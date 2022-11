Stavba / Izolace, střechy a fasády / Řešíte problém se zvyšováním cen energií? 5 tipů, které pomohou ušetřit

5 tipů, které Vám zaručeně pomohou ušetřit Vaše peníze. Zbystřete! Za energie už nemusíte platit zbytečně víc peněz, než je potřeba. V případě novostavby přemýšlejte nad úsporou peněz již při samotném plánování.

Vzhledem k tomu, že ceny energií stále rostou, zaměřují se lidé více na to, jak mohou ušetřit náklady na bydlení, a to nejen u již postavených domů, ale i u novostaveb. Pokud ale máte pocit, že ve svém domě platíte nepřiměřeně vysoké částky za energie, zkuste se zamyslet nad tím, jaká je příčina vašich zvýšených nákladů. V případě novostavby přemýšlejte nad úsporou peněz již při samotném plánování. Zaměřit byste se měli především na správnou orientaci domu, kompaktní tvar, kvalitní izolaci, správný výběr materiálu a výstavbu zelené střechy. Proto zbystřete! Za energie už nemusíte platit zbytečně víc peněz, než je potřeba. Těchto 5 tipů vám pomůže ušetřit až několik desítek tisíc korun ročně.

Základem plné peněženky je zateplení domu!



Obr. 1: Zateplení fasády s izolací URSA

Zatímco se doposud doporučovalo aplikovat na fasádu domu alespoň 16 cm izolace, nyní je lepší, ve spojitosti s růstem cen za energie, využít dokonce až 28 cm tloušťky izolace. „Vhodný výběr izolace a správně provedené zateplení ušetří nejen starosti, ale i peníze. U rekonstrukcí je mnohdy vhodné použít tzv. provětrávanou fasádu. Ta se od kontaktního zateplení liší tím, že mezi izolací a finální pohledovou vrstvou je provětrávaná vzduchová mezera. Mezi hlavní výhody patří snadná, a hlavně rychlá instalace pomocí nosného roštu, do kterého se jednoduše vloží minerální izolace URSA. Pokud je izolace vkládána do dřevěného roštu, využít můžete všechny naše materiály – URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE s lambdou nižší než 0,038. Z exteriéru je pak třeba izolaci překrýt pojistnou hydroizolací. Další variantou je použití izolací, které jsou vhodné pro kotvení talířovými hmoždinkami. Dřevěný rošt tím pádem není potřeba. Pro tuto aplikaci jsou vhodné izolace URSA FDP 2/V-S, URSA FDP 32/V-S, URSA KDP 2/V a URSA KDP 32/V,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA a dále pokračuje: „Pozitivem je, že provětrávaná mezera spolu s difuzně propustnou minerální izolací URSA pomáhá odvádět vlhkost obvodových zdí. Dalším kladem je, že se dá aplikovat i na mírně nerovné obvodové zdi. A i když náklady za zateplení s vyšší tloušťkou jsou mírně vyšší, rozhodně nebudete litovat. Velmi rychle se Vám vše vrátí nižšími účty za energie.“

Dobře zateplený dům je tedy nejlepším zajištěním pohodlného bydlení a zároveň rozumnou investicí do budoucnosti. „V praxi to znamená, že pokud je dům s obytnou plochou 150 m2 bez izolace, běžně spotřebuje okolo 40 MWh ročně. Po zdražení energií jeho vytápění plynem stojí 70 až 84 tisíc korun za rok. Náklady na zateplení takového domu jsou kolem 350 000 až 450 000 Kč. Návratnost investice se zde pohybuje v řádu několika málo let,“ vysvětluje Marcela Kubů, architektka z Asociace výrobců minerální izolace.

Dbejte na výběr kvalitního materiálu



Obr. 2: Koláž produktů URSA

Stavební trh je v současné době přehlcený materiály na zateplení domů. Proto není divu, že zákazníci dají na reklamu, a pak se diví, když daná izolace neplní veškeré požadavky, které má. Jak ale poznat kvalitní izolaci? „Z vlastní zkušenosti bych se zaměřila nejprve na porovnání izolačních vlastností zvažovaných izolantů. Pokud se Vám zdají být podobné nebo téměř stejné, zaměřte se na další parametry, například na třídu reakce na oheň, zvukově izolační nebo tepelně-technické vlastnosti, prodyšnost a zdravotní nezávadnost,“ doporučuje Vojancová. Například minerální vaty se mohou pyšnit vysokou třídou reakce na oheň (A1), což znamená, že jde o nejlepší a nejbezpečnější typ izolace, která nehoří. „Minerální izolace společnosti URSA dosahují i skvělých zvukově izolačních vlastností a jsou zdravotně nezávadné. Některé naše produkty jsou navíc bez formaldehydu (URSA PUREONE a URSA Pure Floc) a bez pojiv (URSA Pure Floc),“ říká architektka.

Typ izolace (kg/m3) Objemová hmotnost (W/mK) Součinitel tepelné vodivosti Třida reakce na oheň Faktor difuzního odporu (prodyšnost) Fasádní minerální izolace 60–100 0,030–0,040 A1–A2 1 Fasádní polystyren (EPS) 13–18 0,029–0,041 E 20–40 Extrudovaný polystyen (XPS) 30–40 0,029–0,035 E 50–200 Polyuretan (PUR) tvrdý 30–80 0,029–0,041 D–E 30–100 Polyisokyanurat (PIR) 30–80 0,023–0,041 C–D 180–200 Celulóza 30–70 0,038–0,048 C–E 1–3

Tabulka: Vlastnosti stavebních materiálů. Zdroj: https://www.avmi.cz/post/5-tipu-jak-si-snizit-ucty-za-energie-a-zprijemnit-si-bydleni

Energeticky úsporný dům je stavbou budoucnosti



Obr. 3: Zateplení šikmé střechy s izolací URSA

Na první pohled se může zdát, že pro stavbu energeticky úsporného domu postačí kvalitně zateplená obálka. Přestože kvalitní zateplení je jednou z podmínek nutných k dosažení nízké energetické náročnosti, jistě není jedinou. Samotným zateplením nedosáhneme kvalit mimořádně úsporných domů. „Cesta za snížením spotřeby by měla začít pečlivým výběrem architektka či projektanta. V ideálním případě hledejte takového, který již má s navrhováním úsporných domů zkušenosti,“ uvádí Tereza Vojancová a pokračuje: „Na omezení tepelných ztrát domu mají totiž vliv faktory, na které je třeba myslet od samotného plánování. Jedním z těchto faktorů je například tvar stavby. Dům by měl být jednoduchý a kompaktní, protože čím větší je ochlazovaná plocha obálky budovy, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Důležité je také umístění domu na pozemku s ohledem na jeho orientaci ke světovým stranám. V neposlední řadě je třeba se zaměřit i na kvalitní zateplení domu.“ Pokud při výstavbě použijete dostatečnou vnější izolaci stěn, střechy i podlahy, budete celá desetiletí více šetřit na energiích. Zároveň uspoříte na ceně tepelného čerpadla či zplyňovacího kotle, protože potřebuje menší výkon.

I správná orientace domu může ušetřit spoustu peněz

Pro koncepci uspořádání domu je třeba si nejprve ujasnit, jak a po jakou dobu se dané místnosti budou využívat. Obytné místnosti je například nevhodné situovat na severní stranu. „Severní strana je velmi chladná a bez slunečního světla. Doporučuje se tedy využívat na garáže, chodby, kuchyně, pracovny, koupelny a toalety. Východní strana umožňuje proslunění především v ranních hodinách. V letním období je osvit příjemný, v zimě je strana chladná. Vhodná je pro umístění ložnice, kuchyně, jídelny, pracovny. Jižní strana je zásadní v otopném období pro pasivní solární zisky. Tato strana je vhodná pro situování obývacího pokoje, obytné kuchyně, jídelny, herny dětí, terasy. Západní strana je v letních měsících vystavena značnému slunečnímu záření, kdy slunce přechází nízko nad západním obzorem a svítí téměř kolmo do oken. V zimních měsících je vystavena hlubokému proslunění. Je vhodná pro umístění obývacího pokoje, obytné haly, obytné kuchyně, jídelny, herny dětí, terasy,“ vysvětluje Vojancová. Kromě využití světových stran, hrají významnou roli i okna. „Přirozené osvětlení je dostatečné tehdy, když se plocha oken rovná přibližně 1/8 plochy místnosti při světlé výšce 2,5 m,“ říká architektka.

Buďte blíž přírodě!



Obr. 4: Zelená střecha s izolací URSA

V případě, že to váš typ střechy umožní, vyplatí se na ni vybudovat zelenou střechu. Ty se v posledních letech stávají stále atraktivnějším prvkem moderní architektury. Pyšní se mnohými výhodami a přínosnými vlastnostmi nejen pro životní prostředí, ale i koncové uživatele stavby. Vegetační neboli zelené střechy přináší komfort uvnitř domu svou schopností izolovat, ochlazovat nebo tlumit hluk. Zelenou střechu si navíc můžete pořídit, ať už dům stavíte nebo ho rekonstruujete, uprostřed města, na jeho periferii či na venkově. „Zelené střechy jsou jakýmsi návratem k přírodě. Jsou skvělou možností, která šetří přírodu. I proto se s nimi už nesetkáváme jen na kancelářských budovách, ale stále častěji právě na rodinných domech. Pro zelené střechy jsou ideální materiály URSA XPS N-III-L,“ uzavírá Vojancová ze společnosti URSA.

