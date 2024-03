Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Baumit v roce 2024 opět podpoří zateplování fasád

Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit se po roce opět vrací k podpoře majitelů rodinných domů, jejichž záměrem je zateplení fasády. Letošní kampaň s názvem „Zatepli s dvojitou dotací“ odstartuje 1. dubna a ukončena bude 31. prosince tohoto roku.

Nová kampaň obsahově navazuje na loňskou podporu zateplování objektů, avšak pro rok 2024 nabídne majitelům rodinných domů další významné benefity, a to rozšířený výběr cenově výhodnějších prémiových zateplovacích systémů společně s aktivním poradenstvím v oblasti získání finančních dotací od státu. Již samotný název prodejní kampaně „Zatepli s dvojitou dotací“ prozrazuje její dva základní pilíře.

Prvním pilířem kampaně je dotace společnosti Baumit v podobě nabídky komplexního řešení a pomoci majitelům rodinných domů se zateplením ještě před jeho realizací, to vše v několika formách. Vedle doporučení prověřené a vyškolené realizační firmy pro zateplení může majitel ve zmíněném období kampaně využít také cenového zvýhodnění u prémiového zateplovacího systému Baumit open, a to navíc s prodlouženou zárukou na 60 měsíců, nebo úspory nákladů na kotvení izolačních desek při použití výlučně lepeného zateplovacího systému Baumit Star EPS. Ve výčtu benefitů plynoucích z kampaně „Zatepli s dvojitou dotací“ nelze opomenout ani bezplatné nacenění materiálu pro stavbu, jeho dopravení na staveniště zdarma a stejně tak i dárek v podobě protiplísňové biocidní ochrany fasádní omítky. Finální výběr fasádní probarvené omítky nebo fasádní barvy lze realizovat v centrále společnosti Baumit v Brandýse nad Labem nebo jejích provozovnách v Modřicích a Dětmarovicích, ale také u obchodních partnerů vybavených fasádními stojany Life se vzorky fasádních omítek a barev, a to po celé ČR. Při výběru z pohodlí domova je možné si objednat v aplikaci Baumit Quido Vzorky tři vzorky omítek, kdy jeden bude zdarma.

Druhým pilířem letošní kampaně je komplexní poradenská činnost týmu obchodně-technických zástupců společnosti Baumit, kteří ve spolupráci s odbornými regionálními energetickými specialisty významně zjednoduší všem zájemcům z řad majitelů rodinných domů proces podání a následného vyřízení státní dotace. Jedná se zejména o dotační tituly Oprav dům po babičce, Nová zelená úsporám Light nebo Nová zelená úsporám Standard.



„Baumit patří na českém trhu k lídrům v oblasti nabídky ucelených systémových řešení pro zateplení stavebních objektů. Právě zateplení fasády sehrává klíčovou roli při snižování tepelných ztrát u rodinných i bytových domů, které následně doplňují aktivity investorů ohledně vybavení moderními alternativními zdroji energie v zájmu ekologické udržitelnosti. I proto je součástí kampaně také naše aktivní poradenská činnost při získání státní dotace,“ vysvětluje orientaci kampaně na zateplovací systémy a státní dotace Ing. Jaromír Žumár, Ph.D., produktový manažer společnosti Baumit, a dodává: „V naší kampani podporujeme skutečně prémiové zateplovací systémy. Baumit open s unikátním rastrem děrování izolantu, jehož světová premiéra se odehrála již před 25 lety, se dodnes těší obrovskému zájmu a oblibě především díky vysoké míře paropropustnosti a schopnosti stabilizovat teplotu zdiva jak v letním, tak zimním období. Pro zateplovací systém Baumit Star EPS je zase charakteristická vysoká flexibilita, mechanická odolnost a konstrukce bez bodových tepelných mostů díky možnosti lepení izolantu bez použití hmoždinek pro novostavby nebo s využitím lepicích kotev Baumit StarTrack pro zateplení starších rodinných domů, které ve výsledku zkracují i dobu celkové realizace.“

Zájemci o využití podpory v rámci kampaně „Zatepli s dvojitou dotací“ získají kompletní informace na webových stránkách společnosti Baumit.



