Český národní pavilon EXPO 2025 je zkolaudovaný. EXPO začíná již tuto neděli

Česká účast na EXPO 2025 hlásí úspěšnou kolaudaci národního pavilonu, kterou obdržela minulý týden. Japonský proces zahrnuje jak kontrolu dokumentace, tak fyzickou prohlídku stavby. Ta trvala tři dny, na vydání kolaudačního rozhodnutí si pak Češi počkali zhruba dva týdny. Realizace českého pavilonu je výsledkem špičkové technické spolupráce českých inženýrů a architektů.

Aktuálně probíhá příprava permanentní exhibice, instalace ozvučení a osvětlení a ladění posledních detailů. EXPO 2025 otevírá své brány za 10 dní, už 13. dubna 2025 a potrvá až do 13. října 2025. Koná se v japonské Ósace na ostrově Yumeshima.

Poslechněte si rozhovor s Ondřejem Soškou, generálním komisařem české účasti na EXPO, z června loňského roku Poslechněte si rozhovor s Ondřejem Soškou, generálním komisařem české účasti na EXPO, z června loňského roku

„Kolaudace českého pavilonu je pro mě osobně i pro celý tým obrovský milník. Znamená to, že jsme oficiálně připraveni – že ambiciózní projekt, v jehož úspěšnou realizaci ještě před rokem mnoho lidí nevěřilo, je oficiálně dokončen začít žít. To, co jsme dva roky připravovali na papíře, teď skutečně stojí, dýchá a je připravené přivítat návštěvníky z celého světa,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška a doplňuje: „Jsem přesvědčen, že pro Česko je to moment hrdosti. Dokázali jsme, že umíme navrhnout a realizovat nebývale náročný projekt, kterým opět ohromíme svět. Současně jsme dokázali, že jsme spolehliví partneři, že umíme stavět kvalitně, moderně, včas – a navíc v Japonsku, které je známé svou naprostou důsledností. Je to důkaz, že jako Češi máme co nabídnout i v mezinárodním měřítku.“

Kolaudační proces v Japonsku je velmi systematický a důsledně technický. Zahrnuje kontrolu souladu stavby s projektovou dokumentací, stavebními předpisy, bezpečnostními a požárními normami. Provádí ji jak hasiči, tak autorizovaný inspektor, v případě českého pavilonu Building Center of Japan. V případě národních pavilonů ještě navíc budovu kontrolují pracovníci Japonské asociace pro světovou výstavu EXPO 2025, která je pořadatelem celé akce. Proces zahrnuje jak kontrolu dokumentace, tak fyzickou prohlídku stavby. Doba trvání se liší podle rozsahu a náročnosti projektu. V českém pavilonu fyzická kontrola budovy trvala tři dny a česká strana obdržela jen několik drobných připomínek, které nebyly překážkou pro vydání kolaudačního rozhodnutí. To je výsledek perfektní přípravy a koordinace mezi českým a japonským týmem.

Aktuálně se v pavilonu dokončuje příprava permanentní exhibice, instalace speciálních prvků (ozvučení, dynamické osvětlení) a ladění posledních detailů. Češi jsou v první polovině zkolaudovaných pavilonů. Tento týden v pondělí se uskutečnila také finální inspekce kuchyně, což znamená, že restaurace je připravena na spuštění provozu. Provozovatelem restaurace je společnost Gastro Invest Internacional, lokálním partnerem je pak japonská společnost Amadeus. EXPO 2025 otevírá své brány za 10 dní, už 13. dubna 2025 a potrvá až do 13. října 2025. Koná se v japonské Ósace na ostrově Yumeshima.