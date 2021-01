Špitálka – soutěž na chytrou čtvrť

Soutěž na chytrou čtvrť Špitálka má vítěze

Opožděně se chci zmínit o zajímavé architektonické soutěži pro novou tvář nevyužívané části areálu brněnských Tepláren a přilehlého okolí. Tato se změní na chytrou městskou čtvrť pod názvem Špitálka. Soutěž proběhla 20. března 2019, ale stojí za to se u ní pozastavit. Brno rámcově seznává velmi dramatických změn a tahle jeho dílčí přeměna je jejich nezbytnou součástí.

Účast byla rekordní, návrhy dorazily z Japonska i Singapuru

Proměnit část nevyužívaného areálu brněnských Tepláren a přilehlého okolí na chytrou městskou čtvrť, to bylo úkolem účastníků mezinárodní ideové soutěže Špitálka. Soutěž pro město Brno organizovala Kancelář architekta města Brna. Porota hodnotila celkem dvacet šest návrhů z tuzemska, ale také od účastníků ze Slovenska, Srbska, Polska, Belgie, Litvy, Velké Británie, Japonska a Singapuru. Vítězem soutěže se stal návrh pražského ateliéru Aulík Fišer architekti. Výsledky ve středu 20. března 2019 schválila Rada města Brna.

„Soutěž byla velmi dobře připravená a splnila svůj cíl, přinést řešení na proměnu nevyužívané části průmyslového areálu Tepláren, kde by měla vyrůst živá městská čtvrť se smíšenou výstavbou. Je to jeden z prvních kroků k oživení širšího území kolem ulic Špitálka, Křenová a Cejl a zároveň příklad toho, jak je možné využít další brownfieldy v centru města,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Řešené území se nachází mezi ulicemi Koliště, Cejl, Radlas a Špitálka, z jihu je ohraničeno železniční tratí. Má rozlohu zhruba dvacet pět hektarů. Nová čtvrť by měla mít smíšené využití s byty, kancelářemi, službami, zázemím pro volný čas a relaxaci.

„Nová městská čtvrť nabídne bydlení pro tři až čtyři tisíce obyvatel, nové pracovní příležitosti i služby, zároveň to bude atraktivní lokalita v docházkové vzdálenosti historického centra. Ideje z nejvýše oceněných návrhů teď město použije pro zadání územní studie širšího území, která bude následně použita pro změnu Územního plánu města Brna a pro samotnou výstavbu a oživení této části města,“ uvedl náměstek primátorky a člen poroty Petr Hladík.

„Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svitavy. Parky tak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstavba. Zároveň tím vytváří řadu rozmanitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pěší a cyklisty. Citlivě pracují také s průmyslovými budovami, které bylo nutné ponechat z důvodu nenarušení provozu tepláren,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Proměna oblasti dnešních Tepláren nebude spojená jen s novými plochami pro bydlení, práci nebo volný čas, ale v území přibudou i nové dopravní spojnice. Nejdůležitější z nich je Nová městská třída, která má propojit sever a jih Brna novou trasou. Půjde o bulvár s prodejnami v přízemí domů, uživatelsky přívětivý jak pro pěší, tak pro cyklisty. Sloužit bude zároveň i hromadné dopravě, kdy v místě přibude nová trolejbusová linka.

Soutěž město vyhlásilo v říjnu loňského roku. Projekt Špitálka je součástí rozsáhlého evropského projektu RUGGEDISED, jehož cílem je zavádění inovativních technologií a přístupů pro rozvoj městských čtvrtí. Brno na projektu spolupracuje s pěti evropskými městy – holandským Rotterdamem, skotským Glasgow, švédskou Umeou, polským Gdaňskem a italskou Parmou.







Mezinárodní urbanistická otevřená jednofázová ideová soutěž Špitálka – výsledky

1. cena – Aulík Fišer architekti (ve výši 500.000,- Kč)

Autoři: Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Miloš Linhart

2. cena – Pelčák a partner architekti, s.r.o. (ve výši 400.000,- Kč)

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák

Spoluautoři: Bc. Jakub Czapek, Bc. Petra Fialová, Bc. Karolína Langnerová, Ing. arch. Filip Musálek, Bc. Michaela Rigová, Ing. arch. David Vahala, Bc. Tomáš Wojtek, Ing. Petr Soldán

3. cena – Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková, Ing. arch. Eva Kovářová (ve výši 300.000,- Kč)

Odměny (ve výši 20.000,- Kč)

OMGEVING cvba

Autor: Peter Swyngedauw

Spoluautoři: Michal Fišer, Josef Filip

A8000 s.r.o.

Autor: Martin Krupauer

Spoluautoři: Pavel Kvintus, Dominik Pleva, Martin Sedmák, Magdalena Šteflová, Laura, Victoria Nogelas

DKLN, s.r.o.

Autoři: Ladislav Nagy, Daniela Nagyová, Martin Tribus, Peter Čurlej, Barbora Kuchařová, Róbert Sekula, Martina Vnenková

gogolák+grasse s.r.o.

Autoři: Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Ivan Gogolák

Spoluautoři: Ing. arch. Štěpán Matějka

ra15 a.s.

