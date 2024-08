Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Úspora tepla s využitím unikátní technologie kotvení

V době zvýšených nákladů na energie hledá mnoho majitelů rodinných i bytových domů různé formy řešení pro snížení tepelných ztrát své nemovitosti. U těch starších, například z dob od 90. let a později, které mají na fasádách ještě původní EPS izolanty (expandovaný polystyren), je možné využít systém zateplení na zateplení. A Baumit k tomu navíc přidává jednu unikátní technologii kotvení izolačních desek.

V tomto řešení kotvení izolačních desek Baumit StarTrack a renomovaný výrobce stavebních materiálů v něm od roku 2005 nabízí hned několik benefitů pro stavebníky i realizační firmy. Než tyto výhody zmíníme, uveďme nejdříve zásadní rozdíl mezi běžným kotvením a unikátním kotvením pomocí lepicích kotev Baumit StarTrack. U běžného způsobu kotvení pomocí hmoždinek prostupuje kotva do nosného podkladu skrze tepelněizolační desky EPS. Oproti tomu při využití systému Baumit StarTrack jsou speciální lepicí kotvy vsazeny přímo do podkladu a desky se na ně fixují speciální lepicí hmotou Baumit openContact, resp. Baumit StarContact dle použitého zateplovacího systému. A co tedy přináší tento způsob kotvení za výhody oproti tradičnímu způsobu? Tak především s Baumit StarTrack se jedná o časově efektivnější způsob zateplování, neboť není nutné čekat na zatuhnutí lepidla jako u standardního kotvení. Izolanty se v tomto případě lepí okamžitě po instalaci lepicích kotev. Výhodou je také univerzálnost těchto unikátních kotev, neboť jsou vhodné pro všechny používané tloušťky izolantu. A mezi benefity lepicích kotev Baumit StarTrack patří rovněž schopnost zcela eliminovat riziko vzniku tepelných mostů, které se často vizuálně negativně projevují na povrchu fasády v určitých povětrnostních podmínkách.







Realizace zateplení rodinného domu s využitím lepicí hmoty Baumit StarContact pro fixaci izolační desek z expandovaného polystyrenu EPS.

Lepicí kotvy Baumit StarTrack jsou certifikovány podle evropského předpisu ETAG 014 a vyrábí se v pěti provedeních. Připomeňme rovněž jejich správné rastrování. Pro objekty do 8 m výšky od úrovně terénu lze použít 6 ks/m2 (rastr 400 × 400 mm), pro objekty do 15 m výšky 8 ks/m2 (rastr 300 × 400 mm) a pro objekty do 25 m výšky 10 ks/m2 (rastr 250 × 400 mm). Pro nosný podklad z pórobetonu se používá lepicí kotva Baumit StarTrack Orange. Pokud fixujeme tepelněizolační desky do plných či děrovaných cihel, můžeme se spolehnout na kotvy Baumit StarTrack Red. Zcela samostatnou kapitolou je zateplování na betonový podklad. Zde máme dokonce na výběr, neboť vedle původní lepicí kotvy Baumit StarTrack Blue mohou realizační firmy volit od roku 2021 až pětkrát rychlejší způsob kotvení s označením Baumit StarTrack X1, využívající technologii nastřelování hřebů kotev do podkladu. Poslední typem lepicích kotev je Baumit StarTrack Duplex, který lze aplikovat při požadavku zateplení na zateplení.







Realizace zateplení bytového domu s využitím kotvení izolačních desek Baumit StarTrack

A právě toto použití si nyní více přiblížíme. Systém Baumit zateplení na zateplení využívá původní tepelněizolační desky na fasádě, jejichž tloušťka (např. 5–8 cm) však není pro dnešní energetické požadavky dostačující, a umožňuje její zvětšení přidáním dalšího izolantu. Předpokladem pro toto řešení je ale sondáž do stávajícího zateplovacího systému, která vyloučí nutnost jeho demontáže a nahrazení zcela novým izolantem. A právě lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex byly vyvinuty speciálně pro zdvojování zateplovacích systémů. Přes původní zateplovací systém jsou podobně jako hmoždinky ukotveny v nosném podkladu (zdivo, beton) a stejně jako u jiných lepicích kotev Baumit StarTrack se jejich hlavy opatří bezprostředně před montáží nového zateplovacího systému vysoce kvalitním lepidlem. Následně se při respektování zásady „čerstvé k čerstvému“ přilepí nové tepelněizolační desky s lepidlem ve formě obvodového rámečku a tří středových bodů. K tomuto procesu lze využít několik typů zateplovacích systémů, ale jmenujme alespoň ty hlavní: zateplovací systém Baumit open, popř. Baumit Star EPS.



Lepicí kotva Baumit StarTrack Duplex pro zdvojování zateplení

Lepicí kotva Baumit StarTrack Orange pro pórobeton





Zatloukací lepicí kotva Baumit StarTrack Red do zdiva

Zatloukací lepicí kotva Baumit StarTrack Blue do betonu

Nastřelovací lepicí kotva Baumit StarTrack X1 do betonu