celé ČR. Na konstrukcích stěn dvou bytových domů z CLT panelů a sloupkových konstrukcích je použito cca 1 800 m2 sádrovláknitých desek fermacell®.

Ve Žďáru nad Sázavou staví firma Nema dva bytové domy s 34 cenově dostupnými byty

A díky využití moderní prefabrikace (až 80 %, což dobu výstavby zkrátí na polovinu) realizuje oba domy rychle, dostupně a ekologicky. Výstavba ze dřeva i tady dokazuje své hlavní přednosti – že je suchá, čistá a až dvojnásobně rychlejší než cihlová. Navíc je udržitelná, což je dnes v centru zájmu celé společnosti. Developeři tak mají možnost vidět klíčové a nesporné výhody dřevostaveb a Nema tak podle slov výkonného ředitele Tomáše Nemravy očekává, že se Žďár nad Sázavou stane inspirací pro řešení nedostatku bytů i pro další města.

Na bytových domech z CLT panelů bylo použito 1 200 m3 dřeva

Nosná konstrukce domů je tvořena dřevěnými stěnovými a stropními CLT panely. Venkovní fasáda je navržena ve dvou kombinacích. První je kontaktní zateplovací systém z minerální vaty, opatřený tenkovrstvou kreativní omítkou. Druhou je provětrávaná dřevěná fasáda, jejíž pohledovou část tvoří modřínové latě na hliníkovém roštu. Všechny konstrukce jsou opláštěny sádrovláknitými deskami fermacell®.

Skladby konstrukcí fermacell®:

obvodový panel (CLT) se sádrovláknitými deskami fermacell® obvodový panel (sloupková konstrukce) se sádrovláknitými deskami fermacell® vnitřní stěna (sloupková konstrukce) se sádrovláknitými deskami fermacell® vnitřní stěna (CLT) se sádrovláknitými deskami fermacell® mezibytová stěny (2xCLT) se sádrovláknitými deskami fermacell®

Dřevěná stropní konstrukce nad 1.NP – 3.NP je tvořena stropními CLT panely tl. 200 mm. Skladba podlahy je složená ze dvou vrstev betonové mazaniny, oddělené mezi sebou tepelnou izolací, a to z důvodu splnění akustických požadavků. Nosná konstrukce schodiště je provedena jako železobetonové monolitické jádro s výtahovou šachtou. Na tuto konstrukci navazují venkovní pavlače, které jsou navrženy jako kombinace dřevěných stropních CLT panelů a monolitické betonové desky. Pavlače jsou podporovány systémem lepených dřevěných BSH hranolů. Střešní plášť nad prostorem bytů je navržen jako nepochozí, stabilizovaný vrstvou extenzivní zeleně nebo praným říčním kamenivem. Nosnou stropní konstrukci tvoří CLT panel. Po obvodu stropní desky jsou vytaženy atiky, rovněž z CLT panelů.

Od detailu k realizaci: fermacell® nabízí systémové řešení CLT konstrukcí

„Kvalitativní a časové výhody CLT způsobu výstavby jednoznačně podporují i naše sádrovláknité desky fermacell®, které jsou svými technickými a stavebně fyzikálními vlastnostmi v této technologii výstavby vhodným doplňkem. Bodují rychlou a snadnou prefabrikací ve výrobě. Jsou stabilní, vysoce zatížitelné a odolné vůči mechanickému namáhání. Jsou stejně vhodné pro konstrukce stěn, stropů a podlah, jako pro dokončování atraktivních koupelen,“ říká Aleš Pechtor, regionální manažer – manažer pro průmyslové zákazníky společnosti James Hardie Europe a dodává: „fermacell® nabízí také řadu ověřených protipožárních řešení pro stavby z CLT panelů. Projektanti firmy Nema se při projektování bytových domů ve Žďáru nad Sázavou mohli opřít i o poznatky, které v ucelené podobě shrnula i naše nová publikace Plánování staveb z CLT panelů.“

Dřevo se jako stavební materiál osvědčuje již po staletí

S průmyslovou revolucí v 19. století a potřebou postavit v krátké době velké množství domů pro lidi, kteří se stěhovali do měst za prací, však bylo dřevo nahrazeno novými stavebními materiály, které bylo možné vyrábět ve velkém množství. Dřevěné konstrukce byly po dlouhou dobu jen výplní mezery. S rostoucím ekologickým povědomím je však dřevo v poslední době znovu objevováno jako cenný a udržitelný stavební materiál, který šetří zdroje.

Křížem lepené dřevo neboli CLT (crosslaminated timber) je velkoplošný masivní dřevěný panel, který se skládá z nejméně tří vrstev slepených v pravém úhlu k sobě

Masivní panely jsou odolné, mají vysokou rozměrovou stabilitu a díky svým technickým a stavebně-fyzikálním vlastnostem představují vážnou konkurenci betonu a oceli. Na rozdíl od jiných stavebních metod však výroba křížem lepeného dřeva vyžaduje velmi málo energie. Stejně jako všechny dřevěné stavební materiály, i CLT ukládá CO 2 , a tím trvale přispívá k ochraně klimatu. Díky vysokému stupni prefabrikace, kdy se prvky vyrábějí v továrně za ideálních podmínek bez ohledu na počasí, je doba výstavby krátká. Otvory pro okna a dveře se jednoduše vyříznou. Dobré difuzní vlastnosti vytvářejí příjemné klima v místnosti.

S rozvojem vícepodlažních dřevostaveb nabývají konstrukce z křížem lepeného dřeva (CLT) na významu

Jen v roce 2022 činila výroba CLT panelů v regionu DACH (včetně Itálie a České republiky) 1,22 milionu m3. Pro rok 2023 se očekával nárůst na 1,27 milionu m3. To není překvapivé: CLT panely splňují všechny požadavky na statiku a stabilitu, požární ochranu a stavební fyziku. Výroba nezávislá na povětrnostních podmínkách v závodě a vysoký stupeň prefabrikace zaručují rychlou a technicky bezchybnou realizaci.

Podíl dřevostaveb a hybridních systémů dřevostaveb na celkovém objemu výstavby již několik let trvale roste

Je to však dáno i tím, že intenzivní a na praxi zaměřený výzkum objasnil mnoho otevřených otázek týkajících se stavebních konstrukcí, statiky a stavební fyziky. Zejména vývoj lepeného lamelového dřeva (CLT), které je na trhu něco málo přes 10 let, přináší dřevěné konstrukce do staveb, které bylo dříve možné realizovat pouze z betonu nebo oceli. Kromě výstavby individuálních rodinných a montovaných domů a individuálních vícepodlažních obytných budov lze nyní bez problémů realizovat i velké a vysoké obytné a kancelářské budovy v městských oblastech, komerční budovy, výrobní haly, a dokonce i mosty. Architekti a projektanti tak mají k dispozici pevný, tuhý a stabilní výrobek, který díky svým definovaným stavebně-fyzikálním vlastnostem výrazně usnadňuje plánování a realizaci velkých projektů dřevostaveb.

Výhody systémů fermacell® u bytových domů ve Žďáru nad Sázavou i u dalších staveb z CLT panelů:

50letá zkušenost v dřevostavbách

odzkoušený a certifikovaný systém dle EN (ETA)

požární bezpečnost

akustika

mechanická odolnost a stabilita

100% odladěný systém pro prefabrikace

detaily a řešení

přířezy na míru objektu

optimalizace odpadů

rychlé a efektivní zpracování (např. lepená spára)

certifikované řešení ucpávek a průchodů

široká možnost povrchů a následné renovace

dlažba až do 50 kg/m 2

povrchová úprava formou nátěrů, omítek, tapet, stěrek

povrchy je možno jednoduše bez poškození desky renovovat

CO 2 neutrální materiál

neutrální materiál různorodé fasádní systémy (ETICS, omítkové systémy, odvětrávané fasády)

Konstrukce s CLT panely ve světle inovací a požadavků na udržitelnost

„Kromě certifikovaných a ověřených řešení, podloženými desítkami zkoušek, nabízí společnost James Hardie Europe investorům, architektům, projektantům a realizačním firmám i řadu inovativních produktů. Jedním z nich jsou i speciální podlahové prvky pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25 s nízkou montážní výškou a rychlou a snadnou instalací. Samozřejmostí jsou i Environmentální prohlášení o výrobku (EPD) a promyšlený systém odpadového hospodářství s materiály fermacell®,“ dodává na závěr Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti James Hardie Europe.

I v nové publikaci „Sádrovláknité desky fermacell® a fasádní Hardie® obklady – Plánování staveb z CLT panelů“ zohledňuje společnost James Hardie Europe rostoucí význam konstrukcí z křížem lepeného dřeva

Dokument je souhrnem rozsáhlých systémových řešení, která výrobce vláknocementových Hardie® obkladů a sádrovláknitých desek fermacell® vyvinul pro vícepodlažní stavby s konstrukcemi z CLT panelů. Publikace zahrnuje také evropská řešení a ukazuje příklady projektů z Evropy. Zájemci si ji mohou bezplatně stáhnout ve formátu PDF na stránkách www.fermacell.cz nebo www.jameshardie.cz v sekci Ke stažení nebo prostřednictvím vloženého QR kódu.