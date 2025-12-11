Kvalitní odhlučnění je klíčem k pohodlnému bydlení. Nejen o Vánocích
Dobrá akustika je klíčová pro pohodlné a bezstarostné bydlení. Přispívá nejen k lepšímu a zdravějšímu životu, ale i k celkové duševní pohodě. Naštěstí existuje hned několik řešení, jak cenného klidu dosáhnout, a to nejen o Vánocích.
O Vánocích se říká, že jsou svátky klidu. Ne vždy to však je bohužel pravda. Zatímco někdo má rád rodinnou pohodu, jiní preferují větší společnost, s čímž může souviset i zvýšený hluk. Ten dokáže znepříjemňovat život celoročně a v některých případech může mít negativní vliv na naše zdraví. Neblahý účinek má totiž nejen na spánek, zapříčinit může také bolesti hlavy, nervozitu i zvýšenou míru stresu.
Dobrá akustika je tak klíčová pro pohodlné a bezstarostné bydlení. Přispívá nejen k lepšímu a zdravějšímu životu, ale i k celkové duševní pohodě. Naštěstí existuje hned několik řešení, jak cenného klidu dosáhnout, a to nejen o Vánocích.
Řešením mohou být i předstěny…
Pokud vám doma dělá problém akustika, pomoci mohou například předstěny. Ty lze umístit před původní, klidně i starou nebo poškozenou, zeď. „Předstěna se montuje ke stávající stěně, vedle estetického vylepšení prostoru může poskytnout také odhlučnění. To však záleží na volbě materiálu. Sádrokarton či polystyren přímo nalepené na stěnu ji sice vyrovnají, fungují ale jako skvělý vodič hluku. Pro dosažení akustického komfortu jsou proto ideální volbou předstěny s minerální izolací. Výplň z minerální vlny v konstrukci předstěny totiž zásadně zvyšuje její vzduchovou neprůzvučnost,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.
Předstěny, ve kterých je vložena minerální izolace URSA, lze použít na plynosilikátové tvárnice, děrované cihly i železobetonovou stěnu. „Pro dosažení maximálního výsledku by bylo nejlepší odhlučnit stěnu i na straně souseda, avšak i v případě instalace pouze z jedné strany má úprava smysl. Šířka předstěn s minerální izolací URSA se běžně pohybuje mezi 7,5 a 12,5 cm a lze předpokládat odhlučnění až 12 dB. Pokud však potřebujete ušetřit co nejvíce místa, lze instalovat předstěnu URSA o šířce pouhých 4,25 cm. I při takto malé tloušťce a instalaci z jedné strany dojde ke zlepšení o 6 dB,“ říká Vojancová.
Pomohou i příčky
Akustického komfortu lze dosáhnout také pomocí příček. U lehčených pórobetonových tvárnic však platí pravidlo „čím vyšší hmotnost, tím lepší útlum hluku“. Pro maximální efekt je tedy nutné použít tvárnice s větší tloušťkou, což ale ubírá obytný prostor. Praktickým řešením je tenká lehká příčka s minerální izolací URSA, která nezabere mnoho místa a zároveň poskytne vynikající odhlučnění. V lehkých příčkách funguje minerální izolace URSA GLASSWOOL nebo URSA PUREONE jako akustická vložka. Díky ní dochází k výraznému tlumení okolního hluku, aniž by se zmenšoval prostor.
„Velkou výhodou při použití lehkých příček je jejich rychlá a snadná montáž, která probíhá takzvaně za sucha. Navíc, protože jsou opravdu lehké, nezatěžují nosnou konstrukci budovy. A pokud se časem rozhodnete, že chcete byt či dům znovu předělat, oceníte i jejich demontovatelnost,“ popisuje Vojancová.
Odhlučnit lze také podlahy
S dosažením maximálního akustického komfortu mohou pomoci i plovoucí podlahy, u kterých se nosná konstrukce zde separuje od roznášecí vrstvy zvukově pohltivou kročejovou izolací, jako je například URSA UDP.
„Pro efektivní fungování je vedle kvalitní izolace nutné zajistit také odseparování roznášecí vrstvy podlahy od obvodových konstrukcí, aby se hluk nepřenášel zvukovými mosty. Je třeba myslet také na to, že kročejová izolace musí být celistvá. Přerušením desek totiž dojde ke vzniku akustického mostu a tím se zhorší akustické vlastnosti izolace,“ dodává Vojancová.