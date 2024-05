Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Omítky s puncem Premium

Obal prostě prodává, říká známá obchodní poučka, která samozřejmě platí i ve stavebnictví. Je to také důvod, proč stavebníci věnují finální podobě fasády rodinného domu velkou péči. A výrobce stavebních materiálů Baumit jim nabídkou svých prémiových omítek volbu značně ulehčuje.

Každá omítka má však specifické vlastnosti díky svému složení a tím také určité zaměření pro jejich vhodné použití. To je také důvod, proč Baumit dělí své prémiové omítky z pohledu základní materiálové báze na silikonovou, silikátovou a akrylátovou. Zaměříme-li se tedy na prémiové omítky se značkou Baumit, jejichž materiálovým základem je silikon, pak tuto skupinu jednoznačně reprezentuje pastovitá tenkovrstvá omítka Baumit StarTop. Jedná se o omítku, která dnes nachází nejširší využití a má hned několik vynikajících vlastností. Předně využívá tzv. Drypor efekt, přesněji zamezuje biologickému znečištění řasami a plísněmi tím, že podstatně rychleji vysychá např. po dešti. Zcela jednoznačným benefitem této vysoce paropropustné omítky je také velmi snadná zpracovatelnost se širokým teplotním rozpětím realizace. Mezi přednosti pak řadíme její celkovou pružnost a odolnost. Dle barevného vzorníku Baumit Life lze omítku Baumit StarTop spolehlivě probarvit do všech odstínů, vyjma těch nejintenzivnějších, tedy s koncovkou „1“, ale naopak včetně bílé odstínové řady s názvem Baumit Shades of White. Třešničkou na dortu je v tomto případě odstín W1200 StarWhite, který je vůbec nejzářivější bílou alternativou a je možno ho na rodinném domě dosáhnout výhradně ve spojení s omítkou Baumit StarTop, popř. se silikonovou barvou Baumit StarColor. Za zmínku také stojí, že při probarvování zmíněné omítky se používají tzv. cool pigmenty, které odrážejí infračervenou složku slunečního světla ve větší míře než běžné pigmenty. Tím se zajišťují výrazně nižší teploty na povrchu fasády a zároveň se tím snižuje riziko poškození při přehřátí, hlavně při použití tmavých barevných odstínů na zateplené fasádě.



Realizace BAUMIT – budova školy Realizace BAUMIT – budova školy

Realizace BAUMIT – rodinný dům Realizace BAUMIT – rodinný dům



Posuneme-li se k prémiové omítce vytvořené na bázi akrylátu, pak vysoce spolehlivým řešením je pastovitá tenkovrstvá omítka Baumit PuraTop. Pamětníci budou zřejmě trochu neradi vzpomínat na časy 90. let, kdy se akrylátové omítky používaly v hojném množství. Jenže od té doby uplynulo několik desetiletí a dnešní kvalita této akrylátové omítky se znakem Baumit má zcela jinou úroveň. Některé parametry má Baumit PuraTop totožné se zmíněnou silikonovou omítkou. Probarvení této akrylátové omítky se totiž také provádí pomocí cool pigmentů. Baumit PuraTop se proto může pochlubit nejširším spektrem odstínového probarvení dle vzorníku Baumit Life, včetně těch nejintenzivnějších s koncovkou „1“. Materiálová báze této omítky navíc dokáže jednoznačně nejlépe vázat zmíněné pigmenty, a to především organické (odstíny zabarvené do červena). Vysoká pružnost a vodoodpudivost je na straně druhé vykoupena nižší paropropustností. Další prémiová omítka Baumit NanoporTop prémiová omítka je vytvořena na silikátové bázi. Její téměř 15letá obliba na trhu stojí naopak na vysoké paropropustnosti s vyšším pH díky obsahu draselného vodního skla ve struktuře. Stavebníky oslovuje mimo jiné samočisticím efektem (i u biologického znečištění), a to vzhledem k velmi hladkému nanokrystalickému povrchu. Její limity pak hledejme především v mírně vyšší náročnosti zpracování a také v teplotním omezení realizace na stavbě, a to při teplotách od +8 do +25 °C. Velmi často je právě vysoká kvalita této omítky spojována s její aplikací v rámci prémiového zateplovacího systému Baumit open.



Realizace BAUMIT – bytový dům řadový Realizace BAUMIT – bytový dům řadový

