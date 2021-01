Vertikální systém parkování od studia Chybík+Krištof

Parkování, které šetří místo, náklady i životní prostředí. Pro Ride Technic navrhli architekti ze studia Chybík+Krištof vertikální systém parkování. Díky zakládání aut nad sebe umožní Ride Parking navýšení kapacity parkovacích míst, navíc přidá prostor pro dětské hřiště, obchod nebo vyhlídku.

Ride Parking – Chybík+Krištof Vizualizace Ride Parking – Chybík+Krištof Vizualizace

Povídat si o parkování ve velkých městech by bylo nošení dříví do lesa. Kupříkladu město Brno těchto parkovacích kapacit nemá nazbyt, a byť u developerských projektů jsou požadavky zcela jasné, normy neoddiskutovatelné, počítá se stále s parkováním většinou v ulicích. Podzemní a nadzemní garáže jsou zatím čímsi podivně nadstandardním. Systém zónování řeší ulice, a to velmi problematicky. Dalších řešení je jako šafránu. Tam, kde neoddiskutovatelně absentují parkovací domy, se nad tímto „nadbytečným“ požadavkem dalekosáhle diskutuje roky a palčivost problému tím prakticky nekončí. Můžeme vzít většinu našich měst a problém je zde stejný jako přes kopírák.

Nic zvláštního pod sluncem, je to jenom o penězích

Pokud pochybujete, pak dva příklady z mého okolí za všechny. Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou i superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0–19 let. Od ambulancí až po lůžkové oddělení se 452 lůžky se specializovanou péčí. Historický funkcionalistický areál od architekta Bedřicha Rozehnala z roku 1953 je vydařený, ale v roce 1953 parkování aut nebyl problém. Zkuste přijet do této nemocnice dnes. Část lékařů parkuje na vnitřních plochách, ale kapacita je nedostatečná. S akutními případy je možné vjet do areálu, ale potom z hrušky dolů. Hledat parkování v Černých Polích je dobrodružná část celé věci. Pokud řešíte akutní problém dítěte, jedete na vyšetření z jiné části republiky, po dobrodružství netoužíte. Po právu. O parkovacím domě se zde povídají romány, jen ho stále nenaleznete. Nejbližší parkovací kapacity jsou na Moravském náměstí, 15 minut dojezd tramvají. „Ideální situace“. Co by kamenem dohodil naleznete další podařený příklad. Mendelova univerzita je opravdu skoro na dohled, ale vlastní parkování má velmi omezené. Pro studenty prakticky žádné, pouze v přilehlých ulicích, k velké radosti tamních obyvatel. Mezitím škola stihla postavit novou obrovskou budovu Q s minimální parkovací kapacitou v podzemí pro zaměstnance. Podivným způsobem nebyla vyžadovaná kapacita pro parkování studentů při zadávání studie, byť dnes už každý druhý jezdí do školy autem. Většinou jeden student, jedno auto. Na Mendelu v roce 2018 studovalo 8 459 studentů. Kde myslíte, že parkují. Když se zadaří a pojedete se svým dítětem do Dětské nemocnice Brno, je možné, že se budete fackovat o poslední stání ve čtvrti Černá Pole se studentem Mendelu nebo rozvětvenou rodinou, která přijela ratolestem na promoci. To není vtip, ale realita. Jakékoliv zóny zkomplikují život všem zúčastněným. Studentům, vyučujícím, návštěvám a rodičům, malým pacientům a jejich doprovodu, lékařům i místním obyvatelům. Tohle opakující se martýrium asi nemá zapotřebí nikdo. Ani doktor, který zachraňuje životy svých pacientů, ani vystresovaná maminka, student, vyučující či místní. Diskuze se vede a voda teče.









Co s tím?

Proto můžeme začít oslavovat, že někdo hodlá řešit tento rébus a hledá způsoby, jak nejlépe naložit s prostorem, kterého se nám zoufale nedostává. Snad dosáhneme časem nápravy a zvrátíme tento špatný stav. Pokud si budou lidé moci časem vybrat, školu s parkovištěm nebo bez? Dětskou nemocnici pro širokou spádovou oblast s parkovištěm nebo bez?

Vertikální systém parkování od studia Chybík+Krištof změní podobu měst

Stále palčivější problém s parkováním ve městech řeší nový projekt Ride Parking architektů ze studia Chybík+Krištof pro Ride Technic. Jejich pojetí nabízí alternativu k dosavadním systémům, obvykle náročným na vstupní investici, prostor nebo budoucí využití. Architekti přichází s nadzemním rotačním parkovacím zakladačem pro 12 automobilů s možností rozšíření o další přidané funkce podle specifik vybrané lokality. Ušetřené místo v zástavbě poslouží jako dětské hřiště nebo kavárna, v centru města se propojí s obchodem, infopointem nebo zelení, a v přírodě nabídne úschovu kol, prodej zmrzliny nebo jiné turistické zázemí. Zakladače bude možné multiplikovat a vytvořit tak komplexní řešení ušité na míru zvolené lokalitě včetně obtížně zastavitelných, malých či dočasných ploch.

„Nikdo dnes nemůže předvídat, co se stane s automobilovou dopravou v příštích dvaceti až padesáti letech. Nicméně velkokapacitní parkovací domy odlité z betonu tu budou napořád. Představa, že se celá doprava zautonomní a parkovací domy nebude potřeba, je v takovém případě děsivá, protože právě typologie parkovacích domů, především kvůli nízké výšce pater a hlubokým disposicím bez denního osvětlení, není možné jednoduše transformovat na jinou funkci. Parkovací věže z lehce demontovatelné a přemístitelné ocelové konstrukce jsou výrazně flexibilnějším řešením,“ komentuje nový projekt jeho spoluautor, architekt Ondřej Chybík.

Chameleon parkování

Vzhled Ride Parking je navržen tak, aby se přizpůsobil okolí a maximálně s ním splynul.

Architekti počítají s řadou možností, mimo jiné se sedlovou střechou, plochou střechou nebo otevřeným parterem. Ve městě se podoba vertikálního parkování bude odvíjet od tradičních materiálů hrubozrnné omítky, cihly či betonu, na sídlišti na sebe vezme jednoduchou a utilitární podobu, zatímco v přírodě na okolí naváže organickou formou. Ride Parking se přizpůsobí okolí a bude se aktivně podílet na jeho zkvalitnění.











Ride Parking – Chybík+Krištof Vizualizace Ride Parking – Chybík+Krištof Vizualizace

Levně a udržitelně

Oproti podzemnímu parkování je systém Ride Parking až dvakrát levnější a udržitelnější: umožní flexibilně měnit umístění podle momentální potřeby a šetřit prostředky. Když už pro ně nebude v místě využití, parkovací stání bude možné jednoduše rozebrat a přesunout tam, kde budou zrovna potřeba. V zájmovém území je možné navrhnout libovolný počet jednotek, které bude kdykoliv možné přizpůsobit proměňující se poptávce.

Ideální využití

Vertikální systém Ride Parking nabízí elegantní parkování v městské zástavbě, v blízkosti obchodních center, nemocnic, letišť, nádraží a dalších logistických uzlů. Využití najde také v přírodě, u zimních sportovních areálů či jako výstavní výklad pro autosalon. Vždy ho lze uzpůsobit přesně podle potřeb a požadavků uživatelů. Výhradním prodejcem systému je CARSA s.r.o.

Architekti: Chybík+Krištof Klient: Ride Technic Výhradní prodejce: CARSA s.r.o. Vedoucí architekt: Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Martin Holý Web: www.rideparking.cz

O studiu Chybík+Krištof

Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Ve 3 pobočkách v Česku a na Slovensku se věnují široké škále témat, projektů rozličných měřítek a typologií. Během necelé první dekády existence studio navrhlo například Český pavilon na světové výstavě EXPO 2015 v italském Miláně nebo galerii nábytku MY DVA, za niž získalo Grand Prix Obce architektů. V závěru loňského roku dokončilo Enotéku znojemských vín a letos na jaře novou budovu Vinařství LAHOFER. Za dosavadní práci obdrželo ocenění Design Vanguard časopisu Architectural Record.

Ondřej Chybík (* 1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zürich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof.

Michal Krištof (* 1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na projektech jako jsou například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2010 spolu s Ondřejem Chybíkem založili architektonické studio Chybík+Krištof.