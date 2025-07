Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Když je obal součástí stavebního materiálu

Když je obal součástí stavebního materiálu

Šetrnost k životnímu prostředí dnes prostupuje téměř každým oborem a logicky se nevyhýbá ani stavebnictví, potažmo výrobcům stavebních materiálů. Dobrým příkladem je společnost Baumit, která využívá inovativní technologii samorozpustných obalů. Poznáte ji mimo jiné podle označení ALL IN na výrobcích.

Příslib šetrnosti k přírodě má u renomovaného výrobce stavebních materiálů Baumit jasný rámec – před několika lety přijatou vizi GO2morrow, která se zaměřuje především na udržitelnost a snížení emisí skleníkových plynů o 20 % do roku 2030. Cest k dosažení tohoto cíle je však několik. Na svém domácím, rakouském trhu již dnes Baumit nabízí například betonovou směs s recyklovaným kamenivem nebo ekologickou cementovou směs, která při zachování stejných vlastností jako běžný cement dosahuje úspory 25 % emisí CO₂. Ke snížení emisí významně napomáhají – a i nadále budou – materiály pro zateplovací systémy ETICS. Dalším způsobem, jak přispět k celkové udržitelnosti, jsou inovativní řešení obalů, chcete-li, pytlů u vybraných výrobků označených Baumit ALL IN.







Suchá směs Baumit ALL IN Beton B20 je ideální pro betonářské práce a opravy v domě i na zahradě bez zvýšených nároků na statické požadavky. Hodí se zejména pro drobné základy, schodišťové stupně, betonové zdi, překlady, stropní desky, podklady pro dlažbu apod. Beton je vhodné po uložení na určené místo zhutnit a urovnat nebo uhladit.

Přibližně před třemi lety uvedl Baumit na český trh první takto označený výrobek – suchou betonovou směs Baumit ALL IN Beton B20. Co se týče vlastností, oproti dříve nabízené směsi betonu nedošlo k výrazným změnám, až na jednu. Betonová směs je dodávána ve speciálním pytli (v tomto případě 30kg balení), který se po vložení do míchačky a přidání vody v odpovídajícím poměru samovolně rozpustí a současně obohatí beton o přírodní celulózová vlákna. Tím dochází ke zlepšení vlastností směsi zejména v oblasti pevnosti v tahu za ohybu.

Samorozpustný obal je vnímán jako přidaná hodnota výrobku – z pohledu ekologie, lepší zpracovatelnosti i ochrany zdraví pracovníků. Na stavbě nevzniká nepořádek, není třeba řešit třídění a odvoz obalů. Pracovník pytel neotvírá, pouze jej vloží do míchačky. Prašnost při přípravě betonové směsi se tak snižuje až o 40 %, což zároveň omezuje riziko zdravotních potíží způsobených vdechováním prachových částic.

Tento beton třídy C 16/20 je vhodný pro všechny běžné betonářské práce v domě i na zahradě, například jako podklad pod dlažbu, pro základy, schody, překlady, stropy či opěrné zdi.







Zdicí malta Baumit ALL IN MM 50 se nanáší celoplošně. Tloušťku maltového lože lze provést v rozsahu 8–15 mm, pro dosažení výškového modulu cihel 250 mm se doporučuje tloušťka lože 12 mm (výška cihly 238 mm a maltové lože 12 mm).

Dalším výrobkem, u něhož Baumit před rokem uplatnil technologii samorozpustných pytlů, je vápenocementová zdicí malta Baumit ALL IN MM 50 s pevností 5 MPa, vhodná pro běžné zdění, zejména u nízkopodlažních domů. Tato suchá směs se dodává v 25kg balení, opět v samorozpustném pytli, tedy se stejnými výhodami, jako je obohacení směsi celulózovými vlákny, snadné vkládání do míchačky a absence nutnosti recyklace obalu.

Společnost Baumit tak na českém trhu stále více prosazuje stavební materiály vyráběné s ohledem na šetrnost k přírodě.