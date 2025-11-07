Unikátní český pavilon EXPO 2025 patřil mezi nejnavštěvovanější expozice
Unikátní český pavilon EXPO 2025 patřil mezi nejnavštěvovanější expozice
EXPO 2025 v japonské Ósace v říjnu po šesti měsících uzavřelo svou kapitolu. Český pavilon si odnáší zlatou medaili v kategorii People’s Choice za nejoblíbenější pavilon podle návštěvníků z celého světa a dvě stříbrná ocenění, za architekturu a oblíbeného maskota Reného. Pavilon přivítal více než 1,5 milionu návštěvníků a zařadil se tak mezi nejnavštěvovanější evropské expozice. Navštívil jej také prezident ČR Petr Pavel a japonská princezna Takamado. Výstava se stala největší prezentací českého byznysu a průmyslu v Japonsku za posledních 50 let.
Český pavilon na světové výstavě EXPO 2025 v Ósace získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých pavilonů do 1 500 m². Na samotném závěru světové výstavy si tak připsal již čtvrté významné ocenění – po zlaté medaili People’s Choice a stříbru za nejlepšího maskota v soutěži World Expolympics a po ocenění Evropské unie za výjimečnou pohostinnost. Jedná se o nejlepší umístění v kategorii architektura po dlouhých 55, respektive 67 letech.
Vyhlášení cen BIE proběhlo na závěr světové výstavy v největší kryté hale areálu EXPO 2025 Shining Hat Hall a sledovali ho zástupci prakticky všech účastnických zemí a další významní hosté. Český pavilon byl odbornou porotou oceněn jako mimořádné architektonické dílo, které v sobě propojuje tradici, inovaci a udržitelnost.
„Námi navržený národní pavilon pro EXPO 2025 propojuje moderní architekturu, odvážný sochařský přístup k této specifické typologii a důraz na udržitelnost a inovace. Za celým projektem stojí mimořádné úsilí nejen našeho týmu architektů, ale také stavitelů, kteří pavilon realizovali. A samozřejmě týmu generálního komisaře Sošky. O to více si vážíme ocenění v prestižní soutěži BIE Official Participant Award – Architecture & Landscape, a jsme za něj vděční jak odborné porotě, tak organizátorům,“ říká k ocenění autor architektonického návrhu českého národního pavilonu Michal Gabaš ze Studia Apropos Architects.
Pavilon, jehož architektura odkazuje na staletou českou sklářskou tradici a zároveň využívá moderní CLT dřevěnou technologii, byl od počátku výstavy považován za jeden z nejzajímavějších architektonických exponátů EXPO. Stal se nejvyšší CLT stavbou bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Kombinace vizuální originality a konceptu propojujícího vědu, umění a řemeslo zaujala odborníky i širokou veřejnost.
„Získaná ocenění jsou důkazem, že se Česku podařilo zaujmout nejen svým obsahem, ale i originálním architektonickým řešením. Pavilon je vizuálně výrazný, technologicky inovativní, a přitom nese jasný rukopis české tradice. Navázali jsme tak na legendární úspěch československého pavilonu na EXPO 1970 v Ósace – přesně po 55 letech jsme opět dokázali zaujmout japonské publikum. Za to patří všem, kteří se na projektu podíleli, obrovské díky,“ uvedl generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.
Zlatá ocenění pro pavilon v historii světových výstav:
- Paříž 1937 – Československý pavilon získal Grand Prix, hlavní cenu výstavy, za moderní architekturu a kvalitní expozici.
- Brusel 1958 – V rámci slavné „Bruselské výstavy“ si československý pavilon odnesl Zlatou hvězdu, nejvyšší ocenění celého EXPO, a k tomu dalších třináct dílčích cen.
- Ósaka 2025 – Český pavilon získal zlatou medaili „People’s Choice“, v níž rozhodovali sami návštěvníci. Uspěl také se stříbrnou cenou za nejlepšího maskota.
Český pavilon navštívil v rámci Českého národního dne na EXPO 2025 24. července prezident Petr Pavel. Ósaka tleskala českým umělcům vestoje. Kulturní program Národního dne na EXPO 2025 vidělo téměř 3 700 návštěvníků, zahájil ho právě prezident Petr Pavel. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v National Day Hall, zúčastnila se ho také japonská princezna Takamado. Během Národního dne vystoupilo téměř 50 umělců.
„Naše účast na světových výstavách má dlouhou a bohatou tradici. Na předchozích výstavách EXPO jsme – ať už pod hlavičkou Československa nebo Česka – ukázali, jak dokážeme spojit technickou zručnost s kulturním bohatstvím. Příkladem, který mluví za vše, je EXPO 58 v Bruselu. Československo tehdy získalo snad všechna existující ocenění, ale především tehdejší účast dala vzniknout takzvanému bruselskému stylu, který ovlivnil design na celá desetiletí. Jsem přesvědčen, že letošní EXPO zanechá stejně trvalou stopu. Společné vystoupení České filharmonie, Cirku La Putyky, Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu a zpěvačky Aiko se stalo vrcholem kulturního programu našeho pavilonu. Zanechalo ve mě spoustu dojmů a emocí, ale především pocit, že jako národ máme být na co hrdí,“ uvedl v odpoledním slavnostním projevu v Českém národním pavilonu a při následné tiskové konferenci prezident Petr Pavel.
Kulturní vystoupení „THE STRINGS“, na kterém se představil Cirk La Putyka společně s Českou filharmonií, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a hudebnice AIKO bylo vrcholem programu Národního dne.
Jen za první dva měsíce výstavy EXPO 2025 vidělo více než dvacet tisíc nadšených diváků Českého národního pavilonu přes 150 kulturních vystoupení a desítky interpretů. Český kulturní program na EXPO 2025 slaví mimořádné úspěchy. Díky EXPO 2025 přišly českým umělcům již další nabídky na vystoupení v Asii. Aby ne, Česko si pro letošní EXPO připravilo největší přehlídku kultury v novodobé historii světových výstav.
„Přípravě kulturního programu jsme v loňském a letošním roce věnovali skutečně obrovské úsilí. Jedná se o největší letošní přehlídku české kultury v zahraničí a také o největší přehlídku české kultury na světových výstavách, kterou se kdy Česko prezentovalo. V areálu výstaviště na ostrově Yumeshima jsme jedinou zemí, která prezentuje s týdenní pravidelností takto bohatý živý kulturní program,“ vysvětluje programový ředitel české účasti na EXPO 2025 Přemysl Pela.
V průběhu 26 týdnů trvání světové výstavy se postupně představilo více než 250 umělců ve více než 30 hudebních, scénických a multi-žánrových projektech. Mezi úspěšnými projekty, které se na světové výstavě objevili, lze najít osvědčené stálice české hudební scény, které pro japonské publikum fungují v podstatě jako synonyma pro Česko. To jsou především ty z oblasti klasické hudby, jako je například Česká filharmonie, Komorní sólisté Českého rozhlasu nebo Komorní orchestr Plzeňské filharmonie. Prezentovali se nicméně v současném světle – doplněné o inovativní a cross-žánrové propojení s dalšími uměleckými soubory.
V posledních dnech výstavy český pavilon navštívil také bývalý kandidát na prezidenta a současný první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Drahoš. „Jsem velmi potěšen z ocenění, která český pavilon získal. Není jich málo a jsou naprosto zasloužená. Když jsem pavilon viděl poprvé, byl jsem si jistý, že se Japoncům bude líbit. Je to originální a nápaditý styl architektury, která se sem skvěle hodí. Navazujeme tím na úspěchy československých pavilonů z padesátých až sedmdesátých let minulého století,“ uvedl Jiří Drahoš při své návštěvě areálu EXPO 2025.
O českém pavilonu na EXPO 2025
Česko se jako samostatný stát účastnilo světové výstavy EXPO pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška. Design pavilonu ve tvaru skleněné spirály vzešel z otevřené architektonické soutěže, kterou v březnu 2023 vyhrálo studio Apropos Architects. Nosnou konstrukci stavby tvoří moderní dřevěné CLT panely, fasádu pak umělecké sklo, které má v Česku několikasetletou tradici. Pavilon postavila japonská společnost Daisue ve spolupráci s českými subdodavateli. Národní pavilon nabídl důstojné zázemí české účasti na EXPO 2025, které se konalo od dubna do října 2025 na umělém ostrově Yumeshima v Ósackém zálivu. V pavilonu se byla stálá expozice, multifunkční auditorium Daisue Hall, zázemí pro obchodní jednání, restaurace, CTP lounge a před pavilonem byla pro návštěvníky k dispozici odpočinková zóna s výhledem na moře. Téměř každý týden se od pátku do neděle konaly kulturní vystoupení. Pavilon byl úspěšně zkolaudován na začátku dubna 2025 a je největší dřevostavbou svého druhu bez kovové nosné konstrukce v Japonsku. Veřejnosti se oficiálně otevřel 13. dubna 2025 a uzavřel 13. října 2025.