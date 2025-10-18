9. ročník konference TZB-info Energetická náročnost budov
27. 11. opět v Praze. Stav rozpracovanosti implementace EPBD 4 do naší legislativy. Změny od 1. 1. 2026 a co dál? Hodnocení GWP, nové požadavky na průvzdušnost budov v ČSN 730540-2, těsnost obálky budovy – dopad na hodnocení ENB a další témata. Nezapomeňte se přihlásit včas na konferenci Energetická náročnost budov 2025.
Na letošní 9. ročník konference máme 3 hlavní témata
- EPBD IV v českém prostředí
Nová revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD IV) je pro Českou republiku jedním z nejdůležitějších legislativních závazků v oblasti dekarbonizace a energetické transformace. Zasahuje do práce energetických specialistů, auditorů, projektantů, správců budov i investorů, témata jsou určena i pro státní správu a povolování staveb i developery. Na konferenci připravujeme přednášky zejména k požadavkům, které vznikají v české implementaci legislativy. A to pro nové budovy, pro rekonstrukce rezidenčních i nebytových budov, pro infrastrukturu, pro obnovitelné zdroje a mobilitu, požadavky pro trh s nemovitostmi.
- Praxe vyhlášky č. 264/2020 Sb.
Nové požadavky na průvzdušnost budov v ČSN 730540-2 a měření, uvedení do praxe, těsnost obálky budovy – dopad na hodnocení ENB v příkladech, dopady v SW na stavební fyziku a hodnocení budov. Ale také problematika rekonstrukcí bytových domů, NZÚ, změny po 1. 9. 2025 a dopad na rozpracované projekty, nutné přepočty. Probereme také detaily 3 pojmů: účinnost výroby energie * účinnost distribuce (akumulace) energie * účinnost sdílení energie.
- ETS po roce 2027
Dopad na budovy, na sociální bydlení, veřejné budovy, soukromé bydlení. Dopad pro technickou praxi. Výpočet – Jak se projeví povolenky v ceně provozu kotelny? Výpočtová pomůcka, komentáře na TZB-info a videa na estav.tv.
Energetická náročnost budov 2025
- 9. ročník odborné konference TZB-info
- Čtvrtek 27. listopadu 2025, 8:30–16:00 hod
- Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6
- Neváhejte s přihlášením, počet míst je omezen s ohledem na kapacitu sálu.
- Přihláška
Program
|8:30–9:00
|Registrace
|9:00
|Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálu TZB-info
|Zahájení konference
|9:05
|EPBD 4
|prof. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
|Směrnice EPBD 4
(Bezemisní standardy pro nové budovy (ZEB), všechny nové veřejné budovy musí být bezemisní od 1. ledna 2026, ostatní od 1. ledna 2028, cíle pro renovace stávajících budov, infrastruktura pro obnovitelné zdroje a mobilitu)
|Mgr. Nathalie Marková, Odbor energetické účinnosti a úspor MPO
|Stav rozpracovanosti implementace EPBD 4 do naší legislativy
(GWP obecně – Analýza budov – Renovační pas – digitalizovaný plán postupných a návazných kroků renovace budovy, Renovace na prodej/pronájem. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) i Ministerstvo životního prostředí (MŽP) intenzivně pracují na implementaci, která musí být dokončena do dvou let (od účinnosti směrnice) a má za cíl přizpůsobit evropské požadavky českým podmínkám. Implementace se dotkne zejména fondů dotací – Nová zelená úsporám.)
|Ing. Michal Čejka, Centrum pasivního domu
|EPBD IV – Aktuální informace k renovačním pasům, technické údaje definované pro nové budovy a rekonstrukce (ZEB)
(Analýza identifikuje procenta nejhůře energeticky efektivních budov v ČR, navrhuje, jakým způsobem nastavit MEPS, mapuje dopady GWP na výběr stavebních materiálů. Analýza jako podklad pro finální transpoziční plán vlády ČR.)
|Ing. Jan Růžička, Ph.D., Ing. Julie Železná, Ph.D., ČVUT v Praze, UCEEB, výzkumný tým Udržitelná výstavba
|Udržitelná výstavba – hodnocení GWP – stav 2025
(GWP má na návrh budovy zásadní dopad, protože posouvá zaměření od samotného provozu budovy (spotřeba energie na vytápění) na celý životní cyklus budovy, což se projeví v celém konceptu i návrhu všech systémů budovy.)
|10:50
|ČSN 730540-2 účinná od září 2025 a praxe vyhlášky č. 264/2020 Sb.
|Ing. Jiří Novák, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb
|Nové požadavky na průvzdušnost budov v ČSN 730540-2 a měření – uvedení do praxe
(Hlavní změna dlouho očekávané normy spočívá v tom, že klade velký důraz na splnění limitních hodnot buď intenzity výměny vzduchu, nebo průvzdušnosti, které jsou klíčové pro dosažení standardů Bezemisní budovy (ZEB), a které mají zásadní vliv na celkovou energetickou bilanci budovy.)
|Ing. Jiří Cihlář, CEVRE Consultants
|Těsnost obálky budovy – dopad na hodnocení ENB – příklady
(Jedním z nejdůležitějších aspektů při přechodu na nové standardy výstavby je propojení revidované ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) podle platné vyhlášky č. 264/2020 Sb. V hodnocení ENB (a tím i v PENB) hraje průvzdušnost klíčovou roli ve výpočtu ztrát větráním. Nová ČSN 730540-2 fakticky tlačí na to, že nové budovy již nelze efektivně navrhovat s přirozeným větráním.)
|11:30-11:50
|Přestávka
|11:50
|doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb
|Změny ČSN 730540-2 a jejich dopady v SW na stavební fyziku
(Dopady revize normy ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky) na výpočetní software jako je Energie (často používaný pro energetické hodnocení budov a PENB v ČR) jsou významné a vyžadují komplexní aktualizaci programu. Aktualizace se týká např.: změn požadavků na tepelné vlastnosti konstrukcí, implementaci přesnějšího hodnocení větrání a změny ve výpočtových metodách a značení.)
|Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT
|Kontrukce oddělující vytápěný a nevytápěný prostor v ČSN 730540-2, DEKSOFT
(Revize normy ČSN 730540-2 přináší významné změny v problematice konstrukcí stropů, zejména těch, které oddělují vytápěný prostor od nevytápěného (např. strop nad sklepem, průjezdem nebo nevytápěnou půdou).
Zásadní novinkou je zavedení variantních požadavků na součinitel prostupu tepla (U) podle typu nevytápěného prostoru.
|Robert Šafránek, energetický specialista, STOPTERM
|Bytové domy a jejich hodnocení pro NZÚ, změny po ČSN 730540-2 od 1. 9. 2025, dopad na rozpracované projekty NZÚ – BD oblast A v příkladech
(Dopad změn normy ČSN 730540-2 (2025) a souvisejících předpisů na rozpracované projekty v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) je značný a vyžaduje pečlivé posouzení, zda projekt podléhá novým pravidlům, a případně nutné přepočty.)
|HELUZ IZOS
|Tepelněizolační trojskla pro novostavby i rekonstrukce, SW Selektor skel
(Revize normy ČSN 730540-2: 2025 a zpřísňující požadavky na energetickou náročnost budov (především standard ZEB – Bezemisní budova) činí tepelněizolační trojskla standardním, a v mnoha případech povinným řešením pro novostavby i rozsáhlé rekonstrukce.
Vliv trojskel na plnění nové normy a standardů je naprosto zásadní, protože jsou klíčová pro splnění limitních hodnot součinitele prostupu tepla celých výplní.)
|Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. – Buřinka
|Když klient myslí renovaci vážně: Jak Buřinka propojuje financování, dotace a odborné poradenství
(Zatímco standardní úvěr je čistě finanční produkt, úvěr k NZÚ je silně navázán na technickou kvalitu projektu. Nová legislativa a požadavky na ZEB (Bezemisní budovy) tlačí na to, aby projekty podpořené NZÚ byly komplexní a maximálně úsporné. Klient si tak dnes vybírá mezi komfortem a rychlostí (standardní úvěr, vyšší cena) a maximální úsporou a garancí kvality (úvěr k NZÚ, nižší úrok, ale nutnost splnit přísné technické požadavky nové normy.)
|Ing. Zbyněk Chmela, energetický specialista
|Problematika hodnocení ztrát distribucí a sdílení – praktické příklady
|Ing. Aleš Jakubec, ebm - papst CZ
|Vliv výměny ventilátorů na účinnost větrání
(Vliv výměny ventilátorů na účinnost větrání v rámci nové legislativy (zejména s ohledem na revizi ČSN 730540-2: 2025 a vyhlášku č. 264/2020 Sb.) je klíčový, protože se nově klade extrémní důraz na řízené větrání, energetickou účinnost, a splnění hygienických limitů.
Výměna starých, neúčinných ventilátorů za moderní systémy může zásadně ovlivnit energetickou náročnost budovy (ENB) a splnění nových standardů, především v případě renovací bytových domů.)
|Danfoss – Devi
|DEVI elektrické podlahové vytápění v nízkoenergetických domech
(I když je nízkoenergetický dům dokonale zateplen a má minimální potřebu tepla, použití elektrického podlahového vytápění jako hlavního zdroje vytápění komplikuje faktor neobnovitelné primární energie. Jaké je řešení?)
|Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN
|Provozní zkušenosti a získaná data z realizace Obnova budovy COPTH, Českobrodská, Ecoten 2019–2022
|Fenix (AERS)
|Efektivní využití bateriových úložišť – poznatky z praxe
(Doplněním efektivně řízené akumulace lze výrazně zvýšit přínos FV elektrárny a snížit náklady na provoz objektu.)
|14:45–15:05
|Přestávka
|15:05
|Povolenky
|TZB-info
|ETS 2 na TZB-info a estav.tv
|Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
|ETS po 2027, dopad na sociální bydlení, veřejné budovy, soukromé bydlení a navrhování budov
(Povolenky se mají stát významným zdrojem peněz pro transformaci české energetiky a bydlení. Týkají se nepřímo všech domácností a firem, které topí plynem, uhlím, topnými oleji nebo používají fosilní paliva v dopravě, včetně LPG a zemního plynu. Povinnost nakoupit povolenku budou mít dodavatelé energií a paliv, ale ti tento náklad promítnou do koncové ceny pro odběratele. Co to znamená pro návrh budov?)
|Ing. Josef Hodboď, TZB-info
|Výpočet navýšení ceny vytápění zemním plynem a hnědým uhlím při započtení emisní povolenky pro domácnosti (EU ETS 2)
nové pomůcky TZB-info
|Brilon
|Příklad výpočtu – Jak se projeví povolenky v ceně provozu kotelny (Porovnáme staré a nové kotle při rekonstrukci plynové kotelny. V jaké relaci je úspora novými kotli a započítaná emisní povolenka?)
|Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D., TZB-info
|Kalkulátor cen energií TZB-info, Energospot.cz a pomůcka pro poradenství
(SW, pomůcky i tabulky jsou pro vás na TZB-info 24/7 zdarma a poskytují aktuální data i historické ceníky. Novými projekty jsou Energospot.cz pro spotový obchod s elektřinou a pomůcka pro poradenství pro rekonstrukce budov.)
|16:00
|Závěr
Upozornění pro účastníky: Organizátor konference, společnost Topinfo s.r.o., si vyhrazuje právo na možnou změnu programu.
