Víte, jak postavit opravdu úsporný dům?

Již v počátku výstavby musí investoři hlídat všechny technologické komponenty, použité materiály a procesy, které dají vzniknout projektu pasivního domu. Jeho výstavba se sice řadí mezi náročnější, ale přináší s sebou řadu výhod nejen v oblasti úsporného hospodaření s energií, ale i v oblasti finančních úspor. Pasivní dům by měl totiž ročně spotřebovat maximálně 15 kWh na metr2 vytápěné podlahové plochy, čímž umožní uživatelům vyšší komfort bydlení a zajímavé úspory na energiích.

Kategorie domů jsou dle kritéria – hodnoty měrné roční potřeby na vytápění (MRPV) – následující: Plusové domy (MRPV = 0–5 kWh/m 2 .rok; dům vyrobí více energie, než sám spotřebuje)

.rok; dům vyrobí více energie, než sám spotřebuje) Nulové domy (MRPV = 0–5 kWh/m 2 .rok)

.rok) Pasivní domy (MRPV ≤ 15 kWh/m 2 .rok)

.rok) Domy s téměř nulovou spotřebou energie (MRPV = 30–80 kWh/m 2 .rok)

.rok) Nízkoenergetické domy (MRPV ≤ 50 kWh/m 2 .rok)

.rok) Domy běžné v 70. letech (MRPV ≥ 200 kWh/m2.rok)

Energetická náročnost domu

Pod energetickou náročností domu si obvykle představíme množství energie spotřebované na vytápění domu. To však není jediným určujícím faktorem. „Do energické náročnosti domu započítáváme i energii spotřebovanou na osvětlení, ohřev vody, chlazení, větrání nebo energii nutnou na pohon čerpadel, motorů nebo ventilátorů,“ upřesňuje architektka společnosti URSA Tereza Vojancová. To vše bere v úvahu průkaz energetické náročnosti domu (PENB). Průkaz PENB je povinný při výstavbě nových budov, při větších změnách, u již dokončených budov a při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho části. Dům je na základě své energetické náročnosti řazen do příslušné kategorie. Kategorie C představuje vyhovující stavby, kategorie B potom úsporné stavby a kategorie A stavby mimořádně úsporné. Podle měrné roční potřeby na vytápění odborníci dělí budovy do několika kategorií. To, do jaké kategorie dům spadá, záleží na tom, jakých hodnot měrná roční potřeba na vytápění (MRPV) dosahuje. Jak dosáhnete nejvyšší kategorie i u svého domu?

Nepodceňte základy domu





Na první pohled se může zdát, že pro stavbu energeticky úsporného domu postačí kvalitně zateplená obálka. Přestože kvalitní zateplení je jednou z podmínek nutných k dosažení nízké energetické náročnosti, jistě není jedinou. Samotným zateplením nedosáhneme kvalit mimořádně úsporných domů. „Cesta za snížením spotřeby by měla začít pečlivým výběrem projektanta. V ideálním případě hledejte takového, který již má s navrhováním úsporných domů zkušenosti,“ uvádí Tereza Vojancová a pokračuje: „Na omezení tepelných ztrát domu mají totiž vliv faktory, na které je třeba myslet od samotného plánování. Jedním z těchto faktorů je například tvar stavby. Dům by měl být jednoduchý a kompaktní, protože čím větší je ochlazovaná plocha obálky budovy, tím vyšší jsou tepelné ztráty. Důležité je také umístění domu na pozemku v ohledu na jeho orientaci ke světovým stranám. V neposlední řadě je třeba se zaměřit i na kvalitní zateplení domu.“ Rozhodně se tedy bez kvalitní izolace neobejdete. Je potřeba vybírat z toho nejlepšího na trhu. „Za sebe bych doporučila použití minerální izolace URSA PUREONE, která dosahuje nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojíčků i místností, kde žijí alergici nebo astmatici. Navíc je vyrobena v Německu, kde podléhá i těm nejpřísnějším standardům a řadí se tak mezi nejkvalitnější izolace na českém trhu,“ popisuje architektka společnosti URSA, Tereza Vojancová.

Šetřete energií

Dům v nejvyšší kategorii energetické úspornosti vyžaduje šetrné získávání tepla z obnovitelných zdrojů. Je potřeba se proto předem zamyslet nad tím, jaký otopný systém do své stavby použijete. „Čím má dům menší spotřebu energie, tím nižší je potřebný instalovaný výkon otopného systému, cena i účty za energie,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Pokud při výstavbě použijete dostatečnou vnější izolaci stěn, střechy i podlahy, budete celá desetiletí více šetřit na energiích. Zároveň uspoříte na ceně tepelného čerpadla či zplyňovacího kotle, protože potřebuje menší výkon.

Nezapomeňte na detaily





Takzvaná vzduchotěsnost domu je ideální stav, při kterém se minimalizují tepelné úniky a maximalizují zisky. Vysoká průvzdušnost obálky budovy navíc vede k vyšším tepelným ztrátám, které během projektování budovy zpravidla nejsou zohledněny. Kromě použití souvislé vnější izolace proto myslete i na další detaily z hlediska vzduchotěsnosti celé konstrukce. „Pokud od samotného začátku budete myslet na kombinaci energetických parametrů, kvality vzduchu i světelného a akustického komfortu, získáte takové bydlení, ve kterém se nejen budete cítit skvěle a zároveň nebudete vydávat velké finanční částky za provoz,“ uzavírá architektka společnosti URSA, Tereza Vojancová.

Více informací o produktech, které vám pomohou dosáhnout úspornějšího bydlení, naleznete na www.ursa.cz.