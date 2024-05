Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Dřevostavby jsou ideálním řešením pro dosažení bezemisních standardů

Dřevostavby jsou ideálním řešením pro dosažení bezemisních standardů

Nové domy se budou do budoucna stavět ještě úsporněji. Jako ideální řešení se nabízí dřevostavby, které je možné jednoduše zateplit na úroveň pasivního domu a doplnit efektivními technologiemi, jako jsou např. tepelná čerpadla.

Dřevostavby mají vysokou energetickou efektivitu a jejich výstavba je ve srovnání s klasickými zděnými domy navíc výrazně rychlejší. Příjemné vnitřní prostředí i akustický komfort dřevostavby zajistí kvalitní minerální skelná izolace.

Levněji, rychleji a ekologicky

Jednou z největších výhod dřevostaveb je jejich vysoká energetická účinnost, díky čemuž ušetříte na provozních nákladech. Část izolace se totiž vkládá mezi nosné sloupky, proto mají dřevostavby i přes úzké zdi velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti.

V porovnání se zděnými domy je navíc výstavba dřevostavby výrazně rychlejší. To je dáno především prefabrikací – velká část stavebních prvků, včetně stěn, podlah a střechy, je vyrobena v továrně a poté na místě stavby smontována. „Další finance ušetří potřeba nižší podlahové plochy. Stěny dřevostavby totiž mají i při srovnatelných tepelně technických parametrech menší tloušťku než zdivo. Dřevostavba tak může ušetřit až 7 % podlahové plochy, což odpovídá přibližně komoře, pracovně či šatníku,“ uvádí Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních skelných izolací.

U dřevostaveb nelze opomenout ani jejich ekologický aspekt. Dřevo je přírodní, obnovitelný materiál a proces výstavby dřevostaveb obvykle produkuje nižší uhlíkovou stopu. Kombinace dřevěné konstrukce a minerální skelné izolace nabízí příjemné a zdravé prostředí, které je zároveň šetrné k přírodě.

Dobře zateplená dřevostavba ochrání i před letním horkem

Aby dřevostavba dosáhla svého potenciálu, je potřeba sáhnout po kvalitní izolaci. „Nejvhodnějším materiálem pro zateplení dřevostavby je minerální skelná izolace, která má skvělé akustické i tepelně izolační vlastnosti. Izolace URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE jsou lehké, pružné, nedeformují se a časem nehnijí. Jsou ideální volbou při zateplení všech konstrukcí v domě a také skvěle tlumí hluk,“ vysvětluje Vojancová. Izolace se vkládá mezi dřevěné prvky, jako jsou stojiny, pomocné rošty či krokve. U svislých konstrukcí je důležité, aby byla izolace pružná a mezi dřevěnými prvky se rozepřela a nesesedala, a nevytvářela tak tepelné a akustické mosty. Minerální skelná izolace URSA se díky moderní technologii výroby v Německu vyznačuje mimořádnou pružností.

Aby v dřevostavbě nekondenzovala vlhkost a nevznikly plísně

Aby nedocházelo k pronikání interiérové vzdušné vlhkosti do obvodového pláště, musí být dřevostavba vzduchotěsná. Na co si dát pozor, záleží vždy na typu konstrukce. U difuzně otevřených konstrukcí, kde dochází k prostupu určitého množství vodní páry, je nezbytné, aby difuzní odpor jednotlivých vrstev stěny klesal směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupujících vodních par reguluje parobrzda URSA SECO SD 2 či URSA SECO SDV PLUS. Ta mimo jiné zajišťuje vzduchotěsnost obálky domu. Naopak difuzně uzavřená konstrukce by měla bránit prostupu vodní páry do konstrukce. Směrem do interiéru je však třeba použít parozábranu – parotěsnou fólii URSA SECO SD 100, která úplně brání případnému pronikání interiérové vzdušné vlhkosti do konstrukce. Pro její 100% těsnost je však nezbytné dbát na precizní provedení napojení a přelepení prostupů. Hlavní výhodou difuzně uzavřených konstrukcí jsou nižší pořizovací náklady.

Důležité je neumisťovat parozábranu či parobrzdu hned za deskový materiál, který je použitý z interiéru, aby nebyla perforována vruty sádrokartonu, prostupy elektroinstalací apod. Ideální je vytvořit v konstrukci instalační mezeru, která výrazně zvyšuje bezpečnost celé konstrukce z hlediska prostupu vlhkosti. Důležité je dodržet poměr 5:1 tepelné izolace nad a pod parozábranou, tedy tloušťka izolace nad parozábranou směrem do exteriéru by měla být 5krát vyšší než v instalační mezeře.

Díky správně postavené a dobře izolované dřevěné konstrukci je možné v kombinaci s dobře zvolenou rekuperací vzduchu a stíněním oken dosáhnout požadovaných energetických standardů, i na úroveň pasivních domů a vytvořit tak domov, kde vás nebude trápit zima, horko ani vysoké účty za energie.