Důraz na prodyšnost u dřevostaveb

Dřevostavby představují moderní a ekologický přístup ke stavebnictví, který se těší stále větší oblibě jak mezi architekty, tak investory. Použití dřeva jako primárního stavebního materiálu má své kořeny hluboko v historii, avšak díky novým technologiím a materiálům se značkou Baumit se dřevostavby dostávají na zcela novou úroveň.

Připomeňme si, že dřevo, jakožto obnovitelný a přírodní materiál, nabízí jedinečnou kombinaci estetických a technických vlastností, které jej činí ideálním pro široké spektrum stavebních projektů od rodinných domů až po bytové domy. A právě unikátní projekt dřevostavby bytového domu nazvaný Timber Praha, splňující představy o udržitelnosti bydlení, je situovaný do zeleně v pražských Řeporyjích. Ano, tady začíná budoucnost masivního využívání dřeva v oblasti větších staveb. Už dnes má přibližně 15–20 % každoročně postavených novostaveb RD základní konstrukci ze dřeva. Není to málo a tomuto trendu musí vycházet vstříc také renomovaní výrobci stavebních materiálů.

Příkladem může být společnost Baumit, která může nabídnout v případě dřevostavby hned několik komplexních produktových řešení v různých detailech jeho konstrukce, a to v exteriéru i interiéru. Baumit je dnes jedním z lídrů na trhu s materiály pro fasádu a zateplení domu. I proto se zaměřujeme v případě dřevostavby především na tyto oblasti. Základem účinného řešení zateplené fasády je projekt stavby, který mimo jiné určuje, zda bude konstrukce dřevostavby difuzně uzavřená, nebo otevřená. Podle toho se poté volí správné materiály na opláštění domu.







Realizace fasády s materiály Baumit (zdroj: RD RÝMAŘOV s.r.o.) Realizace fasády s materiály Baumit (zdroj: RD RÝMAŘOV s.r.o.)

Moderním trendem současných dřevostaveb je rámová konstrukce se systémem TBF (Two by Four), která je zateplena minerální vatou a následně opatřena po celé ploše dřevovláknitými deskami. Toto difuzně otevřené řešení fasády má mnoho výhod. Především není třeba klasického zateplení deskovými izolanty v rámci systému ETICS. Skladba stěny z čistě přírodních materiálů navíc zajišťuje akumulaci tepla, difuzní otevřenost, tvarovou stálost a schopnost pracovat s vlhkostí. Minerální, přírodně bílá stěrková hmota Baumit MultiWhite s výztužnými vlákny, nanesená na dřevovláknitou desku v min. tloušťce 5 mm, vytváří vysoce odolnou vrstvu proti klimatickým vlivům. Stěrková vrstva je vyztužena sklotextilní síťovinou Baumit StarTex a po nanesení základního nátěru Baumit PremiumPrimer je fasáda dokončena vhodnou, již probarvenou omítkou, např. Baumit StarTop.







Pokud u dřevostavby s difuzně otevřenou konstrukcí používáme jiný podklad než dřevovláknité desky, například OSB nebo HDF desky či CLT panely, doporučuje Baumit použití uceleného a velmi žádaného zateplovacího systému Baumit open s výběrem ze čtyř typů deskových izolantů. Důvodem je především jeho celkově vysoká paropropustnost, a tedy schopnost umožnit celé konstrukci dýchat. Lepení izolantů je možné provádět podle podkladu až třemi možnými způsoby – pomocí disperzního lepidla, lepicí malty nebo kontaktního můstku a lepicí hmoty Baumit StarContact.

Dřevostavby představují moderní a ekologický trend ve stavebnictví, který je stále více vyhledávaný pro své výhody v oblasti udržitelnosti, rychlosti výstavby a energetické efektivity. Společnost Baumit hraje se svým širokým portfoliem kvalitních stavebních materiálů klíčovou roli v podpoře tohoto trendu a představuje tak spolehlivého partnera pro všechny, kdo chtějí stavět moderně, udržitelně a s ohledem na životní prostředí.







