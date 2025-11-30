Na co nezapomenout při zateplování domu?
Tepelná izolace sama o sobě nestačí k vytvoření zdravého a příjemného vnitřního prostředí. Pokud je při zateplování domu opomenuta vzduchotěsnost a ochrana proti vlhkosti, výsledkem mohou být problémy.
Při zateplování je často kladen největší důraz na samotnou izolaci. Neméně důležité jsou ale konstrukční prvky, které zajišťují správné fungování izolace, vzduchotěsnost a ochranu konstrukce před vlhkostí. Ty bývají podceňované, přitom právě ony zaručují funkčnost obálky budovy.
Tepelná izolace sama o sobě nestačí k vytvoření zdravého a příjemného vnitřního prostředí. Systémové prvky URSA SECO byly proto speciálně vyvinuty pro optimalizaci ochrany konstrukce. Zajišťují vzduchotěsnost konstrukce a chrání ji před vlhkostí z interiéru a vodou z exteriéru.
„Pokud je při zateplování domu opomenuta vzduchotěsnost a ochrana proti vlhkosti, výsledkem mohou být problémy s vlhkostí a snížená životnost konstrukce. Vlhkost v konstrukci totiž v chladnějších měsících kondenzuje, což může vést k růstu plísní či napadení dřevokaznými houbami,“ upozorňuje Ing. arch. Tereza Vojancová, technická poradkyně společnosti URSA.
Důležité je však dbát na to, aby byly systémové prvky URSA SECO nainstalovány správně. V takovém případě napomáhají správnému fungování izolace, chrání konstrukci a přispívají k udržování stabilního vnitřního klimatu, čímž zvyšují komfort obyvatel.