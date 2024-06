Český pavilon na EXPO 2025 v Ósace z CLT panelů a skla Rozhovor s generálním komisařem EXPO 2025 Ondřejem Soškou

Světová výstava EXPO 2025 v Ósace se otevře 13. dubna 2025, a Česká republika zde opět předvede svůj národní pavilon, který slibuje být nejen vizuálně atraktivní, ale také technologicky inovativní. V rozhovoru s generálním komisařem české účasti na EXPO 2025 v Ósace, panem Ondřejem Soškou, jsme se dozvěděli více o přípravách, architektuře a cílech českého pavilonu.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Opět exkluzivní umístění pavilonu

Český pavilon bude umístěn na hlavní promenádě u moře, kde organizátoři plánují tančící fontány a další zajímavosti. „Náš pavilon bude viditelný přímo z té nejnavštěvovanější promenády, což je skvělé umístění,“ vysvětluje Ondřej Soška důležitost strategické polohy. Toto umístění zajišťuje, že český pavilon bude jedním z nejviditelnějších a nejnavštěvovanějších na celé výstavě.

Pavilon navržený Apropos Architects je jedinečný svou konstrukcí. „Jedná se o dřevostavbu s nosnou konstrukcí ze dřeva ve tvaru spirály, která je obložená sklem,“ popisuje Ondřej Soška. Výběr vítězného návrhu nebyl jednoduchý. „Vítězný návrh nás zaujal svou kombinací dřeva a skla, která je unikátní a pro návštěvníky snadno rozpoznatelná,“ říká Soška.

Návštěvnická cesta a vyhlídková terasa

Pavilon disponuje návštěvnickou cestou dlouhou 260 metrů, která návštěvníky provede od přízemí až na vyhlídkovou terasu s úchvatným výhledem na ósacký záliv. Tato naučná stezka vypráví příběh Česka a jeho bohaté historie a kultury. Před pavilonem jsou také velké schody, které slouží jako místo k odpočinku s výhledem na moře a tančící fontány. „Díky umístění u moře bude krásný výhled na ósacký záliv, což věříme, že bude jedním z lákadel našeho pavilonu,“ dodává Ondřej Soška.

Pavilon, který se rozkládá na necelých 1 000 metrech čtverečních, je navržen tak, aby maximálně využil dostupný prostor a byl designově atraktivní. Japonské stavební předpisy jsou velmi přísné, zejména kvůli zemětřesením a tajfunům. Ondřej Soška vysvětluje, že pavilon prošel důkladnými výpočty a simulacemi, což japonské úřady přesvědčilo o jeho bezpečnosti. „Náš pavilon bude jediným svého druhu a velikosti, který bude postavený pouze ze dřeva bez ocelové konstrukce,“ zdůrazňuje. „Dokladovali jsme veškeré výpočty a úřady byly kvalitou zpracování překvapeny,“ dodal Ondřej Soška.

Prezentace Česka

Pavilon bude sloužit nejen k prezentaci české kultury a inovací, ale také jako platforma pro obchodní příležitosti. „Uprostřed pavilonu bude multifunkční auditorium, kde budou probíhat tematicky zaměřené konference a kulturní akce,“ říká Soška. Cílem je ukázat kreativitu a potenciál České republiky a vytvořit pozitivní emoci u návštěvníků.

Po skončení EXPO 2025 by se pavilon mohl přesunout zpět do České republiky. „Máme zájem z několika českých měst a krajů, které by chtěly pavilon u sebe. Rovněž máme zájem z Japonska,“ sděluje Soška. Přemístění pavilonu zpět do Česka by mohlo vytvořit krásný příběh a pavilon by se mohl stát zajímavou turistickou destinací.

Stihne se to?

„Stihne se to,“ ujišťuje Soška. Všechny práce jsou v plném proudu, smlouvy jsou podepsané. „Celý náš tým dělá všechno pro to, aby se projekt stihnul,“ dodává s optimismem.

Český pavilon na EXPO 2025 v Ósace podle Ondřeje Sošky slibuje být jedním z nejvýraznějších a nejúspěšnějších projektů, které Česká republika na světových výstavách kdy představila. Díky inovativnímu designu, strategickému umístění a bohatému programu se podle jeho slov jistě stane jedním z hlavních lákadel celé výstavy.

Celý rozhovor s Ondřejem Soškou si poslechněte ve videu v úvodu článku.