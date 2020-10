Nová hala Dopravního podniku města Brna Nyní již uvedena do života a sklízející první úspěchy

Článek navazuje na předešlé povídání o studii, realizaci a širším prapůvodu skvělé architektury v Brně. Hala byla slavnostně otevřena v květnu 2020. Ještě v témže roce po právu sklízí první úspěchy. V prestižní soutěži Stavba roku 2020 si odnesla zvláštní cenu a zároveň získala i nominaci na titul Stavba roku 2020.

Autoři: David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý – dkarchitekti, s.r.o.

„Krása věcí spočívá v racionální užitné povaze zformované do líbivé formy. Věc pouze krásná nemá trvalou hodnotu.“



Vizualizace haly z ulice Hlinky pro srovnání s reálnými pohledy Vizualizace haly z ulice Hlinky pro srovnání s reálnými pohledy

Takto jsem uváděl před dokončením svůj první článek o nové hale ve vozovně Dopravního podniku města Brna v Pisárkách. Vzal jsem to, jak jinak, trochu šířeji, abych pozornému čtenáři ukázal, kde se v Brně brala a doufejme, že znovu opět bere „skvělá architektura“. Zdánlivě banální budova pro servis a suport kolejových vozidel se nejeví jako téma pro velkou architekturu. Chyba lávky. Ta hala je vyvedená, má nápad a je zajímavá. Rozhodně nechci, aby v nových architektonických počinech Brna zapadla, protože je to „dílenská hala pro tramvaje“. To je opravdu z mého pohledu ta zmíněná racionálně užitná povaha krásy věci zformovaná do líbivé formy. Ta myšlenka má hlavu a patu, a hlavně je zde dotažena do velmi pohledného finále. Paradoxně mě ani nevyděsilo, že hala je naproti pisáreckých zahrad s unikátními vilami z počátku 20. století na úpatí Žlutého kopce.



Noční pohled od vilové části ulice Hlinky Noční pohled od vilové části ulice Hlinky

Interiér dílen Interiér dílen



Tato konfrontace není až tak bolavá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vozovka ulice Hlinky jasně a striktně odděluje vilovou část s bohatou zelení od části vozovny, která se promítá v kontextu Brněnského výstaviště a rozvolněné části Brna okolo řeky Svratky. Drama se opravdu nekoná. Pokud nevěříte mému dobrozdání, nezbývá než si udělat výlet tímto směrem a vytvořit si vlastní názor. Nicméně vám zde nabídnu svůj pohled na dnes již zrealizovanou, otevřenou a plně funkční halu, kterou díky své zajímavě perforované fasádě Brňané postupně nazývají Cedník. Ta fasáda není jenom estetická stránka věci, ale zároveň splňuje stránku opravdu racionálně užitnou.

Jak zjistit, že koncepce projektu a výsledek jsou opravdu zdařilé? Tím, že si toho povšimne nejenom veřejnost, ale i její odborná část. Uspět v odborné soutěži ve velkém množství konkurenčních projektů není pro autory jenom věc prestižní a zároveň marketingová, ale zároveň je to potvrzení správnosti zvoleného řešení. Hala byla slavnostně otevřena v květnu 2020. A ještě v témže roce po právu sklízí první úspěchy.



Noční pohled Noční pohled

Denní pohled Denní pohled



Cena pro halu v Pisárkách

Brněnské studio dkarchitekti uspělo v soutěži Stavba roku s halou pro tramvaje, přezdívanou Cedník.

Brno, 15. 10. 2020

Moderní hala denního ošetření a čištění tramvajových souprav v Brně-Pisárkách si z dnešního vyhlášení prestižní soutěže Stavba roku 2020 odnesla zvláštní cenu udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). V rámci této soutěže stavba získala i nominaci na titul Stavba roku 2020.









Detaily fasády, která mimo estetiky plní funkci protihlukové bariéry Detaily fasády, která mimo estetiky plní funkci protihlukové bariéry

Autorům stavby z brněnského studia dkarchitekti se podařilo pozvednout původně čistě užitnou stavbu na významný architektonický objekt, který definuje novou podobu areálu dopravního podniku i přilehlé ulice. Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno zabodovala v dosud historicky největší konkurenci soutěže, kde bylo celkem 84 přihlášených projektů.

„Této čistě technické stavbě s důrazem na estetické působení ocenění od kolegů inženýrů velmi sluší. Naším projektem jsme se totiž snažili navázat na skvělou práci inženýrů na přelomu 19. a 20. století, kteří svými průmyslovými stavbami dalece předčili zažité standardy pro technické objekty a vytyčili nový směr v architektuře. Bohužel dnes tento druh výstavby estetickou kvalitu obvykle postrádá a jsem proto rád, že ve velké konkurenci přihlášených staveb byla oceněna obyčejná průmyslová hala právě pro svůj inteligentní vzhled a možná i pro svá nejkrásnější vrata pro tramvaje,“ říká architekt David Kudla, lídr studia dkarchitekti, které je autorem stavby.

Informace o oceněném projektu:

Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno

Investor: Dopravní podnik města Brna Místo: Pisárky, ulice Hlinky Autoři: dkarchitekti – David Kudla, Tomáš Fries, Filip Malý Půdorys: 117 × 14,5 m, výška 10,5 m Rozměry okna: 5,6 × 23,6 m Zastavěná plocha: 1 612 m2 Celková řešená plocha budov: 6 650 m2 Plocha kolejiště: 12 730 m2 Cena: 411 milionů korun Realizace: 2018/20



Pohled z ulice Hlinky Pohled z ulice Hlinky

I takto může vypadat interiér dílny I takto může vypadat interiér dílny



Získaná ocenění:

Zvláštní cena udělena ČKAIT v rámci Stavby roku 2020

Nominace na Stavbu roku 2020

Nominace na Grand Prix Architektů 2020

Hliníková fasáda pohlcuje hluk projíždějících tramvají

Objekt je koncipován jako průjezdný hranol pokrytý sofistikovanou členitou fasádou z hliníku, která tříští hluk souprav projíždějících po sousední tramvajové trati. „Severní fasáda do ulice Hlinky byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala vysoký estetický standard, ale především minimalizovala odrazy hluku tramvají projíždějících do Bystrce,“ popsal účel fasády architekt Kudla. Hluk tříští celkem 108 pyramid, které díky perforaci část hluku rovnou pohlcují. „Běžná fasáda do okolí odrazí až 90 procent hluku, zatímco naše jen 40 procent. Pro atypický vzhled své fasády dostala budova přezdívku – cedník,“ dodal Tomáš Fries, který měl celou stavbu za dkarchitekti na starost.

Hodně pozornosti tvůrci věnovali také vratům v čelech budovy, která se svojí konstrukcí a vzhledem vymykají běžné produkci. Jejich červená barva odkazuje na základní barvu města Brna. Pohled do interiéru umožňuje jediné okno, zato patrně největší v Brně. S plochou 129 metrů čtverečních je dvakrát větší než okno Skleněného pokoje, čili okno v obývacím pokoji ve vile Tugendhat. Toto „oko“, spolu s podsvětleným logem DPMB, svítí do noční ulice. Aktuálně je ve fázi testování navíc tematické osvětlení celé fasády, které se bude měnit podle významných dní, svátků a dalších příležitostí a taky každou celou noční hodinu blikat dle aktuálního času.



Vrata v čelní fasádě Vrata v čelní fasádě

Vrata na opačné straně Vrata na opačné straně

Noční nasvícení Noční nasvícení



Vedle nové haly v areálu pisárecké vozovny zahrnovala přestavba také přestřešení pěti stávajících odstavných kolejí, rekonstrukci stávajících objektů a modernizaci kolejiště. Stavba byla mimo jiné nominovaná mezi finalisty XXVII. ročníku Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020. Nominováno bylo 50 staveb ze 180 přihlášených.

Oceněné studio stojí i za odvážnou podobou bazénu v Lounech

Studio dkarchitekti v letošním roce dokončilo i další pozoruhodný objekt – Městskou plaveckou halu Louny. Budova bazénu se saunovým světem překvapuje odvážným architektonickým řešením v podobě sešikmených fasád a střech kopírujících sklon okolního terénu. Nejvýraznějším prvkem stavby je zvlněná prosklená stěna na jižní straně, která je vysoká necelých sedm metrů a tvarem připomíná kopcovitou krajinu Českého středohoří nebo také vlny na vodní hladině.

O soutěži Stavba roku 2020

Osmadvacátý ročník soutěže Stavba roku vybíral vítěze z 84 přihlášených staveb, z nich určila odborná porota, složená z řad architektů a stavebních inženýrů, 24 projektů, které si vysloužily nominaci. Tradiční prestižní soutěžní přehlídku vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je také organizátorem a zakladatelem celé soutěže, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Architektonická kancelář dkarchitekti s.r.o.

Architektonická kancelář dkarchitekti pod vedením Davida Kudly, se věnuje ve své práci společensky významným stavbám, mezi něž například dále patří zmíněná Městská plavecká hala pro město Louny, která je právě ve výstavbě a bude dokončena v roce 2020. Ve své práci se dlouhodobě snaží o spojení dvou zdánlivě protichůdných vlastností projekční kanceláře: kvalitní architekturu s filozofickým obsahem a systematicky odvedenou práci s partnerským vztahem ke klientovi. Není obvyklé, aby po dokončení perfektně zpracované architektury, byl klient zároveň nadšený ze spolupráce s architektem. Toto se ovšem dkarchitektům daří. V budoucnu se můžeme těšit na další zajímavé projekty, jako je Muzeum prezentující retro vozy nebo výrobně administrativní objekt v areálu bývalých brněnských papíren.

Popřejme Brnu, potažmo naší zemi co nejvíce obdobných úspěšných realizací.