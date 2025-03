Stavba / Izolace, střechy a fasády / Fasádní systémy / S krystalickým efektem ke kráse i odolnosti fasády

S krystalickým efektem ke kráse i odolnosti fasády

Všechny stavební materiály prochází neustálým vývojem a také jejich výrobci nepřestávají hledat nové cesty, jak zlepšit jejich kvalitu, zpracovatelnost i estetickou působivost. A tento přirozený vývoj stojí také za novinkou letošního roku v oblasti fasádních minerálních omítkových systémů s názvem Baumit CrystalSet.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit



Omítka Baumit CrystalTop v porovnání základních vlastností s běžnou standardní omítkou Omítka Baumit CrystalTop v porovnání základních vlastností s běžnou standardní omítkou

Již samotný výraz „Set“ v názvu této technologie, kterou začátkem roku 2025 nově uvedla na trh společnost Baumit, prozrazuje, že se v tomto inovativním omítkovém systému jedná vlastně o dva separátní komponenty. Tím prvním je základní nátěr Baumit CrystalActivator, který je aktivujícím podkladem pro druhou důležitou část – minerální omítku Baumit CrystalTop (popř. její jemnější verzi Baumit CrystalTop Fine). Výhody minerálních omítek Baumit jsou obecně známé, ať už se jedná o vysokou míru paropropustnosti, protiplísňové a antibakteriální vlastnosti, ekologičnost, či odolnost vůči UV záření. Avšak technologické hranice těchto omítek se zmíněnou novinkou Baumit CrystalTop opět posouvají o významný krok vpřed. Její klíčovou výhodou a jedinečností je skutečnost, že je dodávána ve formě pastovité omítky balené v praktickém kbelíku. Odpadá tak nutnost rozmíchávání omítky s vodou na stavbě, jako tomu je u suchých směsí balených v pytlích a současně je eliminováno riziko nekonzistentních vlastností a barevnosti. Rozsáhlé dobré zkušenosti realizačních firem a velmi pozitivní ohlas majitelů rodinných domů na tuto fasádní omítku má Baumit jak z několika okolních zemí, kde byl tento materiál již v minulých letech ve standartní nabídce, tak z velkého množství zkušebních staveb, které byly realizovány v České republice během roku 2024. Nejstarší pilotní objekt v České republice s tímto materiálem byl realizován před 3 lety a fasáda je stále čistá, zářivá a v perfektní kondici.



Baumit CrystalTop – Pevná minerální krystalická omítka není termoplastická, s rostoucí teplotou neměkne, a proto má mimořádně dlouhou životnost a odolnost proti šednutí. I po letech si fasáda zachovává svůj původní vzhled, je křišťálově čistá a zářivá. Baumit CrystalTop – Pevná minerální krystalická omítka není termoplastická, s rostoucí teplotou neměkne, a proto má mimořádně dlouhou životnost a odolnost proti šednutí. I po letech si fasáda zachovává svůj původní vzhled, je křišťálově čistá a zářivá.

Tím, co odlišuje technologii Baumit CrystalSet od podobných výrobků na trhu, je skutečnost, že obsažené deaktivované minerální pojivo v pastovité omítce Baumit CrystalTop začíná reagovat až v okamžiku spojení se základním nátěrem Baumit CrystalActivator. Teprve v tomto okamžiku totiž dochází k procesu tuhnutí. Tím však výhody této nové technologie nekončí. V minulosti používané omítky s polymerovými pojivy reagovaly na vyšší venkovní teplotu změkčením svého povrchu a byly tak náchylné nejen k celkovému zašednutí, ulpívání částic prachu, ale také k tvorbě plísní a řas. Nová minerální omítka Baumit CrystalTop, spoléhající ze 75 % na přírodní pojiva, je však nejen vysoce prodyšná, ale disponuje také vyšší konzistentní pevností při středních až vysokých teplotách, což platí především pro letní měsíce. Krystalicky zářivý, avšak hlavně tvrdší povrch této omítky zabraňuje díky netermoplastickým vlastnostem přirozenému znečištění, což se projevuje v její snadné údržbě. Z pohledu zpracovatelnosti je rozhodně dobrou zprávou také široké teplotní rozpětí 5–30 °C při samotné realizaci, což je v porovnání např. se silikátovými omítkami rozhodně výhodou.



Standardní omítka – Použitá polymerová pojiva s rostoucí teplotou měknou a nečistoty na povrchu snadno ulpívají. Fasáda časem ztrácí původní vzhled, zářivost a čistotu. Standardní omítka – Použitá polymerová pojiva s rostoucí teplotou měknou a nečistoty na povrchu snadno ulpívají. Fasáda časem ztrácí původní vzhled, zářivost a čistotu.

Nová minerální pastovitá omítka Baumit CrystalTop se na trh dodává v pěti zrnitostech pro různé struktury, a navíc je k dispozici v mnoha odstínech barev podle vzorníku Baumit Life s koncovým číslem 3–9 (s výjimkou několika vybraných odstínů s organickými pigmenty), a to včetně odstínů Shades of White W1201–W1211. Vzhledem k tomu, že i základní nátěr Baumit CrystalActivator se nabízí kromě základní bílé také v deseti dalších barevných odstínech, umožnuje tato technologie realizaci extrémně trvanlivé fasády domu s různorodou povrchovou úpravou a také barevným ztvárněním. Použití technologie Baumit CrystalSet je vhodné rovněž do zateplovacího systému Baumit open, který zajišťuje optimální klima v interiéru po celý rok. Přirozený kruh celé investice do moderní a kvalitní zateplené fasády se pomyslně uzavírá v okamžiku, kdy majitel rodinného domu využije u společnosti Baumit tzv. dvojitou dotaci. Předpokladem pro úspěšnou realizaci je tedy také volba kvalitního dodavatele stavebního materiálu, který nabízí i doprovodné služby, jakými jsou právě i dotace nebo doporučení realizačních firem či technické poradenství a služby. Více informací je možné nalézt na webových stránkách společnosti Baumit.