Na co nezapomenout při zateplování domu?

30.11.2025
URSA CZ s.r.o.
Sponzorováno

Tepelná izolace sama o sobě nestačí k vytvoření zdravého a příjemného vnitřního prostředí. Pokud je při zateplování domu opomenuta vzduchotěsnost a ochrana proti vlhkosti, výsledkem mohou být problémy.

Systémové prvky URSA SECO byly speciálně vyvinuty pro optimalizaci ochrany konstrukce, foto URSA
Při zateplování je často kladen největší důraz na samotnou izolaci. Neméně důležité jsou ale konstrukční prvky, které zajišťují správné fungování izolace, vzduchotěsnost a ochranu konstrukce před vlhkostí. Ty bývají podceňované, přitom právě ony zaručují funkčnost obálky budovy.

Tepelná izolace sama o sobě nestačí k vytvoření zdravého a příjemného vnitřního prostředí. Systémové prvky URSA SECO byly proto speciálně vyvinuty pro optimalizaci ochrany konstrukce. Zajišťují vzduchotěsnost konstrukce a chrání ji před vlhkostí z interiéru a vodou z exteriéru.

Pokud je při zateplování domu opomenuta vzduchotěsnost a ochrana proti vlhkosti, výsledkem mohou být problémy s vlhkostí a snížená životnost konstrukce. Vlhkost v konstrukci totiž v chladnějších měsících kondenzuje, což může vést k růstu plísní či napadení dřevokaznými houbami,“ upozorňuje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.

Důležité je však dbát na to, aby byly systémové prvky URSA SECO nainstalovány správně. V takovém případě napomáhají správnému fungování izolace, chrání konstrukci a přispívají k udržování stabilního vnitřního klimatu, čímž zvyšují komfort obyvatel.

 
 