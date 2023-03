Stavba / Izolace, střechy a fasády / Akustické izolace / Zlepšete si akustické vlastnosti. Izolujte lehké příčky s novinkou na trhu – minerální akustickou izolací URSA TWF1 FONO

Akustický komfort je často skloňovaným pojmem v souvislosti s bytovou výstavbou. S tím je neodmyslitelně spojený i klid domácnosti nerušený hlukem z okolí. Dlouhodobé vystavení hluku totiž může vést k poruchám soustředění a spánku i k horší imunitě. Proto společnost URSA, přední výrobce a dodavatel minerálních izolací, tématu akustiky věnuje velkou pozornost, a uvádí na trh novinku – akustickou minerální izolaci URSA TWF 1 FONO. Ta vám pomůže výrazně zlepšit akustické vlastnosti lehkých příček, jež jsou díky svým přednostem v interiérech používány stále častěji.

Ochrana proti hluku patří mezi základní požadavky staveb. Je nutné ji však řešit včas a z komplexního hlediska celé stavby a výsledného přání majitele. Pokud chcete kvalitní zvukově-izolační materiál do příčky, je dobré u izolací porovnávat třídu zvukové pohltivosti – tedy míru, jak je izolace schopna pohlcovat dopadající zvuk. Minerální izolace vyrobené společností URSA mají nejvyšší třídu A, která zajišťuje maximální pohltivost zvuku. „Při vzduchové neprůzvučnosti nám jde o zamezení šíření hluku vzduchem, mezi místnostmi v objektu nebo mezi venkovním prostorem a vnitřní místností. Naproti tomu kročejová neprůzvučnost znamená schopnost materiálu izolovat hluk způsobený chůzí, během, pádem tělesa, zkrátka hluk způsobený pohybem předmětů po finální podlaze, schodišti apod.,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA.

Minerální izolace a lehké příčky jdou ruku v ruce

Pokud se rozhodujete, zda uvnitř svého domu či bytu oddělíte místnosti klasickými zdmi či vsadíte na lehké příčky, dovolte nám uvést nesporné výhody druhé varianty. Proč tedy zvolit lehkou příčku namísto zděné?

„Lehké příčky mají dvě velké výhody. První výhodou je rozhodně úspora místa uvnitř pokojů. Lehká příčka může mít při stejných akustických vlastnostech menší tloušťku než příčka zděná. To může vést k úspoře místa až několika krychlových metrů,“ vysvětluje Tereza Vojancová a doplňuje „Druhou nespornou výhodou jsou také nižší náklady na stavbu a rychlost výstavby.“ Nezbytným doplňkem lehkých příček je minerální izolace, která zlepšuje jejich celkové vlastnosti. „Díky použití minerální izolace URSA do lehkých příček navíc dosáhnete lepších akustických vlastností, konkrétně v přenosu zvuku mezi pokoji,“ vysvětluje architektka Vojancová.

Proč vkládat izolaci do lehké příčky?

Při absenci nebo nekvalitní izolaci vznikají takzvané akustické mosty, jež zhoršují neprůzvučnost příčky. Nekvalitní izolaci poznáte tak, že není dostatečně pružná, nedrží v konstrukci anebo sesedá. Tím vzniknou zmíněné mosty, které způsobují mnohem větší šíření hluku. „Minerální izolace URSA jsou výjimečně pružné. Díky tomu skvěle drží v konstrukcích, což zaručuje dokonalé vyplnění dutiny, a tak spolehlivě eliminují akustické mosty,“ říká architektka.

Jak získat dokonalé ticho?

„Pokud vás trápí hluk od sousedů, tj. stěna mezi vámi již stojí, nezoufejte. Zlepšit akustiku vaší zdi je možné snadno lehkou akustickou předstěnou, která se montuje před stávající zeď a působí jako dostatečná izolace,“ vysvětluje architektka Vojancová a dále pokračuje: „Zvuková energie se tak částečně přemění na tepelnou, hluk se sníží až o 6 decibelů a je pohlcen tlumicí vložkou.“ Do předstěny využíváme pružný, tuhý, zpracovatelsky velmi příjemný materiál, a to především URSA PUREONE USF31 nebo URSA USF 35 PLUS.

V případě, že se příčka teprve buduje, je možné vložit kvalitní izolaci přímo do ní. „Do lehkých příček doporučujeme využít produktové skupiny URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, a to především URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF37, URSA TWP 1 anebo novinku URSA TWF 1 FONO. Oproti příčkám bez izolace dochází ke snížení přenosu hluku až o 15 decibelů,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Takto izolované příčky tak dosahují lepších výsledků, než zděné stěny: zabírají méně místa, jejich výstavba je rychlejší a finančně méně nákladnější, a přitom lépe izolují teplo i zvuk.

Novinka na trhu – akustická minerální izolace URSA TWF 1 FONO

Společnost URSA se již dlouhodobě věnuje tématu akustiky, neboť to vnímá jako jednu ze zásadních výhod zateplení. Proto také nyní uvádí na trh novinku – akustickou minerální izolaci URSA TWF 1 FONO, která nejen brání prostupu tepla a je nehořlavá, ale může se pyšnit především vynikajícími akustickými vlastnostmi. „Hlavní předností URSA TWF 1 FONO je hodnota odporu proti proudění vzduchu (AFr 5). Díky tomu je možné ji využít jako akustický tlumič do příček. Výhodou je, že se vyrábí ve větších i v menších tloušťkách, tím pádem ji lze použít také do instalačních předstěn, šikmých střech nebo dřevostaveb,“ popisuje architektka. Z tohoto důvodu je její využití všestranné. Akustická izolace URSA TWF 1 FONO dokáže výrazně zvýšit akustický komfort vašeho bydlení a zároveň udrží ve vaší domácnosti teplo. Se zimou a hlukem už se tak dlouho trápit nebudete.

