Nové brněnské nádraží 2021 – blíží se finále

V první fázi soutěžilo dvanáct soutěžících se svými návrhy. To je minulost. Postupující čtveřice dopracuje svoje návrhy a vyrobí fyzické modely nádraží a okolí, čímž doplní chystaný model nové čtvrti Trnitá. Porota následně vybere vítěze a určí pořadí na dalších místech. Vydržme tedy do června 2021.

Původní prezentace některých ze 12 účastníků soutěže: odleva 1) Marc Mimram Architecture & Associés – Nádraží vysokorychlostních vlaků, Montpellier, Francie 2) MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko 3) DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC – The High Line, New York, Spojené státy americké 1) Marc Mimram Architecture & Associés – Nádraží vysokorychlostních vlaků, Montpellier, Francie 2) MVSA Architects + JIKA-CZ s.r.o. + KCAP Architects & Planners – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko 3) DILLER SCOFIDIO + RENFRO, LLC – The High Line, New York, Spojené státy americké

Vítězné kvarteto i jejich návrhy zůstávají neodtajněny

Citát Jeffa Lindsaye vás odkazuje se stížností na nádraží, což v přeneseném slova smyslu značí, že vaše stížnost nebude vyslyšena nikdy, nikde a nikým. Domnívám se, že na váze stížnost nezíská ani tak, že nádraží bude to zcela nové a hlavní v městě Brně. Ale vaše stížnost alespoň dostane rámec nádraží nevšedního, krásného, a hlavně toužebně roky očekávaného a pro Brno nezbytného. To se pak podává taková stížnost, odsouzená k jepičímu životu, hned jinak. Touží po něm Brno, touží po něm pravděpodobně i nedostačující infrastruktura bývalé Severní Ferdinandovy dráhy se svým železničním uzlem. První soutěž na toto téma v roce 1927 svědčí o tom, že to toužení je opravdu vytoužené a hlavně nekonečné.

Město Brno a Správa železnic vyhlásily v srpnu 2020 novou mezinárodní dvoufázovou urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž o návrh nového brněnského nádraží. V příštím roce v červnu by mělo nastat rozuzlení v podobě finálního vyhodnocení. Ti rychlejší si spočítali, že od první soutěže uběhlo nádherných 93 roků. Vzhledem k tomu, že jsem se již několikrát domníval, že věc je vyřešena (netvrdím, že dle mých představ) a zažiju reinkarnaci brněnského železničního uzlu, netvrdím, že je vyhráno. To jsme psali v předešlém povídání. Nyní je zde první kolo rozuzlení.

Část zadání zněla jasně. V první fázi dvanáct soutěžících rozpracuje návrhy, čtyři z nich budou vybrány do druhé fáze soutěže. Ve druhé fázi čtyři účastníci dopracují návrhy do větší podrobnosti, porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Hodnocení návrhů v první fázi bude začátkem března, ve druhé fázi v červnu 2021. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace.

Nyní se ocitáme ve fázi druhé, tudíž ta první je za námi. Ano, čtyři návrhy, které zatím nejsou odtajněné, se ocitají v kole druhém a léto by mělo stanovit pořadí dopracovaných návrhů. Podobný milník zde již byl několikrát, proto budu střízlivě vyčkávat věcí příštích.









Původní prezentace některých ze 12 účastníků soutěže: odleva 1) ARGE Wimmer/Hotz/Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko 2) Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.) – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko 3) Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc.; Thorton Tomasetti, Inc.; 4ct s.r.o. – Penn Station & Plaza, New York, Spojené státy americké 1) ARGE Wimmer/Hotz/Hoffmann – Vídeň hlavní nádraží, Rakousko 2) Benthem Crouwel Architects (Benthem Crouwel International B.V.) – Rotterdam hlavní nádraží, Nizozemsko 3) Snøhetta Architecture Landscape Architecture, PC.; Civitas, Inc.; Thorton Tomasetti, Inc.; 4ct s.r.o. – Penn Station & Plaza, New York, Spojené státy americké

Mohlo by se totiž lehce stát, že do vítězných vavřínů hodí vidle nějaká autorita „znalá všeho“ a ochotná se k nechtěnému dílu přivázat, obdobně jako tomu bylo kupříkladu s Kaplického národní knihovnou na Letné. Pokud je příklad nedostatečný, vezměme třeba dostavbu Staroměstské radnice v Praze, kdy první soutěž z mnoha započala 1899 a dodnes tam na kolemjdoucího zívá znatelná proluka.

Jako optimista, a hlavně Brňan, toužím po příjemném překvapení, což je z mého pohledu kvalitně vyřešené zadání a krásná, esteticky a funkčně zdařilá budova včetně propracované infrastruktury a napojení na celek Brna, za kterou se nebudu stydět, ale budu se s ní naopak chlubit. Moc se přimlouvám za variantu hodnou chlubení. Doufám, že výsledek nenechá mě, ale hlavně Brno, naši zemi, snad i Evropu na holičkách, jako tomu bylo s „novým brněnským nádražím“ již nesčetněkrát.

Rozhodnutí poroty schválili ve středu 17. března oba spoluzadavatelé soutěže, Rada města Brna a Správa železnic. V rámci dopracování postupující čtveřice vyrobí i fyzické modely nádraží včetně jeho okolí, který doplní chystaný model nové čtvrti Trnitá. Jména čtyř postupujících účastníků budou však odtajněna v létě, kdy porota vybere vítěze.



Ve finále soutěže na nové hlavní nádraží jsou čtyři týmy

Brno, 17. března 2021

Mezinárodní soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně pokročila do druhé fáze. Z dvanácti týmů vybrala porota čtyři postupující. Jejich úkolem teď bude rozpracovat návrhy do větší podrobnosti. Vyrobit mají i fyzický model nádraží včetně jeho okolí, který doplní chystaný model nové čtvrti Trnitá. Rozhodnutí poroty schválili ve středu 17. března oba zadavatelé soutěže, Rada města Brna a Správa železnic. Jména čtyř postupujících účastníků budou odtajněna v létě, kdy porota vybere vítěze.

„Na nové nádraží v Brně se v minulosti pořádala celá řada soutěží. Pevně věříme, že tato soutěž bude poslední a povede ke stavbě nádraží. Do soutěže se zapojily přední světové a české architektonické kanceláře s velkými zkušenostmi, takže konkurence byla opravdu velká. Přesto se porota úspěšně shodla na čtyřech návrzích, které postoupily do druhé fáze soutěže,“ popsal ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

„Jsem rád, že na soutěži město Brno spolupracuje s klíčovým partnerem, kterým je Správa železnic. Nejde přitom jen o návrh vlastního nádraží, ale také řešení okolních veřejných prostranství a zasazení celé stavby do vznikající nové čtvrti Trnitá. Počítáme s tím, že vítěz soutěže se bude podílet na přípravě projektové dokumentace jak pro Správu železnic, tak pro město Brno,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Do prvního kola mezinárodní soutěže na nové hlavní nádraží se zapojilo celkem dvanáct týmů. Tři byli vyzváni přímo, dalších devět vybrala odborná porota ze 46 zaslaných přihlášek a portfolií architektů. Byli mezi nimi například autoři nádraží ve Vídni, Berlíně, Rotterdamu, Haagu, Boloni, Londýně nebo Birminghamu, ale také tvůrci slavného parku High Line a centra umění The Shed v New Yorku.







„Úkolem soutěžících bylo navrhnout nádražní budovu včetně zastřešení a podoby nástupišť, rozmístění vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly, ale i kompletní řešení přiléhajících veřejných prostranství včetně budov pro administrativu, bydlení a veřejnou vybavenost. Součástí je i řešení autobusového nádraží, terminálu městské hromadné dopravy nebo propojení pro pěší,“ upřesnil radní města Brna Filip Chvátal.

Odborná porota se sešla začátkem března v prostorách areálu brněnské Vlněny s výhledem na oblast budoucího nádraží. Větší část porotců byla přímo na místě, část připojená online z důvodu opatření proti šíření nemoci covid-19. Nechyběli tak ani zahraniční členové, z Londýna, architektka Eva Jiřičná a architekt Igor Marko nebo urbanista Peter Gero z Hamburku. Porotci posuzovali návrhy dvanácti týmů, celkem dvaasedmdesát panelů. Hodnocení bylo anonymní, až do konce soutěže budou návrhy označeny pouze čísly.

O mezinárodní soutěži

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická soutěž o návrh nového hlavního nádraží v Brně byla vyhlášena 31. srpna 2020. Společnými zadavateli jsou město Brno a Správa železnic. Jedná se o dvoufázovou užší soutěž o návrh. V první fázi dvanáct soutěžících rozpracovalo návrhy, čtyři z nich byli vybráni; do druhé fáze soutěže. Ve druhé fázi čtyři účastníci dopracují návrhy do větší podrobnosti, porota vybere vítěze a určí pořadí na druhém, třetím a čtvrtém místě. Hodnocení návrhů ve druhé fázi je naplánováno na červenec 2021. Vítěz se bude podílet na zpracování následné projektové dokumentace nového hlavního nádraží. O tom, že nové nádraží bude stát u řeky na místě dnešního dolního nádraží rozhodli zastupitelé města i kraje v roce 2018.