Stavba / Hrubá stavba / Beton, malty, omítky / Nejen zahrádkáři ocení Baumit FixBeton

Nejen zahrádkáři ocení Baumit FixBeton

S tématem rychlé fixace plotového sloupku se seznámil asi každý chatař či zahrádkář, který se rozhodl ohraničit svůj pozemek plotem z pletiva. Renomovaný výrobce stavebních materiálů Baumit nabízí skvělé řešení v podobě tzv. „sloupkobetonu“, kterému prostě nelze z mnoha důvodů odolat.

Na počátku vývoje tohoto efektivního řešení stála myšlenka celý proces instalace plotu výrazně zrychlit a zjednodušit, a to vše při zachování pevnosti a celkové kvality fixace jednotlivých sloupků. I proto se na trhu objevila suchá rychleschnoucí betonová směs Baumit FixBeton, Již název prozrazuje, že výrobek cílí především na rychlost zafixování sloupků nebo jiných kotevních prvků. Samozřejmě tato zmíněná betonová směs balená do 25kg pytlů neslouží pouze pro montáž sloupků oplocení, ale například i pro kotvení parkových laviček, venkovních informačních systémů, sušáků prádla anebo dopravních značek.



Baumit FixBeton – Před aplikací betonové směsi je třeba pevně fixovat sloupek v otvoru. Baumit FixBeton – Před aplikací betonové směsi je třeba pevně fixovat sloupek v otvoru.

Baumit FixBeton – Při metodě s mícháním se předem připravená betonová směs nalévá do otvoru s usazeným sloupkem. Baumit FixBeton – Při metodě s mícháním se předem připravená betonová směs nalévá do otvoru s usazeným sloupkem.



Baumit FixBeton je tedy rychle tuhnoucí betonová směs pro všechny drobné stavební práce v domě i na zahradě spojené s ukotvením vybraných prvků v zemi. Na trh se dodává v zrnitosti 4 mm s třídou pevnosti C 16/20 dle normy EN 206-1. Její obrovskou předností (ale na druhou stranu také jistým úskalím) je počátek tuhnutí již po 10 minutách. Je tedy třeba pracovat s touto směsí poměrně rychle, bez časových prodlev a současně dodržovat určitá pravidla při jejím použití. Z pohledu pracovního postupu a následné zpracovatelnosti se nabízí dva způsoby, jak ukotvení realizovat. Více efektivním způsobem, např. při fixaci plotového sloupku, je rozhodně aplikace „bez míchání“. Do předem vyhloubeného a navlhčeného otvoru v zemi, který by měl být ve všech směrech o 25–30 cm větší než samotný rozměr sloupku (nebo kotevního prvku), nasypeme suchou směs ve vrstvě 10 cm a zalijeme předepsaným množstvím vody. Následně lze tento proces nasypání směsi a zalití opakovat až do požadovaného tvaru betonového kotvení, a nakonec ukončit zahlazením. Takto zalitá vrstva začíná tuhnout a tím částečně fixovat sloupek v požadované poloze již po zmíněných 10 minutách.



Baumit FixBeton – Sloupek je možné lehce zatížit již po 30 minutách. Baumit FixBeton – Sloupek je možné lehce zatížit již po 30 minutách.

Baumit FixBeton – Vrchní vrstvu betonové směsi je potřeba zalít vodou, popř. ukončit zahlazením.Baumit FixBeton – Vrchní vrstvu betonové směsi je potřeba zalít vodou, popř. ukončit zahlazením. Baumit FixBeton – Vrchní vrstvu betonové směsi je potřeba zalít vodou, popř. ukončit zahlazením.Baumit FixBeton – Vrchní vrstvu betonové směsi je potřeba zalít vodou, popř. ukončit zahlazením.

Baumit FixBeton – Plné zatížení tohoto typu betonu je možné již po dvou dnech. Baumit FixBeton – Plné zatížení tohoto typu betonu je možné již po dvou dnech.



Druhý způsobem je standardní smíchání obsahu pytle a záměsové vody (cca 2,8 l) v kbelíku či vědru pomocí elektrického mísidla, a to až do stavu homogenní směsi. Poté se směs nalije k zafixovanému sloupku do navlhčeného otvoru. Částečné úskalí je však ve zpracovatelnosti této směsi, která je pouhých 10 minut, takže je záhodno rozhodně s fixací sloupku časově neotálet. Při obou způsobech přípravy betonové směsi můžeme kotevní prvek lehce zatížit po 30 minutách, střední zatížitelnost lze připustit již po 24 hodinách (tedy např. montáž pletiva ke sloupku) a plné zatížení je možné již po dvou dnech. Vedle jednoduššího zpracování se zde doslova nabízí další srovnání se standardní betonovou směsí, u které je dovoleno plné zatížení (tedy dosažení požadované pevnosti) až po 28 dnech! Samozřejmě i zde platí, že zmíněná úspora času při realizaci je zároveň úsporou ekonomickou.



Baumit FixBeton – Metoda bez míchání spočívá v zalití 10cm vrstvy suché betonové směsi o v otvoru s usazeným sloupkem. Baumit FixBeton – Metoda bez míchání spočívá v zalití 10cm vrstvy suché betonové směsi o v otvoru s usazeným sloupkem.

Baumit FixBeton – Na trh se dodává v 25kg balení Baumit FixBeton – Na trh se dodává v 25kg balení



Právě pro své vynikající zpracovatelské vlastnosti se směs Baumit FixBeton stala velmi oblíbenou mezi zahrádkáři a chalupářskými kutily. Avšak existují také větší realizační stavební společnosti, které ve velké míře využívají při své činnosti tuto rychleschnoucí betonovou směs z produkce společnosti Baumit.

Proces aplikace suché rychleschnoucí betonové směsi Baumit FixBeton ukazuje video.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit