Pohledná rozhledna Holedná

Na základě výsledku v brněnském projektu „Dáme na vás“ vznikla nejvyšší brněnská rozhledna na Holedné. Čistá technická konstrukce na úbočí nad řekou Svratkou je 34,32 metrů nad vrcholem kopce. Nachází se na hraně atraktivní lokality zvířecí obory a doplňuje možnosti pro volnočasové aktivity.

Autor neznámý: „Láska je jako kymácející se žebřík, čím výš vylezeš, tím máš krásnější výhled, ale čím výš jsi, tím horší bude pád."



Pohled směrem k centru Brna



Pohled na Komín, meandr Svratky, vlevo v pozadí sídliště Bystrc a Brněnské přehrada

Pohledná rozhledna Holedná – vypadá to jako verše z dětské knihy nebo písňový text Ivana Mládka.

Pojďme se projít do brněnské lokality Jundrov. Naleznete zde oboru Holedná se zvěří a spoustou turistických stezek pro každého, komu se nelení. Rodiny s dětmi i běžce nevyjímaje. Co je zde zajímavého pro nás? Obora Holedná, kopec Holedná 391 m n. mořem, ale hlavně krásná rozhledna, jak jinak než Holedná. Výhled jako Brno na celé Brno je za slušného počasí velmi atraktivní. Proto není divu, že je rozhledna velmi vyhledávaná a světe div se, je bezplatná. Ocelová věž je postavena na úbočí kopců, těsně vně obory nad řekou Svratkou a městskou částí Brno-Jundrovem. Skvělý výhled vám umožní spatřit Brněnskou přehradu i převážnou část Brna až po Bohunice. Zvlněná krajina dodává výhledu na dynamice a s potěšením zjistíte, že místo pro rozhlednu je vybráno skvěle. Na rozdíl od kymácejícího se žebříku v úvodním citátu, je celý projekt vyhlídky jednoduchý, ale staticky dotažený a nehrozí finální memento, že: „Čím výš jsi, tím horší pád.“



Horní vyhlídková plošina

Pohled shora na tělo tubusu a táhla

34,32 m výšky



Poslední vrstevnice na mapě hovoří o cca 300 m n. m. Úroveň 0,000 je značena jako 313,48 m n. m., ke kterým připočtěte 34,32 m výšky rozhledny. Po 13 patrech s 208 schody se vyšplháte na vyhlídkovou plošinu, obehnanou zábradlím. Základová deska o objemu 135 m3 vynáší štíhlou ocelovou konstrukci válce s vřetenovým schodištěm, ukotvenou křížícími se táhly do obvodu prstence základové desky. Deska ukrývá cca 9 100 kg ocelových výztuží.



Stojiny tubusu

Střední vřeteno se schodištěm

Pororoštové konstrukce



Z ní vyčnívají kotvící profily pro vřeteno věže a po obvodu je 16 kotevních patek ve tvaru v, každá jedna patka vždy pro dvojici táhel s napínáky a kotevními vidlicemi. Schodnice a pochozí část plošiny jsou tvořeny pororošty, výplně zábradlí jsou tvořeny nerezovou lankovou sítí. Celá ocelová konstrukce je upravena žárovým zinkem. Konstrukce působí subtilně, odlehčeně a táhla konstrukce vytvářejí po obvodu nehmotnou siluetu hyperboloidu.



Kotvící táhla

Ochoz se zábradlím

Kotevní patky táhel



Technická, či technicistní, matně stříbrná úprava povrchů paradoxně nepůsobí mezi stromy až tak kýčovitě, jak by se mohlo zdát. Rozhledna je nejvyšší stavbou tohoto typu na území Brna. Stavba vznikala od února 2020 a otevřena byla v prosinci 2020. Řešením i provedením je opravdu pohledná…



Zábradlí s lankovou sítí

Spojka kotevních vidlic

Pohled z ptačí perspektivy



Investorem a zároveň stavebníkem, správcem a vlastníkem rozhledny jsou Lesy města Brna a.s. a byla financována prostřednictvím dotace z peněz statutárního města Brna. Celkové náklady jsou psány 8 200 000,- Kč včetně DPH, v rámci participačního rozpočtu. Projekt je z „pera“ projektantů Architekti Brno s.r.o. a zhotovitelem NBS Invest A.S.



Pohled z vnějšku

Prstenec kotevních patek

Patka se základem



Co je však velmi zajímavé, je fakt, že nápad vznikl z výsledku brněnského projektu „Dáme na vás“ v roce 2017. Zde vidíte, že jsou leckdy věci veřejné, které dokážete ovlivnit a posunout je k lepšímu či smysluplnějšímu výsledku. Tento „plebiscit“ už v Brně pomohl na světlo spoustě skvělých nápadů a mimořádných projektů. Pokud sáhneme do prazákladu tohoto výrazu pro referendum, dojdeme k nádhernému latinskému slovnímu spojení plebei scitum, což značí „lidu se uzdálo“. Tak vězte, že v tomto případě se lidu uzdálo, že chtějí vidět na své město a dokázali myšlenku přetavit v rozhlednu. A to je moc dobře.



Konstrukční systém věže

Detail kotvení

Průhled schodištěm



