Hardie® Panel: fasádní řešení pro moderní dřevostavby
Prefabrikace v dřevostavbách nabývá na významu. Požaduje se rychlé zpracování, designová rozmanitost, šetrnost k životnímu prostředí a odpovídající technické vlastnosti. S velkoformátovými fasádními deskami Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel z vláknocementu nabízí James Hardie výkonné fasádní řešení, které lze perfektně integrovat do moderních výrobních procesů současných dřevostaveb.
Stále více dřevostavbařů sází na sériové stavební postupy. Stěnové prvky jsou kompletně montovány ve výrobním závodě, včetně podkonstrukce, tepelné izolace a obložení vnitřních stěn a fasády, a poté instalovány přímo na staveništi. Tento udržitelný a ekonomický způsob výstavby zkracuje dobu výstavby, snižuje náklady a zaručuje vysokou a konzistentní kvalitu provedení. Zatímco jsou vnitřní strany panelů často opláštěny sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell® nebo fermacell® Vapor, které lze univerzálně použít jako stavební, protipožární, zvukově izolační a vlhku odolné desky a které se díky svým technickým a stavebně-fyzikálním vlastnostem osvědčily jako silný partner v dřevostavbě, na fasádě plně vynikají přednosti velkoformátových obkladů Hardie® Panel. Fasádní obklady Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel jsou speciálně optimalizovány pro montáž ve výrobních závodech a nabízejí výhody, které se v prefabrikaci v dřevostavbách stávají stále více standardem.
Inovativní technologie
Začíná to už u vlastností materiálu. James Hardie sází na inovativní technologii s vláknocementem střední hustoty. Výsledkem je lehký, ale velmi odolný materiál, který je ideální pro průmyslovou prefabrikaci. Díky nižší hmotnosti ve srovnání s konvenčními fasádními deskami z vláknocementu je zpracování ve výrobě výrazně snazší. Fasádní desky jsou díky tomu také šetrné k nástrojům a lze je rychle a přesně řezat. To šetří čas při sériové výrobě panelů a snižuje náklady na prefabrikaci. James Hardie také neustále pracuje na vylepšování svých produktů, aby zajistil, že systémy splňují rozmanité požadavky na design a instalaci.
Ekologická stránka produktů
Kromě technické účinnosti se James Hardie zaměřuje také na ekologickou stránku svých výrobků. Už při výrobě dbá na šetrnou výrobu a používá vlákna na bázi celulózy a pouze tolik cementu, kolik je nezbytné. Udržitelné vlastnosti fasádních řešení Hardie® byly certifikovány průkazem produktu o jeho vlivu na životní prostředí EPD (Environmental Product Declaration). EPD zaručuje, že fasádní desky Hardie® Architectural Panel mohou být instalovány na všech budovách, které mají být hodnoceny podle systémů certifikace budov DGNB, BNB, BREEAM a LEED.
Požární ochrana
Vzhledem k tomu, že fasádní desky z vláknocementu od společnosti James Hardie jsou nehořlavým stavebním materiálem (třída reakce na oheň A2), je možné je použít pro fasádní obklady vícepodlažních dřevostaveb dle nové ČSN 73 0802 (2025). V kombinaci s osvědčenými řešeními s sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell® pro podlahové, stěnové a stropní konstrukce jsou tak k dispozici kompletní, zcela bezpečné stěnové konstrukce od jednoho dodavatele, které splňují všechny požadavky na požární ochranu budov.
Rozmanitost designu
Dalším plusem je velký výběr barev a dvě povrchové textury „kartáčovaný beton“ a „strukturovaná omítka“. Kromě šesti moderních standardních barev lze již od fasádní plochy 100 metrů čtverečních realizovat téměř všechny odstíny RAL/NCS bez dodatečných nákladů. Výrazné akcenty dodává James Hardie svou inovativní sérií Metallics, která se díky barvám stříbrné, zlaté, měděné, ocelové, bronzové a litinové překvapivě rychle etablovala na trhu. Jako designový prvek upoutávající pozornost na celou budovu nebo jako akcent na malých plochách nabízí decentní metalicky lesklý povrch vždy nepřehlédnutelné vizuální sdělení.
Flexibilní upevnění – úplná volnost systému
Osobitou technickou výhodu poskytuje James Hardie díky svým schválením pro všechny běžné upevňovací systémy: nýtované, šroubované, Hardie™ Panel systém skrytého kotvení nebo neviditelné lepené upevnění – všechny varianty upevnění jsou možné a schválené. Díky tomu jsou fasádní desky Hardie® Panel obzvláště flexibilní v použití a lze je ideálně přizpůsobit různým procesům předvýroby. James Hardie je v současné době jediným výrobcem vláknocementu, který má schválení pro všechny běžné upevňovací systémy.
Vše z jedné ruky
S fasádními deskami Hardie® Panel lze realizovat komplexní konstrukce stěn, stropů a podlah až po hotovou fasádu s jedním dodavatelem a partnerem – včetně požadavků na požární a zvukovou izolaci. Kombinace fasádních desek Hardie® Panel a Hardie® Architectural Panel se sádrovláknitými a cementovláknitými deskami fermacell® umožňuje vytvořit souvislé a celistvé konstrukce stěn. To nabízí rozhodující výhody zejména v dřevostavbách a moduláních stavbách s vysokým stupněm prefabrikace: minimalizují se rozhraní, zefektivňují se procesy a celkově se výrazně optimalizuje realizace.
Řada úspěšných referencí
Díky maximální flexibilitě tvarů, rozměrů a barev, spojené s nejvyšší mechanickou odolností vůči povětrnostním vlivům a požární bezpečnosti, představují vláknocementové obklady Hardie® Panel ideální volbu pro fasády všech typů. Jejich snadná a rychlá montáž umožňuje efektivní realizaci jak novostaveb, tak rekonstrukcí zaměřených na snížení energetické náročnosti budov.
Panely Hardie® Panel našly uplatnění na celé řadě projektů – od fasády nové školky Dětské skupiny Poníček v Praze-Suchdole, přes vzorový dům společnosti RD Rýmařov v Praze-Újezdě, fasádu rodinného domu Eko modular v Košicích, Vesper Homes na Jesenicku, rodinných domů na Zbraslavi s konstrukcí na bázi dřeva od firmy Vexta nebo individuální projekty RD v Praze, až po rekonstruovanou fasádu obytného komplexu v severoitalském městě Reggio Emilia. Tyto úspěšné realizace dokazují, že Hardie® Panel je univerzálním a spolehlivým řešením pro moderní architekturu i náročné investory.
Výhody fasádních desek Hardie® Panel v dřevostavbách v kostce
- snadná manipulace
- vysoká rychlost zpracování
- designová rozmanitost
- šetrnost k životnímu prostředí
- nehořlavé fasádní obklady pro vícepodlažní dřevostavby dle ČSN 73 0802 (2025).
- vše z jedné ruky.
