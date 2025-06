Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / Kouzla prémiových omítek a zateplovacích systémů

Kouzla prémiových omítek a zateplovacích systémů

V moderním stavebnictví se od fasád očekává nejen estetická hodnota, ale i vysoká funkčnost. Dávno nestačí, aby dům dobře vypadal – fasáda musí chránit, regulovat klima a odolávat znečištění i náročným povětrnostním podmínkám.

Společnost Baumit nabízí řešení, která v sobě spojují krásu, technologii a spolehlivost. Mezi nejvyhledávanější produkty v této oblasti stavební realizace patří prémiové omítky Baumit StarTop, Baumit PuraTop a od letošního roku také novinka Baumit CrystalTop, které dohromady s kvalitními zateplovacími systémy tvoří ucelené řešení pro moderní výstavbu i rekonstrukce. Silikonová omítka nové generace s povrchem odpuzujícím vodu a zároveň s vysokou paropropustností Baumit StarTop je co do oblíbenosti na trhu rozhodně premiantem. Díky kombinaci silikonové pryskyřice a inovativní technologie Drypor se vyznačuje vynikající schopností rychle vysychat po dešti a zamezovat usazování nečistot a růstu řas. Fasáda tak zůstává dlouhodobě čistá a bez skvrn. Omítka je vhodná pro novostavby i rekonstrukce, zejména tam, kde je vyšší vlhkost nebo blízkost zeleně. Baumit StarTop nabízí zároveň velmi dobrou zpracovatelnost a širokou paletu barevných odstínů, takže i po vizuální stránce splní vysoké nároky investorů. Pokud zmiňujeme barevné odstíny, je určitě zajímavostí, že v poptávce dominují převážně světle bílé a šedé, včetně např. odstínu Shades of White. Pokud je cílem barevná stálost a intenzivní design, optimální volbou je akrylátová omítka Baumit PuraTop, která využívá technologii Cool Pigment snižující přehřívání tmavých odstínů na slunci. Tím umožňuje použít i velmi syté barvy bez rizika vzniku trhlin. Její vysoká odolnost proti UV záření, výborná kryvost a elegantní povrchová struktura z ní činí ideální řešení pro reprezentativní budovy nebo domy, kde se klade důraz na celkově výrazný vzhled. Zcela novým produktem na trhu je omítka Baumit CrystalTop s unikátním efektem krystalicky pevného a odolného povrchu. Díky obsahu mikroskopických krystalů je povrch fasády vysoce odolný proti usazování organických i mechanických nečistot, čímž dodává objektu exkluzivní vzhled. A pokud jsme již zmínili oblíbené odstíny barev na omítkách, doplňme také jejich nejpoužívanější struktury. Nejběžněji používaná je základní 1,5 mm, škrábaná K1,5 a následuje K2.



V případě moderních novostaveb jsou prémiové omítky Baumit velmi žádaným řešením V případě moderních novostaveb jsou prémiové omítky Baumit velmi žádaným řešením

Základem je však kvalitní zateplovací systém, který výrazně ovlivňuje energetickou náročnost i životnost budovy. V nabídce společnosti Baumit najdeme tři prémiové systémy, které odpovídají různým požadavkům a stavebním situacím. Baumit open je difuzně otevřený systém s děrovaným polystyrenem, který umožňuje zdivu „dýchat“. Speciální struktura s mikrootvory podporuje aktivní výměnu vodní páry, čímž minimalizuje riziko kondenzace a vzniku plísní v interiéru. Přitom si zachovává velmi dobré tepelněizolační vlastnosti. Je ideální volbou pro nízkoenergetické a pasivní domy, ale i pro citlivé rekonstrukce starších objektů. Univerzálním řešením s výborným poměrem ceny a výkonu je zateplovací systém Baumit Star EPS. Využívá šedé izolační desky z expandovaného polystyrenu, které zajišťují vysokou tepelnou izolaci při nízké hmotnosti a jednoduchém zpracování. V kombinaci s kvalitními lepicími a stěrkovými hmotami z řady Star vzniká systém, který je vhodný pro široké spektrum staveb od rodinných domů až po větší obytné nebo komerční objekty. Pro nejnáročnější projekty, kde je potřeba dosáhnout maximální izolační schopnosti na minimálním prostoru, je určen zateplovací systém Baumit Star Resolution. Používá izolační desky z fenolické pěny, které výrazně lépe odrážejí tepelné záření a poskytují tak vyšší tepelný odpor než běžný EPS. Je proto ideální tam, kde jsou tloušťkové limity – například při dodatečném zateplení městských domů nebo v husté zástavbě. Volbou prémiových materiálů získává investor fasádu, která nejen dlouho vydrží, ale i po letech bude vypadat jako nová.



Fasáda rodinného domu s využitím zateplovacího systému Baumit open a povrchové úpravy fasádní omítky Baumit. Fasáda rodinného domu s využitím zateplovacího systému Baumit open a povrchové úpravy fasádní omítky Baumit.