HONTER®: Kvalita PUR pěn, která rozhoduje o bezpečí a životnosti staveb
HONTER®: Kvalita PUR pěn, která rozhoduje o bezpečí a životnosti staveb
Polyuretanové pěny jsou dnes jedním z nejzásadnějších izolačních materiálů ve stavebnictví. Jejich kvalita určuje nejen tepelný komfort a energetickou úsporu, ale také bezpečnost, životnost konstrukce. Přesto se na trhu stále objevují levné a neprověřené pěny neznámého původu, které vznikají mimo jakýkoliv kontrolní systém a jejichž vlastnosti nelze reálně garantovat. V době, kdy se stavby projektují na desítky až stovky let, je to risk, který může vést k závažným problémům.
HONTER® představuje pravý opak tohoto trendu. Jako výrobce s dlouholetou historií v Evropě i USA, s vlastním vývojem, laboratorní infrastrukturu a certifikátem ISO 9001:2015, dokládá kvalitu svých PUR pěn nejen slovy, ale měřitelnými výsledky a transparentními procesy. Společnost disponuje vlastní laboratoří pro kontrolu tepelných, mechanických, chemických a požárních vlastností a pracuje dle harmonizované normy EN 14315-1, která je pro obor určující. Součástí interního systému je také ověřování požárních vlastností podle ČSN EN 13501-1, testování chemické stability, kontrola VOC a fyzikálních parametrů, které musí dlouhodobě odpovídat deklarovaným hodnotám.
HONTER® zároveň spolupracuje s akreditovanými evropskými laboratořemi a Oznámenými subjekty, které průběžně potvrzují shodu výrobků s požadavky evropské legislativy CPR. Tato nezávislá kontrola je zárukou, že výsledky nejsou jen interní deklarací výrobce, ale jsou ověřeny třetí stranou s vysokou odborností a kvalifikací. Metrologická návaznost všech měřidel je zajištěna prostřednictvím ČMI a dalších akreditovaných pracovišť v ČR i zahraničí, což minimalizuje riziko odchylek a potvrzuje přesnost prováděných zkoušek.
Jedním z největších rizik nekvalitních PUR pěn je degradace materiálu v čase, která může být výrazně urychlena přítomností nestabilních složek, nevhodných přísad nebo nízké úrovně kontroly při výrobě. Takové pěny mohou tvrdnout nepravidelně, ztrácet objem, rozpadat se nebo měnit chemickou stabilitu, což následně negativně ovlivní izolační vlastnosti konstrukce. Méně známým, ale velmi zásadním problémem je také koroze spojovacích prvků, která může být způsobena chemickými reakcemi mezi nevhodnou pěnou a kovovým materiálem. Tyto změny se mohou projevit až po letech, kdy je už konstrukce hotová a opravy jsou finančně náročné. Tento problém se netýká pouze šroubů a kotev – obecně je známé, že některé nekvalitní PUR pěny mohou urychlovat i korozi pozinkovaných plechů, pokud obsahují nevhodné katalyzátory nebo zbytky reaktivních látek. Řešením je používání chemicky stabilních, certifikovaných pěn s ověřenou kompatibilitou se zinkem a aplikace ochranné vrstvy, která zabrání přímému kontaktu pěny s kovem.
HONTER® proto pravidelně provádí testy dlouhodobé stability, sledování morfologie (SEM) a teplotní odolnosti (TGA), aby bylo možné vyhodnotit, jak se materiál chová v reálných podmínkách a jaká je jeho interakce s materiály, které v konstrukci obklopuje. To je zásadní rozdíl oproti pěnám neznámého původu, které nejsou testovány v žádném rozsahu a mnohdy neprocházejí ani vstupní kontrolou šarže.
Nekvalitní PUR pěny z garážových firem nebo od anonymních překupníků mohou na první pohled vypadat podobně jako značkové produkty, ale jejich parametry bývají velmi proměnlivé. Často nejsou doprovázeny žádným platným Prohlášením o vlastnostech (DoP), neobsahují údaje o certifikaci, nejsou sledovány v rámci systému managementu kvality a jejich výrobce obvykle nenese reálnou odpovědnost za případné škody. Mnohé pocházejí z trhů mimo EU, kde neplatí regulace týkající se obsahu škodlivých látek, VOC či materiálové bezpečnosti.
PUR pěna přitom není spotřební materiál. Je to součást stavby, která má fungovat 30–80 let. A právě proto je zásadní vybírat takové výrobky, jejichž kvalita je transparentní, ověřená a dlouhodobě stabilní. HONTER® garantuje svým zákazníkům hodnoty, které jsou doloženy laboratorními výsledky, kontrolovány nezávislými institucemi a podloženy certifikovaným systémem kvality.
Pro investory i realizační firmy je zároveň zásadní mít možnost jednoduše ověřit, že aplikovaný materiál odpovídá tomu, který byl smluvně a technicky deklarován.
V praxi se bohužel setkáváme i s případy, kdy je na stavbě deklarován kvalitní certifikovaný výrobek, avšak ve skutečnosti je aplikována levná PUR pěna neznámého původu. PUR pěny HONTER® proto mají charakteristickou, stabilní barvu, která slouží jako jednoznačný identifikační prvek originálního produktu. Tento vizuální znak umožňuje snadnou kontrolu přímo na místě realizace a funguje jako ochrana zákazníka před záměnou nebo neúmyslným použitím nekvalitních pěn, jejichž vlastnosti, složení ani dlouhodobé chování nelze garantovat. Zákazník tak získává jistotu, že skutečně dostává materiál s ověřenými parametry, certifikovaným původem a kvalitou, za kterou platí.
V době, kdy se na trhu objevují nejrůznější náhrady bez původu a bez kontroly, je tato jistota pro investory, montážní firmy i koncové zákazníky klíčová. HONTER® dlouhodobě ukazuje, že cesta k udržitelným a bezpečným stavebním produktům vede přes precizní vývoj, neustálé testování a odpovědný přístup k výrobě. A právě proto zůstává jedním z lídrů trhu v oblasti polyuretanových izolací.