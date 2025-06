Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Stavební desky / Když si nevíte rady, sáhněte po deskách fermacell® Powerpanel H2O

Znáte to sami ze své praxe: máte před sebou požadavky na konstrukci a hledáte dostupné možnosti, jak a s jakými materiály je realizovat. Ideální jsou takové, které mají široké spektrum využití, mají za sebou řadu úspěšných realizací, jsou dostupné, certifikované a práci s nimi zvládne běžná realizační firma.

Přesně takové jsou robustní, staticky účinné, povětrnosti odolné a nehořlavé cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O, které nabízí – jak ukážeme na vybraných referencích – široké spektrum použití v interiéru a exteriéru, sahající od rodinných domů až po obytné domy a obchodní, administrativní, zdravotnické a průmyslové budovy. Kromě provětrávaných fasád se výborně osvědčily i na soklech podhledů, atik či říms nebo jako součást kontaktních zateplovacích systémů.

Desky fermacell® Powerpanel H2O mohou být součástí provětrávaných fasád bytových domů s omítkou nebo s obkladem z klinkerů či kamene

Klinkerový obklad vysokých rezidenčních budov Rezidence Nuselský pivovar vizuálně odkazuje na cihlové komíny původního areálu a je součástí moderní a energeticky účinné provětrávané fasády. Podkladem lepených klinkerových obkladů jsou cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O, tyto desky jsou i na šedých plochách kolem oken tří nových výškových domů. „Při práci s deskami nás nic nepřekvapilo, protože jsme už měli jejich zpracování ve velkém množství vyzkoušené z předešlých projektů, např. při realizaci provětrávaného fasádního systému na projektu Oaks Prague v Nebřenicích. Na tomto projektu jsme si také vyzkoušeli provedení uvedeného typu provětrávané fasády do oblouků. Osvědčilo se nám formátování desek na pracovních stolech přímo pod každých objektem a jejich doprava na místo instalace již v přesném formátu. Jednou z výhod desek fermacell® Powerpanel H2O je také možnost skladovat je i za nepříznivých klimatických podmínek. Další předností je jejich malá roztažnost vlivem teplotních rozdílů, a proto jsou standardní dilatační celky větší než u jiných srovnatelných materiálů. Desky využíváme i při opláštění lehkých ocelových skeletových konstrukcí nebo v místech, které jsou náročné na dlouhodobé vlhkostní poměry,“ hodnotí zkušenosti s cementovláknitými deskami fermacell® Powerpanel H2O jednatel realizační společnosti Inter Gips Ing. Petr Pume.







Rezidence Nuselský pivovar. Foto: James Hardie Rezidence Nuselský pivovar. Foto: James Hardie

Hledáte vhodný materiál pro zavěšený exteriérový podhled ve funkci požárního předělu? Už nemusíte!

Jedním z řady objektů, na nichž ateliér Adam Rujbr Architects využil sádrovláknité a cementovláknité desky fermacell®, je i pavilon Hemato-onkologické kliniky FN Olomouc, realizovaný podle návrhu Ing. arch. Adama Rujbra ve spolupráci s ing. arch. Alešem Chládem a hlavním inženýrem projektu Ing. Michalem Surkou. Zavěšený exteriérový podhled nad parkovištěm a průjezdnou komunikací je realizován formou dvousměrného roštu a je vyplněný 300 mm minerální izolací. Vnější povrch tvoří desky fermacell® Powerpanel H2O a na nich je nanesena probarvená omítka. Požadavkem byla zejména požární odolnost, jelikož v podhledu jsou umístěny rozvody a instalace. Povrch měl být beze spár, deska bez objemových změn, vhodná do exteriéru, lehká a protipožární.







Adam Rujbr Architects s.r.o. – Fakultní nemocnice Olomouc. Foto: Adam Rujbr Architects Adam Rujbr Architects s.r.o. – Fakultní nemocnice Olomouc. Foto: Adam Rujbr Architects

S deskami fermacell® Powerpanel H2O můžete realizovat i interiérové opláštění stěn a stropů bazénu nebo hygienických prostor

Úprava vnitřních prostor fitness a welness centra s bazénem v německém Hildesheinu byla realizována převážně technologií suché výstavby a okouzluje dialogem tvarů a světla. Nezaměnitelná atmosféra vznikla díky neobvyklým detailům, jako je strop z ohýbaných desek fermacell® Powerpanel H2O nad bazénem, který je inspirován pohybem vodních vln. V tréninkových prostorách, které se nedostávají do přímého styku s vodou, se uplatnily sádrovláknité desky fermacell®. Mokré prostory stěn a stropů plavecké haly byly kompletně zrealizovány z voděodolných, cementovláknitých desek fermacell® Powerpanel H2O. Jejich vysoká odolnost umožňuje zhotovovat vodou zatížitelné konstrukce, které tvoří ideální podklad pro dlažbu a obklady. Desky odolávají vysokému mechanickému zatížení jako jsou např. nárazy nebo poškrábání.







Fitness centrum a plavecká hala Hildesheim. Foto: James Hardie Fitness centrum a plavecká hala Hildesheim. Foto: James Hardie

Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v obci Bolatice na Opavsku navrhl Ing. arch. David Mokrý, který k výběru sádrovláknitých desek fermacell® a fermacell® Powerpanel H2O v interiérech řekl: „fermacell® jsem na interiérové příčky použil z více důvodů. Především šlo o princip a výhody suché výstavby v rámci organizace práce na stavbě takové velikosti. Dále byly zohledněny fyzikální a mechanické vlastnosti desek a vhodnost jejich univerzálního použití do různých prostorů. Stěnové konstrukce s deskami fermacell® byly použity na dělící příčky mezi kanceláře a šatny, stěny sociálních zařízení a koupelen jednotlivých pokojů jsou zrealizovány z cementovláknitých desek fermacell® Powerpanel H2O.“

Vlastnosti desek fermacell® Powerpanel H2O umožňují zpracování desek ve všech třídách namáhání vlhkostí. Desky jsou vhodné pro použití v soukromých sanitárních místnostech nebo wellness prostorách (třída A0), ale i pro konstrukce v saunách a jiných veřejných a pro podnikání určených mokrých prostorách (třída A), a odolávají i chemickému namáhání ve velkokuchyních (třída®C). Pokud jde o zpracování a možnost libovolného utváření prostoru, nabízí desky fermacell® Powerpanel H2O stejně jako běžné sádrovláknité desky fermacell® veškeré výhody technologie suché stavby interiéru. Kromě toho mohou být použity i pro tvorbu prostorového designu, protože se s nimi dají vytvářet oblé konstrukce.







Ing. arch. David Mokrý – Dům sociálních služeb sv. Kateřiny Bolatice. Foto: Mgr.art. Filip Györe Ing. arch. David Mokrý – Dům sociálních služeb sv. Kateřiny Bolatice. Foto: Mgr.art. Filip Györe

Tvoříte hygienické zázemí v parku nebo hledáte opláštění drobné dřevostavby, které se dobře udržuje, nedegraduje, v interiéru je odolné vůči chemii, omyvatelné a v exteriéru odolává mrazu a povětrnosti. Současně chcete, aby jeho povrch byl hladký a připomínal pohledový beton?

Tyto a další přednosti plus originální vzhled desek bez dodatečné povrchové úpravy (desky můžete graficky upravit a když ponecháte potisk z výroby, materiál je surový, ale přitom ve své podstatě čistý) dokonale využili architekti ze sdružení Molo architekti při realizaci zázemí Les Point v Lesoparku Na Sluneční v horské obci Kořenov-Příchovice. „Nejdůležitějším kritériem výběru desek fermacell® Powerpanel H2O byla možnost jejich použití zvenku i zevnitř, stejný materiál v exteriéru i interiéru podporuje vizuální jednoduchost stavby, na tak malém objektu jsme se chtěli vyhnout míchání velkého počtu materiálů. Deska zatím v této realizaci dobře odolává vysoké zátěži, vzniklé kombinací nepříznivého horského počasí a režimu veřejného WC. Velkou výhodou této cementovláknité desky je hezká hrana – pohledová hrana sice měla velký nárok na ostří řezacích nástrojů, ale vyřešila detaily elegantně a bez zakrývacích lišt,“ uvedla k důvodům pro volbu desek fermacell® Powerpanel H2O Maja Horecká Nalevanková ze sdružení Molo architekti.







MOLO ARCHITEKTI – Zázemí lesoparku Na Sluneční v Příchovicích. Foto: Lukáš Žentel MOLO ARCHITEKTI – Zázemí lesoparku Na Sluneční v Příchovicích. Foto: Lukáš Žentel

Konstrukce s deskami bez povrchové úpravy

I technické zázemí může být architekturou – jedním z dobrých příkladů je i základna technických služeb pro pražskou městskou část Lysolaje, kterou loni dokončil ateliér Progres architekti. Autoři návrhu tady využili desky fermacell® Powerpanel H2O bez povrchové úpravy. Přírodní, mírně drsný a šedý povrch bez nátěru odolává povětrnostním vlhkosti, mrazu i slunečnímu záření a na podobné objekty je jako dělaný.



PROGRES architekti – Základna technických služeb Lysolaje. Foto: Alex Shoots Buildings PROGRES architekti – Základna technických služeb Lysolaje. Foto: Alex Shoots Buildings

Desky hravě zvládnou i lepení kamene v interiéru a exteriéru

Cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O se využívají jako nosná deska kamenného obkladu, režných pásků a dalších obkladů z mnoha důvodů. Jsou to desky do exteriéru i interiéru, extrémně lehké a stabilní (deska je vyztužena skelnou mřížkou), navíc charakteristických malými rozměrovými a objemovými změnami. Desky mají vysokou pevnost za ohybu, lehce se zpracovávají a jednoduše připevňují na podkladovou konstrukci. Lepení kamene na desky je v praxi mnohokrát ověřeno a má za sebou řadu úspěšných realizací, nejznámější je asi řešení na nákupním centru Chodov. Na dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci se vruty nebo sponkami upevní cementovláknité desky fermacell® Powerpanel H2O a po slepení a penetraci se na tyto desky lepí kamenný obklad. Na desky je možné lepit kameny až do hmotnosti 55 kg/m2 a díky roztažnosti desek 0,25 mm/m se dají dělat dilatační spáry až po 8 metrech.

Ani oblé opláštění provětrávané fasády na rodinném domě není s deskami fermacell® Powerpanel H2O problém

Na začátku může být pouhá vize: Průčelí kopíruje vlnitost terénu, oblouk fasády se napojí na opěrnou zídku … a hned je tu zadání. Jaký materiál bude vhodný na provětrávanou fasádu, kterou chce jeho autor ohnout do oblouku a nanést na ní omítkový systém? I tady se výborně uplatní cementovláknité desky fermacell Powerpanel H2O. Ohýbané konstrukce z desek fermacell Powerpanel H2O se uplatní na průčelích budov, v interiéru pak sprchových koutech, podhledech bazénů – možnosti jsou neomezené.

Hlavní výhody cementovláknitých desek fermacell® Powerpanel H2O:

Evropská certifikace ETA-07/0087

požární zkoušky (stěny/stopy až 120 minut)

akustická měření (stěny/stopy – Rw až 60 dB)

všestranné použití – stěny, podhledy, podlahy i opláštění v exteriéru

odolnost proti plísním a hnilobě – díky minerálnímu složení bez organických pojiv

odolnost vůči vlhkosti a vodě – ideální do koupelen, sprch i wellness prostor

jsou extrémně stabilní, mechanicky odolné a nehořlavé (třída reakce na oheň A1)

nízká hmotnost (pouze 10 kg/m 2 ) a snadná manipulace

) a snadná manipulace možnost přímého obkladu keramikou – bez nutnosti penetrací nebo dalších vrstev

minimální objemové změny (roztažnost) a dlouhá životnost

stavebně technické osvědčení pro venkovní použití

jednoduchá montáž a zpracování + kompletní příslušenství

ideální podklad pod obklad, lepení režných pásků i přírodního kamene

Více informací o cementovláknitých deskách fermacell Powerpanel H2O včetně technických listů, profi-typů a dalších publikací o těchto materiálech najdete na www.fermacell.cz.