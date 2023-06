Stavba / Izolace, střechy a fasády / Tepelné izolace / Až 30 % energie se může ztratit nezateplenou střechou. Myslete na budoucnost a zateplujte dostatečnou tloušťkou izolace

Nezateplenou střechou ztrácí domy až 30 % energie. Může se tak jednat o nejslabší článek celé budovy, kvůli kterému se zbytečně zvyšují měsíční provozní náklady. Aby se investice do zateplení vyplatila, nejvýhodnější tloušťka izolace je okolo 40 cm. Kvalitním zateplením střechy či podkroví můžeme ušetřit náklady, ale i životní prostředí. Každý centimetr izolace navíc přináší značné úspory. Jak na zateplení střechy či podkroví jsme se zaměřili s odborníky ze společnosti URSA.

Nároky na kvalitu staveb se v posledních letech razantně zvyšují, zejména z důvodu růstu cen energií i ochrany životního prostředí. Je tedy nutné vybírat skutečně kvalitní materiály, nehledě na to, zda se chystáme na rekonstrukci nebo stavbu nového domu. „Je třeba dbát na správnou skladbu střechy, a také na dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Dobře zateplenou střechou se může ušetřit až 20 %,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architekta ze společnosti URSA.

Požadavky na součinitele prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje izolační schopnost celého souvrství konstrukce – tedy všech vrstev včetně jejich tlouštěk. „A čím je hodnota součinitele nižší, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Vzhledem k tomu, že se legislativa stále vyvíjí, tak hodnoty, které byly dříve označovány jako doporučené pro pasivní dům, budou brzy hodnotami cílovými. „Každému bych proto doporučila zateplovat již nyní na parametry pasivního domu. Navýšení ceny při použití větších tlouštěk izolace je zanedbatelné. Hlavní položku totiž činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci střešní konstrukce,“ vysvětluje Vojancová.

Příklady izolací URSA a jejich součinitel prostupu tepla v případě zateplení šikmé střechy

V praxi to znamená, že jestliže na začátku jednorázově investujeme do o něco více kvalitního zateplení, ušetříme na následných každoročních výdajích na energii. „Například při použití minerální izolace URSA DF 38, která má součinitele tepelné vodivosti 0,038 W/mK, bude muset být tloušťka této izolace 460 mm. Ovšem při použití URSA SF 32 PLUS s lambdou 0,031 W/mK, bude stačit izolace o tloušťce 400 mm,“ vysvětluje na příkladu Vojancová a pokračuje: „Tento šesticentimetrový rozdíl v tloušťce izolací ovšem znamená, že objem podkroví se při použití izolace s nižší lambdou zvětší o 8 m3 a podlahová plocha se světlou výškou větší než 2,3 m se zvětší o 8 %.“ Podkrovní prostor musí být zateplen správně, aby nehrozila v konstrukci kondenzace, a tím i v extrémním případě možné následné ohrožení statické funkce (nosnost a stabilita) konstrukce.

Vhodná řešení při zateplení šikmé střechy

Krokve jsou zpravidla nosným šikmým prvkem střechy. Nejčastějším způsobem zateplení v České republice je zateplení mezi a pod krokvemi neboli zateplení zdola. „Pokud se jedná o jednotlivce, který chce izolovat střechu svépomocí, je pro něj vhodnější právě tento způsob zateplení. Není zde nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu,“ vysvětluje architekta Vojancová. Naproti tomu zateplení shora přináší jiné výhody. Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, aby mohly být viditelné krokve z interiéru, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví a nemůžeme si dovolit jít moc dolů s podhledem. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ vysvětluje Vojancová.

Zateplení zdola:

Zateplení shora:

Výhody zateplení shora:

Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev níže, a tak je možné v domě stále bydlet Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení Lze přiznávat krokve Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce Vše může být provedeno jednou (střechařskou) firmou, výnosnost zakázky Akceptovatelná cena Ekonomická výhodnost, investiční příležitost Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce

Výhody zateplení zdola:

Standardní osvědčená metoda Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období Odstranění tepelných mostů pod krokvemi Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy Nic složitého na provádění a zaškolení Vše může být provedeno jednou sádrokartonářskou firmou, která zajistí realizaci vnitřních prostor Nízkonákladová cena Lze provádět formou DIY

Zateplujte chytře s Novou zelenou úsporám

Finanční úspory po zateplení šikmé střechy mohou být až 20 %. Díky jednoduchosti a finanční nenáročnosti těchto opatření se u rodinných domů návratnost investice pohybuje kolem 4 let. V současnosti je navíc možné využít i dotace z programu Nová zelená úsporám Light, které jsou určeny pro lidi s nízkými příjmy, a zkrátí tak návratnost na méně než 2 roky. Na webových stránkách NZÚ jsou navíc k dispozici i příručky s praktickými radami i doporučeními, jak správně provést zateplení pro splnění podmínek dotace. Nad kvalitním zateplením střechy je potřeba přemýšlet, a to nejen z pohledu toho, kdo dům bude obývat, ale i z pohledu projektanta a stavaře. Ti totiž mohou zařídit, aby byl dům více energeticky nenáročný a pro rezidenta co nejvíce pohodlný pro život s co nejnižšími náklady a nároky na opravy.

