Wienerberger s.r.o. zveřejňuje hospodářský výsledek za rok 2024

Wienerberger s.r.o. zveřejňuje hospodářský výsledek za rok 2024

Společnost Wienerberger s.r.o. dosáhla v roce 2024 obratu 3,36 miliardy korun. Zisk před zdaněním činil 314 milionů korun, což představuje meziroční pokles o 26 %. Výsledky byly ovlivněny zejména pomalým poklesem úrokových sazeb navzdory jejich postupnému snižování, přetrvávající inflací a vysokými cenami energií. Tyto faktory i nadále významně ovlivňují provozní náklady a vnější poptávku. Přesto společnost nadále naplňuje svou roli aktivního podporovatele udržitelné výstavby v České republice a realizuje investice do strategických projektů, technologických inovací i odpovědného podnikání.

Společnost wienerberger i v náročném období nadále realizovala svou růstovou strategii, postavenou na inovacích, rozšiřování portfolia systémových řešení a cílených akvizicích s dlouhodobou hodnotou. „Navzdory přetrvávající složité situaci ve stavebnictví je naším cílem pokračovat v udržitelných aktivitách a investicích, které nám umožňují rozšiřovat produktové portfolio i související služby. Tím naplňujeme naši ambici stát se komplexním dodavatelem inovativních a udržitelných systémových řešení pro novostavby i rekonstrukce,“ říká Kamil Jeřábek, generální ředitel a jednatel společnosti Wienerberger s.r.o.

Právě rozšíření portfolia zajistí společnost Betonárna Lesonice s.r.o., český výrobce betonových dlaždic. Tato akvizice představuje silný potenciál pro další dynamický rozvoj v nadcházejících letech. Díky ní společnost wienerberger zdvojnásobila výrobní kapacitu betonové dlažby v České republice a výrazně tak posílila pozici v této produktové kategorii.

Společnost vnímá svou důležitou roli podporovatele trvale udržitelné výstavby v ČR. Z tohoto důvodu dlouhodobě zajišťuje dostupnost zásob pro budoucí období a zároveň investuje nejen do strategických rozvojových projektů, ale také do optimalizace skladové struktury a šíře produktového portfolia tak, aby co nejlépe odpovídalo potřebám zákazníků. „Rok 2024 trh doslova přešlapoval na místě. Přestože touha Čechů pořídit si vlastní bydlení byla a bude nadále trendem a úrokové sazby pomalu od začátku roku klesaly, banky snižovaly sazby hypoték příliš pomalu na to, aby se trh rychleji nastartoval a investoři byli zásadně motivování k pořízení vlastního bydlení, a tak pokračují v odkládání realizací, především pak v segmentu rodinných domů,” říká Kamil Jeřábek.

Společnost i nadále reagovala s ohledem na situaci na trhu důsledným uplatňováním nákladové disciplíny a realizací úsporných opatření napříč výrobou, obchodem i administrativními činnostmi. Díky celé řadě lokálních iniciativ zaměřených na zvyšování efektivity a zmírňování dopadů inflace a rostoucích vstupních nákladů se jí podařilo udržet meziroční růst provozních výdajů na udržitelné úrovni. Do výsledku společnosti se promítly také investice do inovací, stejně jako mimořádné náklady spojené s trvalým uzavřením výrobního závodu v Týně nad Vltavou.

Společnost se zároveň hlásí k principům odpovědného podnikání a dlouhodobě soustředí svou pozornost na udržitelný rozvoj a naplňování společenské odpovědnosti. V roce 2024 úspěšně dosáhla dlouhodobě stanoveného cíle v rámci firemní strategie trvalé udržitelnosti. V letech 2020–2023 se společnosti podařilo globálně snížit emise CO₂ o 15,6 %, čímž překonala svůj závazek daný korporátním Programem udržitelnosti do roku 2023. Na základě dosažených výsledků byl program v roce 2024 vyhodnocen a stanoven nový ambiciózní cíl – do roku 2026 snížit emise o 25 % oproti roku 2020, a to nejen v oblasti přímých emisí, ale i emisí z nakupované energie a napříč celým dodavatelským řetězcem.