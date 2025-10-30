URSA PUREFLOC nabízí rychlou a snadnou instalaci, úsporu energie i komfort
URSA PUREFLOC nabízí rychlou a snadnou instalaci, úsporu energie i komfort
Přírodní minerální foukaná izolace URSA PUREFLOC je ideální volbou nejen pro realizační firmy, ale také pro koncové uživatele, kteří pro svůj domov hledají ta nejlepší řešení. Je navržena s důrazem na špičkovou kvalitu, snadnou manipulaci a bezpečnou instalaci. Díky své jedinečné struktuře se materiál snadno aplikuje pomocí foukacího stroje, což výrazně usnadňuje práci realizačním firmám na stavbách. URSA PUREFLOC nejenže přispívá k příjemnému a zdravému vnitřnímu prostředí, ale také šetří naši planetu i čas strávený při zateplování domu.
Foukaná minerální izolace URSA PUREFLOC výrazně zlepšuje podmínky realizačních firem. Neobsahuje formaldehyd ani jiné škodlivé látky, díky čemuž je její aplikace bezpečnější a zdravější. Při práci s foukanou izolací navíc vzniká minimum prachu, což přispívá nejen k čistšímu prostředí na stavbě, ale zároveň také snižuje opotřebení strojů i jejich příslušenství.
URSA PUREFLOC je navržena tak, aby usnadnila práci profesionálům, ale také aby přinesla maximální komfort budoucím uživatelům. Díky své vysoké účinnosti výrazně snižuje spotřebu energie a splňuje všechny technické požadavky moderní výstavby. Zajišťuje navíc stabilní teplotu v interiéru v průběhu celého roku. V zimních měsících omezuje tepelné ztráty, v létě chrání před přehříváním a snižuje potřebu chlazení. Výsledkem je celoročně příjemné vnitřní prostředí a úspora nákladů na energie až o 60 %.
„Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti URSA PUREFLOC dosahuje dle objemové hmotnosti hodnot λD = 0,034 − 0,036 W/m·K. Kromě toho má nejlepší třídu sesedání S1, tedy sesedání méně než jedno procento, díky čemuž poskytuje dlouhodobou stabilitu i neklesající výkon bez postupné degradace. Izolace je také klasifikována jako materiál s třídou reakce na oheň A1, je tedy naprosto nehořlavá, čímž zajišťuje bezpečnost budov,“ popisuje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.
Perfektní řešení pro špatně dostupná místa
URSA PUREFLOC propojuje špičkovou energetickou účinnost, udržitelnost a jednoduchou instalaci v jediném produktu. Je ideální volbou pro majitele domů, kteří chtějí dlouhodobý výkon a maximální efektivitu bez složitých a dlouhých stavebních prací.
„Díky technologii foukání je minerální izolace URSA PUREFLOC nejlepším řešením pro zateplení i špatně přístupných míst. Její pružná struktura se snadno přizpůsobí různým typům konstrukcí, od vazníkových a dvouplášťových střech až po podlahy neobývaných půd nebo dutiny stěn. Foukaná minerální izolace se přizpůsobí jakémukoli prostoru a zajistí rovnoměrné zaizolování na všech místech,” vysvětluje Tereza Vojancová.
Šetrná k životnímu prostředí a prostorově nenáročná
Foukaná minerální izolace URSA PUREFLOC je z 99 % vyrobena z přírodních surovin, které neuvolňují těkavé znečišťující látky, navíc je recyklovatelná. Díky tomu je nejen udržitelnou volbou, ale i ideálním řešením pro projekty, které vyžadují certifikaci LEED nebo BEEAM. Vhodná je také pro domácnosti, ve kterých žijí astmatici a alergici.
URSA PUREFLOC má také vysokou stlačitelnost a roztažnost a je dodávána ve vysoce komprimovaném balení. Díky těmto vlastnostem zabírá až o 70 % méně skladovacího prostoru než jiné produkty, což optimalizuje skladovací prostor a výrazně snižuje množství potřebných zásob, což zlepšuje logistickou efektivitu.
„Řada URSA PUREFLOC vyniká svou univerzálností a přizpůsobivostí v široké škále aplikací, od střech a stropů až po stěny,“ uzavírá Tereza Vojancová.
Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací na českém trhu. Širokou škálou řešení v pozemním stavitelství URSA naplňuje strategii být v čele udržitelného rozvoje a ochrany životního ...